Profesorul Alfred Bulai mai scapă cu viață? Unde este prezumția de nevinovăție?

Dacă în Japonia, dascălii sunt singura categorie profesională în fața căreia Împăratul se înclină în semn de respect, ce mai înseamnă profesia de dascăl în România?

Tot mai des auzim de examene trucate, de șpăgi și de ordine de protecție, de brățări de supraveghere fixate la piciorul celui care se face vinovat de agresiuni, de bătălia cu drogurile considerată o "bătălie pierdută", dar și de "acuzații de natură sexuală" care ridică multiple semne de întrebare în fața adevărului! Să însemne toate acestea "România normală"?

Cine are nevoie de subiecte controversate și de povești tulburătoare?

Într-o succesiune de opt articole am să încerc să probez că adevărul nu poate fi ascuns după ușă!

În condițiile în care rețeaua politică și de propagandă bate realitatea cu recalculări de pensii, dar și cu "imaginea a mii de oi ucise pentru suspiciunea de a fi bolnave de pestă", dialogul social constructiv devine tot mai imposibil!

Fără să îndemn la polemici sau la atitudini neconforme cu respectul față de lege, cine are nevoie de "execuții publice" la televizor, fără să se țină seama de obligația respectării "prezumției de nevinovăție"?

Domnul profesor Alfred Bulai a suferit un infarct în timp ce se afla, pentru 30 de zile, în arest preventiv, în urma plângerii penale de hărțuire formulată de o fostă studentă, parte vătămată.

Până la o hotărâre definitivă cu privire la vinovăția sau nevinovăția domnului Alfred Bulai, prezumția de nevinovăție ne obligă să păstrăm respectul cuvenit prin apelativul "domnul profesor" și să nu subscriem campaniei de "linșare publică" a "profesorului pervers" promovată de o parte din mass-media!

Prevederile Codului de Procedură Penală sunt foarte clare și în ceea ce privește demararea urmăririi penale! Dacă am admite că acuzațiile formulate sunt adevărate, ce rol mai revine instanței de judecată, dacă "condamnarea" celui acuzat a fost făcută deja la televizor?

Cu aceeași speranță și încredere și pentru partea vătămată, vreau să cred că o plângere penală formulată împotriva domnului profesor Alfred Bulai, cu privire la presupusele fapte de "abuz sexual" petrecute în urmă cu 20 de ani sau chiar și de acum 2 ani, poate fi probată în mod obiectiv și nu pe baza unor "temeri" ajunse informații la televizor, prin comenzi politice!

În mod cert, orice formă de abuz sexual trebuie condamnată de lege! Dar ce facem când plângerile sunt formulate cu rea-credință și în mod mincinos, Onorata Instanță dispunând achitarea celui acuzat, în unele situații după ani de reținere, motivând că "fapta nu există"?

Cât de adevărat este faptul că miza acestui scandal este așteptata demisie din funcția de rector al Școlii Naționale de Studii Politice (SNSPA), din partea lui Remus Pricopie, fost ministru al învățământului?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

