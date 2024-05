Liderul suprem iranian îi felicită într-o scrisoare deschisă pe studenții din SUA care au militat în favoarea Palestinei FOTO/VIDEO

Ali Khamenei, liderul suprem iranian îi felicită joi, 30 mai, într-o scrisoare deschisă, pe studenţii americani care au lansat o mişcare propalestiniană în campusurile din SUA care s-a extins la nivel internaţional, apreciind că au ales „partea bună a istoriei”, relatează AFP.

Acest val de susţinere a Palestinei şi împotriva războiului pe care Israelul îl poartă în Fâşia Gaza împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas a început la jumătatea lui aprilie la Universitatea Columbia şi a cuprins numeroase universităţi, din California până în New England (nord-est) şi în sudul Americii.

Palestine protesters briefly marched on the sidewalk throughout the area of Columbia university. Ending up at the Fredrick Douglass circle, along with dozens of NYPD officers and SRG officers. pic.twitter.com/BlB7kwI7BF