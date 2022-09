Alfred Simonis, despre cearta cu George Simion: ”Vreți să stăm să ne umilească, să urle, să ne împingă, și noi să stăm cu mâinile la spate”

Deputatul PSD Alfred Simonis a explicat, miercuri, la RFI, cearta cu liderul AUR George Simion, din comisia de muncă de marţi, când se dezbăteau majorările salariale ale aleşilor locali, el arătând că nu este de acord că dacă-i răspunzi unui berbec aşa cum trebuie, îi dai apă la moară. Suntem oameni înainte de a fi parlamentari, a mai spus Simonis.

”Dumneavoastră spuneţi că dăm apă la moară, eu nu sunt de acord că dacă-i răspunzi unui berbec aşa cum trebuie, îi dai apă la moară. Mă rog, dacă dvs. vreţi să stăm să ne umilească George Simion prin Parlament şi să urle, să ne împingă şi noi să stăm cu mâinile la spate, eu nu sunt de acord cu asta, îmi pare foarte rău (...). Suntem oameni înainte de a fi parlamentari”, a spus Alfred Simonis, întrebat dacă prin astfel de episoade da apă la moară formaţiunii extremiste AUR, care după alegerile din 2024 s-ar putea să vină pe cai mari la putere.

El a precizat că media creşterii nete a salariilor din plan local votate de Parlament este de 450 de lei.

”Asta-i tragedia pe care a clamat-o AUR şi mai toată presa, ca fiind un mare abuz creşterea salariilor”, spune social-democratul.

Ads

”Aş spune că e o diferenţă între ceea ce au făcut colegii de la PSD, care au reacţionat şi au greşit, e adevărat şi ceea ce au făcut cei de la AUR care s-au trezit de pe stadion în Parlamentul României (...), iar unii, din nimic, din oameni care nu aveau nici un loc de muncă, oameni care erau şefi de galerie, au ajuns parlamentari (...) şi iată că se comportă ca pe stadioane. E adevărat că e foarte greu să te abţii, pentru că dvs. nu vedeţi ce fac ei pe holurile Parlamentului, atunci când nu e totul transmis live, cum te jignesc, cum te împing, cum te înghiontesc, cum încearcă să te umilească şi e foarte greu ca om, că şi noi parlamentarii suntem oameni, nu suntem roboţi, să acceptăm chiar de toate şi atunci, din când în când, mai faci şi greşeala de a reacţiona şi a răspunde, încercând să-i arăţi celui care te jigneşte că nu poţi să stai impasibili şi să accepţi orice”, a comentat Simonis.

Deputatul PSD a recunoscut că a picat şi el în această plasă, aşa că nu poate să condamne pe nimeni.

Ads

”Domnul Simion are un tip de mesaj extremist, pe care încearcă să-l promoveze pentru electoratul domniei sale, care din păcate există în România. Eu cred că cei care se uită la televizor înţeleg faptul că şi parlamentarii sunt oameni şi că uneori mai trebuie să-i şi răspunzi celui care te jigneşte, nu neapărat în acelaşi mod, dar să nu-l laşi să te intimideze, pentru că ceea ce încerca domnul Simion şi, mai periculos, acel domn Tănasă, pe care când e un scandal în Parlament, iar George Simion încearcă să atragă atenţia, atunci se află acest domn Tănasă, singura calitate a domniei sale este că urlă, are un timbru vocal foarte impozant, se aude cel mai bine din sală, urlă la fiecare şedinţă de plen şi are această calitate că are gura mare. De câte ori urlă pe tine, dacă nu răspunzi, dai senzaţia că eşti un căţeluş, o pisicuţă certată de George Simion şi Dan Tănasă. Iertaţi-mă şi pe mine şi pe colegii mei că nu vreau să-i las pe nişte descreieraţi să urle în urechea mea şi eu să nu răspund niciodată la nimic”, a arătat Simonis.

Întrebat dacă aceste manifestări pot fi sancţionate, Simonis a arătat că pot fi sancţionate şi au fost sancţionate, cu tăierea unui procent din indemnizaţie, cu ridicarea personalului de la grupuri.

”Din păcate, lipsa de bun simţ şi nesimţirea n-o poţi corecta prin sancţiuni, o faci prin educaţie, iar domnii Simion, Tănasă şi ceilalţi nu mai pot fi educaţi la 45 de ani, 50 de ani, cât au acum”, a arătat deputatul PSD.

Ads