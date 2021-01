Medicul Adrian Wiener, deputat USR-PLUS: "Redeschiderea scolilor pe 8 februarie nu este posibila. Mai degraba la jumatatea lui martie"

Declaratia vine in contextul in care autoritatile iau in calcul intoarcerea copiilor in clase pe 8 februarie, in functie de situatia epidemiologica."Nu cred ca este posibil. Trebuie luat in calcul indicele de reproducere al acestui virus, in contextul in care presupunem deja ca noua tulpina din Marea Britanie intr-o oarecare masura a inlocuit vechea tulpina si in Romania si contagiozitatea si riscul sunt foarte mari.Eu cred ca pentru a reveni in siguranta in scoli, ar trebui sa fi trecut prin etapa de vaccinare o masa semnificativa a profesorilor si de ce nu si a elevilor peste 16 ani, bineinteles, doar cei care doresc. Ideal ar fi sa doreasca cat mai multi dintre ei", declara Wiener, la RFI. Medicul parlamentar estimeaza ca scolile ar putea fi redeschise la mijlocul lunii martie. "Mai degraba, cred ca undeva pe la jumatatea lunii martie. Cred ca pana atunci, macar cadrele didactice sa ajunga si la cea de-a doua vaccinare la rapel", conchide acesta.