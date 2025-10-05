Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a început procesul de restructurare a aparatului administrativ, prin disponibilizarea a peste 500 de angajați. Aceasta vine în contextul în care PSD s-a poziționat, de regulă, împotriva concedierilor în administrația locală.

„Primul pas a fost să eliminăm posturile neocupate, care erau însă bugetate an de an. A urmat etapa a doua și am disponibilizat peste 500 de persoane”, a declarat Simonis.

Conform site-ului instituției, Consiliul Județean Timiș mai are în momentul de față 219 angajați, în aparatul propriu.

Potrivit lui Simonis, noua organigramă nu reprezintă o decizie luată în grabă, ci rezultatul unei analize detaliate, instituție cu instituție, direcție cu direcție, birou cu birou.

„Am lucrat săptămâni întregi pentru ca noua organigramă să fie corelată atât cu realitatea economică, cât și cu nevoile de azi ale administrației județului Timiș. Rezultatul este cea mai suplă și mai eficientă organigramă din țară, ceea ce face ca instituția noastră să aibă în prezent cel mai mic număr de angajați dintre toate consiliile județene din România și ar putea fi chiar un exemplu de bune practici”, a explicat liderul PSD.

Ads

Simonis a precizat că disponibilizările au urmat criterii clare: au plecat cei care nu mai îndeplineau condițiile, cei care ocupau funcții formale, fără conținut și cei care nu își îndeplineau atribuțiile.

„Nu a fost ușor, nu este ușor pentru niciunul dintre cei care au fost disponibilizați, dar a fost necesar pentru că fiecare ban economisit va fi direcționat spre proiectele majore din sănătate, învățământ, infrastructură, proiecte de care beneficiem noi toți cei care locuim în acest județ”, a mai adăugat președintele CJ Timiș.

Ads