PSD a cerut conducerii Camerei Deputatilor sa rectifice votul privind motiunea simpla impotriva lui Cristian Ghinea

Conducerea camerei a transmis solicitarea catre comisia juridica spre analiza si solutionare."Va rugam sa luati act de grava incalcare a Regulamentului Camerei Deputatilor si sa dispuneti rectificarea rezultatului votului exprimat in data de 15 iunie 2021, in cadrul sedintei de vot final, asupra motiunii simple initiate de deputatii grupului PSD - << Cristian Ghinea, de la zero la abis >> . Potrivit Regulamentului, exista o singura optiune de exprimare a votului asupra motiunii simple, si anume votul cu cartela.Astfel, la motiunea simpla s-au exprimat 139 de voturi pentru, 126 contra, pe cartela, ce corespund deputatilor aflati in sala. Se constata ca un numar de 50 de voturi exprimate online, prin intermediul tabletelor, a fost cuantificat si prezentat in rezultatul final, contrar prevederilor Regulamentului, care stipuleaza ca doar actele normative, in timpul pandemiei, se voteaza prin sistemul de votare hibrid, motiunea simpla nefiind act normativ, urmand a fi votata prin intermediul cartelelor de vot", arata cererea lui Alfred Simonis.Astfel, acesta cere Biroului permanent sa dispuna rectificarea rezultatul votului exprimat asupra motiunii simple si sa informeze plenul de rezultatul corect, pentru a se lua act ca "motiunea simpla a fost adoptata, urmand a se proceda la informarea Guvernului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial".Motiunea simpla impotriva ministrului proiectelor Europene Cristian Ghinea a fost respinsa marti, 15 iunie, dupa ce 143 de deputati au votat "pentru" si 171 "impotriva".Cu toate astea, PSD sustine ca motiunea a fost adoptata, motivand ca voturile de pe tableta nu pot fi luate in considerare.Dupa afisarea votului, liderul deputatilor social-democrati Alfred Simonis a sustinut in plen ca motiunea de fapt a trecut.De cealalta parte, liberalii in frunte cu liderul deputatilor PNL Gabriel Andronache au explicat ca motiunea a fost respinsa."Ar fi bine sa va uitati ce inseamna vot prin mijloace electronice. Din perspectiva aceasta avem doua mondalitati de exprimare a votului. Vorbim despre votul cu cartela pe care l-ati exercitat si nu ati exercitat prin ridicare de mana. La acesta se adauga votul pe tableta. Singura situatie in care s-a votat strict pe tableta a fost in perioada de urgenta. Nu confundati perioada de urgenta cu situatia actuala. Votul consemnat de doamna presedinta de comisie este corect. Motiunea a fost respinsa. (...) La motiunea domnului Vlad Voiculescu s-a votat tot de pe tableta", a afirmat liberalul.