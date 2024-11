Dacă erai american, ai fi votat Trump sau Kamala? Ca român, vei vota la fel?

Orice referire politică din acest articol are o conotație de afaceri, venind din partea unui antreprenor 100%. În opinia mea, orice român se gândește cu cine i-ar fi mai bine, cine îi poate reprezenta interesul mai mult și va vota în consecință. Înainte de a alege pe cine pui ștampila, e vorba despre bani, simpatie politică și propria decizie. Orice partid va câștiga nu va avea o viață ușoară în viitor și nici nu poate să ne schimbe viața radical. Nici în bine, nici în rău, așa cum se susține în anumite cercuri de interese politice și economice.

Cred că vă aduceți aminte de campania împotriva lui Trump. L-au terfelit toți, peste tot și când a câștigat primul mandat râdeau de el. Călin Georgescu pare un pionier pe lângă unele declarații radicale ale liderului suprem de la Casa Albă, care a fost numit chiar și „fascist”. Vi se pare că ce s-a întâmplat în ultimele zile e complet diferit? Elena Lasconi e mai simpatică, mult mai empatică decât adversarul politic pentru Cotroceni. După părerea mea, aceleași gen de calități le avea și Kamala Harris. Exceptând culoarea pielii, în opinia mea, trăim un scenariu oarecum similar. Un „nebun” și o „doamnă”. I-am pus pe ambii candidați în ghilimele, ca să fie egalitate.

De multe ori am fost întrebat ce văd la Trump. L-am studiat. Știe business. Este vizionar și lider. Are „balls” și uneori pare dus. E mai degrabă antreprenor decât politician. Se pare că politicienii pur-sânge nu mai sunt la modă. Liderul Lumii a câștigat al doilea mandat, demonstrând că Joe Biden și Kamala Harris nu au adus nicio îmbunătățire semnificativă în viața americanilor. Din contră... Ori, după părerea mea, americanii au un pragmatism financiar care se regăsește și în România, mai ales în diaspora, de unde românii au trimis în ultimii ani multe zeci de miliarde de euro acasă. Să fie vorba de bani înaintea votului?

Mulți români îl apreciază pe Viktor Orbán, din țara vecină. Unii nu recunosc, dar sunt cel puțin simpatizanți ai atitudinii lui demne în fața UE. Ungaria este în NATO și nu s-a pus problema să iasă niciodată. Are relații cordiale cu Rusia și Orbán are o relație directă cu Putin, fiind primit la Moscova de curând. Același Orbán are o relație specială cu Trump. Țara vecină este în relații excelente cu China, președintele Xi Jinping a vizitat Budapesta recent. Ungaria e în Schengen și, culmea!, a susținut puternic aderarea României. Cum să nu fie liderul maghiar respectat pe plan național și mondial, când are o putere de relaționare de invidiat și o influență geopolitică atât de importantă? Deci, se poate...

Ar fi interesant de aflat câte miliarde de euro a pierdut România în detrimentul Ungariei, în ultimii 10 ani. Personal cunosc investitori din Vest care au „fugit” din România în Ungaria, după ce Nicușor Dan a blocat toate investițiile imobiliare în București. Dacă ar fi existat un Trump de București, cu siguranță ar fi plecat în altă țară, unde putea să construiască mult și bine. La nivel național, există cazuri concrete unde alți investitori strategici, din alte domenii, au ales țara vecină în detrimentul României. Asta se numește prostie în atragerea de capital străin. Oare de ce i-am pierdut, din cauze politice sau economice?

Întrebarea actuală nu se rezumă numai la „eu pe cine votez”. Înainte de alegerea structurii noului Parlament, oamenii au început să-și pună mult mai multe întrebări decât acum o săptămână. Am vorbit cu antreprenori din București și, deși nu recunoșteau direct, există tentația de a-i da dreptate dpdv economic în multe privințe candidatului independent. Contează ce parte a declarațiilor te atrag: derapajele sau viziunea economică. Între timp, majoritatea românilor s-a documentat despre puterile președintelui ales și au aflat că acestea sunt limitate. Nimeni nu ne poate scoate din UE, NATO, etc., nici dacă ajunge în cea mai înaltă funcție din stat. Personal, consider că mult mai important este ca instituțiile statului să asigure statul de drept în continuare, menținând astfel direcția României, spre UE, NATO, OCDE, etc. Asta nu ne împiedică însă să avem relații economice importante și cu alte state.

Desigur, românii care câștigă banii mai ușor sau au deja suficienți, sunt tentați să nu meargă la vot, însă există mulți conaționali care câștigă banii greu și au multe neajunsuri. Furia și frustrarea cu care s-au răzbunat și au umilit candidații PSD și PNL, scoțându-i din cursă în primul tur, n-au fost întâmplătoare. Mulți conaționali nu mai au nimic de pierdut și vor să trăiască o nouă „orânduire” politică la nivelul statului. Vor altceva! S-au săturat de atâtea promisiuni, au văzut că actuala clasă politică i-a trădat și votează în consecință. Știm că în Parlament partidele vechi au aceiași politicieni „expirați”. Paradoxul este că, toate aceste turbulențe se întâmplă în cea mai bună perioadă economică a țării. Banii nu pot cumpăra și demnitatea.

Părerile sunt împărțite. Așa e în democrație și la alegerile de duminica trecută, cred că românii au dat dovadă că își doresc mai mult decât ce li s-a oferit până acum. Probabil, la fel vor vota și acum. Siguranța țării, a jobului, a familiei și a investițiilor personale, grijile materiale zilnice contează mai mult decât orice declarații sau susțineri ale unor persoane publice. Unii țin mai mult la bani, alții la demnitate sau combinații între ele. Probabil, după alegerile parlamentare vor fi și multe schimbări în economia națională. Dacă vor fi spre bine sau spre mai rău, vom trăi și vom vedea. Ne vom descurca cumva.

Indiferent pe cine veți pune ștampila, urmează vremuri foarte interesante și merită să mergeți la vot. Alegeți ce vi se pare potrivit pentru viitorul vostru. Dacă România va fi bine și noi vom fi bine.

Dragos Dragoteanu

Manager Euroest Invest / Fast Parking

CIPS - Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

