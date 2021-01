Scandal in USR-PLUS pe impartirea functiilor guvernamentale. 300 de membri cer demisia din partid a fostului senator Mihai Gotiu

"Constructie, nu distructie"

Cei 300 de membri au enumerat mai multe momente in care fostul senator a atacat conducerea USR-PLUS sau s-a dezis de linia formatiunii. Printre acestia nu este niciun lider marcant."Pentru interese personale sau meschine, Mihai Gotiu s-a delimitat de USR PLUS, a adus prejudicii de imagine si a contribuit la subrezirea credibilitatii USR PLUS pe timp de campanie , aruncand la gunoi munca a mii de membri", spun semnatarii.Fostului senator i se reproseaza ca s-a numarat printre cei care au reclamat excluderi abuzive in USR si care i-au acuzat pe Dan Barna si apropiatii sai ca au inceput o epurare a vocilor critice in USR. Totodata, sunt invocate si cateva ironii aduse de Mihai Gotiu la adresa co-presedintilor USR-PLUS, dar si faptul ca Mihai Gotiu ar fi pozitionat grupul parlamentar USR din Senat impotriva Autostrazii A8 in vara lui 2020.Scrisoarea deschisa, intitulata " Constructie, nu distructie ", este adresata lui Mihai Gotiu si Biroului National."Toate aceste atacuri au subminat munca noastra si a colegilor nostri din ultimii 4 ani, au lovit in moralul nostru in plina campanie, ducand la demoralizarea membrilor care afirmau:. Din punctul nostru de vedere aceste lucruri nu sunt acceptabile.Pentru interese personale sau meschine, Mihai Gotiu s-a delimitat de USR PLUS, a adus prejudicii de imagine si a contribuit la subrezirea credibilitatii USR PLUS pe timp de campanie, aruncand la gunoi munca a mii de membri. Pe baza acestor acte si fapte - Domnule Gotiu, avem un mesaj direct catre dumneavoastra: va cerem demisia din functiile detinute in USR, dar si demisia din USR", se arata in scrisoarea semnata de 308 membri ai USR."Asa au inteles unii colegi sa duca o competitie interna, intr-un moment in care mi-am depus candidatura pentru numirea pentru conducerea Garzii Nationale de Mediu.Despre cat de mult ar fiactivitatea mea USR stau dovada, la orice cautare pe Google, sute si mii de link-uri despre implicarea mea in domeniul mediului si despre tot ce a insemnat un mandat in care am fost", a spus fostul parlamentar USR.