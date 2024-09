Infarct în Arestul Central al Poliției Române

Cine este profesorul Alfred Bulai?

Democrația în România permite dreptul la liberă opinie! Pe cine poate deranja dacă invităm la reflecție cu privire la un posibil risc al încălcării prezumției de nevinovăție și cât de ușor poate fi reținut un om în România?

Personal, îmi doresc ca efortul celor 25 de publicații și jurnaliști, mulți respectabili precum: PressOne, Recorder, RSJE Project etc., implicați în cercetarea cazului Alfred Bulai, să sprijine obiectiv, prin demersul inițiat, buna înțelegere de către cetățeni a modului în care a fost posibil să se ajungă în cazul unui profesor universitar, de la o carieră de succes la încadrarea de "abuzator sexual"!

Prezumția de nevinovăție nu poate fi neglijată!

Dacă un profesor universitar, cu o conduită și carieră de invidiat pentru mulți alții, până la această dată, este reținut atât de ușor, ce se poate întâmpla dacă un om simplu, obișnuit, ajunge într-o astfel de situație? Mai vede acesta soarele sau repetă drama lui Bogdan Drăghici de la Fundația TATA, închis, pus în libertate, închis din nou, șoc din nou în libertate, care s-a sinucis înainte de o hotărâre definitivă a Instanței?

Mortul este de vină?

Tragedia lui Marcel Țundrea obligă la atenție! Condamnat, fără să fie vinovat, la 12 ani de pușcărie, Marcel Țundrea a fost pus în libertate după ani grei de pușcărie, dar a decedat la scurt timp urmare a bolilor și umilințelor la care a fost supus în anii de detenție!

Deși a cerut despăgubiri de 1 milion de dolari, Marcel Țundrea a primit din partea statului român circa 5000 de dolari!

Cât valorează viața unui om?

În sensul celor prezentate, de unde provine nevoia urgentă ca domnul profesor Alfred Bulai să fie "executat public", condamnat, la televizor, deși este prezumat nevinovat de lege, până la o hotărâre definitivă a instanței?

Nu cumva o asemenea situație ascunde și un abuz din partea autorităților statului?

În ce stat de drept, șeful unui Arest Central al Poliției Române ajunge ca invitat în platoul unui post de televiziune și vorbește despre sănătatea unui reținut fără să fie medic de specialitate?

Cum este posibil să vorbească de cruci și sfinți, în condițiile în care un om se zbate între viață și moarte?

Doamna doctor Monica Pop, un om admirabil care știe să așeze adevărul la locul său, trebuie să rămână un reper de normalitate în România!

La ce ajută senzaționalul?

Imaginile vânturate pe ecranele posturilor TV arătau pe domnul profesor Alfred Bulai încătușat, epuizat, brusc îmbătrânit, cu nevoia de a se sprijini în holul Parchetului de câteva cutii!

În urma discuțiilor purtate cu Măriuța Neagoe, dar și cu distinsul confrate Dănuț, atenți observatori ai realității imediate, am primit confirmarea că domnul profesor Alfred Bulai se află într-o situație de criză majoră, aproape de un atac cerebral sau de un infarct!

Când tocmai aveam intenția să public în social media o imagine cu un strigăt de ajutor: "domnul profesor Alfred Bulai moare în Arestul Central", vestea infarctului a căzut ca un trăsnet!

Cine poate să reziste unei execuții publice?

După infarct, domnul profesor Alfred Bulai a fost deja transferat din Arestul Central al Poliției Române, la Spitalul Militar pentru intervenție chirurgicală și supraveghere medicală.

Presupusele acuzații aduse domnului profesor Alfred Bulai obligă la reflecții!

Cine este domnul profesor Alfred Bulai?

Potrivit "Open sources", domnul profesor universitar Alfred Bulai, în vârstă de 61 ani, a fost timp de 14 ani prodecan al Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Social Politice. În timpul guvernului condus de Călin Popescu Tăriceanu, între 2004-2005, domnul profesor Alfred Bulai a fost numit președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale (ASG), funcție cu rang de secretar de stat.

Ce se poate spune despre domnul profesor Alfred Bulai?

Foștii studenți sunt cutremurați de ceea ce se întâmplă! CA amintește:

"Eu l-am avut profesor pe domnul profesor Alfred Bulai, acum 25 de ani. Făceam inclusiv și seminariile cu el! Un tip super deștept și nonconformist.

Era cel mai îndrăgit profesor! Amfiteatrul era plin la cursurile lui."

"Generația mea îl iubește și apreciază mult.

E vizibil că cineva a dorit să-l scoată din facultate. Era printre ultimii profesori universitari adevărați!"

Cum este posibil ca dintr-un strălucit profesor universitar, cu proiecte de cercetare cu Banca Mondială, domnul profesor Alfred Bulai să ajungă un "abuzator sexual"?

România este o țară locuită numai de pensionari, asistenți sociali și "violatori"? Vreau să cred că nu! Avem și oameni onești, de bună credință, cu frica de Bunul Dumnezeu!

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

