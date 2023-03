A concurat la femei, dar e bănuită că e bărbat. Caz incredibil la Mondialele de box, unde o româncă a fost victima înșelăciunii

Caz șocant la Mondialele de box feminin din India, la care au concurat și patru sportive din România.

Imane Khelif din Algeria a fost descalificată de Asociația Internațională de Box (IBA), după ce organismul de conducere mondial a decis că nu a respectat regulile de eligibilitate.

Potrivit presei algeriene, Khelif a efectuat un test hormonal în urma căruia s-a constatat că avea un nivel prea ridicat de testosteron în organism.

Khelif a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care a susținut că a fost victima unei "conspirații". Tânăra de 23 de ani susține că i s-a spus că are "caracteristici" care o împiedică să lupte împotriva femeilor.

"Am fost adesea intimidată din cauza aspectului meu, iar eu am rezistat și am continuat să lupt în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat", a declarat Khelif într-un reportaj realizat de site-ul algerian Kooora.

"Astăzi, complotul lor a reușit și, sincer, trăiesc un mare șoc. Am participat la multe turnee și nu a existat nicio problemă, dar când șansele mele au devenit mari de a câștiga medalia de aur, au venit și m-au împiedicat, justificând acest lucru pentru că calificările mele sunt mai mari decât cele ale celorlalte femei", a spus aceasta.

"IBA își susține regulile și regulamentele, precum și intimitatea personală și medicală a sportivilor săi, prin urmare, încălcarea criteriilor de eligibilitate nu poate fi împărtășită de IBA", a precizat forul internațional.

Comitetul olimpic algerian a subliniat că "se va ocupa de sprijinul medical" pentru Khelif și o va ajuta să se pregătească pentru turneul african de calificare pentru Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris.

Khelif a obținut argintul la Campionatele Mondiale de anul trecut, după ce a pierdut în fața irlandezei Amy Broadhurst în finala categoriei welter ușor.

Pugilista algeriană a câștigat aurul la Campionatele Africii din 2022 și este campioana în exercițiu a Jocurilor Mediteraneene.

India, cu patru medalii de aur, şi China, cu trei, au dominat finalele Campionatelor Mondiale de box feminin, care s-au încheiat duminică la New Delhi.

Din cele 12 titluri mondiale, Brazilia, Italia, Maroc, Rusia şi Taiwanul au câştigat câte unul.

Cele patru pugiliste române care au participat la competiţie au ocupat următoarele locuri: Alexandra Gheorghe (cat. 52 kg) - locul 17, Lăcrămioara Perijoc (54 kg) - locul 17, Claudia Nechita (57 kg) - locul 17, Loredana Marin (60 kg) - locul 9.

Claudia Nechita a întâlnit-o pe Imane Khelif, în fața căreia a pierdut.

Vezi mai jos de spun româncele despre pățania din India.