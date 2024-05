PSD intervine după bătaia dintre Vîlceanu și Roman. Poziția social-democraților, după circul de pe holul Parlamentului

PSD intervine în circul dintre „liberalii" Florin Roman și Dan Vîlceanu. Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților, și-a exprimat punctul de vedere, pe marginea acestui subiect.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat, conduceam şedinţa, înţeleg că a existat un incident între doi colegi. Dacă e adevărat ceea ce am auzit, este regretabil şi voi propune sancţionarea tuturor celor implicaţi în incident", a afirmat Simonis, citat de Agerpres.

Comentariile au fost făcute de către Simonis înainte ca imaginile privind altercația să fie făcute publice.

„Nu mă opun. Totuşi, de capul meu, nu pot da drumul la imaginile de pe holuri. Dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat este extrem de regretabil, pentru că îi condamnăm pe cei de la partidele din opoziţie ori de câte ori escaladează vreun comportament şi cred că ar fi trebuit ca şi colegii mei să dea exemplu de civilizaţie, dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat, pentru că eu conduceam şedinţa şi înţeleg că s-a întâmplat undeva afară", a explicat oficialul PSD.

Deputatul Florin Roman a ieșit cu prima reacție, pe Facebook, în urma evenimentului rușinos:

„Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam că voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului", a declarat Roman.

Reacția lui Dan Vîlceanu, după circul din Parlament

Dan Vîlceanu a negat bătaia.

„Să fim serioşi, nu s-a pus problema de pumn în nas, nici vorbă. Nu ştiu de ce zice lumea aşa. Doar ne-am certat. Eu stăteam cu un coleg în bancă, el a trecut, s-a oprit în dreptul meu, mi-a zis, na, i-am zis şi eu, l-am luat de după umăr şi l-am scos afară, nu vreau să fac din ţânţar armăsar dintr-o chestie urâtă", a declarat Vîlceanu, pentru Epoch Times.

Titi Stoica, de la AUR, a fost martor.

„Altercaţia a avut loc pe hol, la ieşirea din plen. Eu nu am văzut, dar mi-au zis colegii care au ajuns acolo că l-au găsit pe Roman pe jos şi l-au văzut cu nasul spart. Nimeni n-a filmat, numai l-au găsit pe jos", a relatat deputatul.

Potrivit lui Stoica, Simonis, care a prezidat şedinţa, „a pus batista pe ţambal". După ce a vorbit cu liderii de grup, acesta ar fi zis că nu există nicio plângere, deci nu există vreo agresiune, mai precizează sursa citată.