Dezvăluiri dramatice, la primele audieri care îl vizează pe profesorul Alfred Bulai de la SNSPA. „Am ajuns şi eu cu tricoul şi cu chiloții jos”

Una dintre fostele studente care îl acuză pe Alfred Bulai de hărţuire sexuală, și care a vorbit public despre incidentele din facultate, a fost audiată luni, 5 august, de poliţişti.

Cătălina Tăbăcaru îndeamnă toate victimele să rupă tăcerea, potrivit observatornews.ro.

"În anul doi, repetând practica, am ajuns şi eu cu tricoul jos şi cu chiloţii jos. Toţi am participat la o piesă de teatru improvizată. La final mi-a cerut să rămân. E foarte ciudat, pentru că următorul lucru pe care mi-l amintesc este faptul că eram dezbrăcată în faţa lui şi el era pe un fotoliu. Discuţia s-a purtat despre cum mă simt eu in momentul ala si dacă vreau să se dezbrace si el şi i-am spus că nu vreau", a povestit Cătălina Tăbăcaru.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative a informat, luni, că au fost depuse la Comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior zece sesizări cu privire la profesorul Alfred Bulai şi două scrisori adresate de cadre didactice care cer autosesizarea în legătură cu profesorul Marius Pieleanu.

"Având în vedere acuzaţiile formulate la adresa profesorului Alfred Bulai, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) face următoarele precizări: La Comisia de etică a SNSPA au fost depuse zece sesizări, care au fost formulate de rectorul SNSPA şi de către nouă foste studente. Separat de cele menţionate mai sus, mai există două scrisori adresate de cadre didactice de la Facultatea de Ştiinţe Politice, respectiv membri ai Consiliului Studenţesc SNSPA, conducerii SNSPA, care cer Comisiei de etică să se autosesizeze în legătură cu profesorul Marius Pieleanu, în baza informaţiilor apărute în spaţiul public. Rectorul SNSPA a trimis, spre analiză, cele două scrisori Comisiei de etică", a transmis instituţia de învăţământ superior într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Comisia de etică a SNSPA a preluat sesizările, urmând să parcurgă toţi paşii legali până la soluţionarea acestora.

"Comisia de etică universitară acţionează independent faţă de orice altă structură sau persoană din cadrul SNSPA. Membrii Comisiei au obligaţia păstrării confidenţialităţii şi echidistanţei faţă de părţile implicate în cauză, fiind interzisă exprimarea, în spaţiul universitar al SNSPA sau în afara lui, a oricărei informaţii preliminare", se subliniază în comunicat.

SNSPA a transmis, totodată, că nu se va pronunţa public până la finalizarea lucrărilor Comisiei de etică.

După analiza dosarelor şi deliberare, Comisia de etică va adopta o hotărâre care va fi transmisă conducerii SNSPA şi părţilor implicate. Decizia Comisiei de etică va fi publicată pe website-ul oficial al universităţii - snspa.ro.

Poliţia Capitalei a deschis un dosar penal ce vizează folosirea funcţiei în scop sexual în cazul profesorului Alfred Bulai. Potrivit unei investigaţii jurnalistice realizate de site-ul Snoop, Bulai ar fi hărţuit sexual mai multe studente.

Presa a relatat că foste studente l-ar fi acuzat şi pe profesorul Marius Pieleanu de hărţuire sexuală.

