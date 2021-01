Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare" se amplifica. Deputatul Bulai cere revocarea sefei televiziunii nationale: "Firea, Olguta si Dancila au plecat"

In plus, acesta noteaza ca in cadrul programului au fost promovati "oameni declarati fani ai teoriilor conspiratiilor", cum ar fi Dan Bittman si Mugur Mihaiescu. "Voi chema la Parlament reprezentantii CNA pentru a ne oferi un punct de vedere", a anuntat Bulai, precizand ca "Doina Gradea trebuie sa plece din TVR"."In ultimele 7 luni, Guvernul Romaniei a dat redactiilor de presa private aproximativ 40 mil Euro, pentru a scrie despre masurile guvernului luate impotriva pandemiei. Am contestat constant ineficienta acestei masuri.Acum 2 zile, pe banii nostri, TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala. Cu oameni declarati fani ai teoriilor conspiratiilor", a scris, sambata, pe Facebook , Iulian Bulai.Acesta afirma ca ceva mai contraproductiv nu se putea."Dai tot anul 40 de mil Euro ca sa informezi lumea (ineficient), dar permiti dezinformare pe bani publici la televiziunea publica in plina pandemie. In prime time. De Revelion. Adica sabotezi masurile impiedicare a raspandirii bolii. Pe bani multi.Voi chema in curand la Parlament reprezentantii CNA pentru a ne oferi un punct de vedere asupra acestei situatii", a mai scris presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor.Bulai considera ca "Doina Gradea trebuie sa plece din TVR si sa ia cu ea si pe partenerii PSD care au mai ramas acolo". "Firea, Olguta si Dancila au plecat," arata acesta."Ne intalnim in sesiune ordinara in februarie si incepem curatenia", si-a incheiat Bulai postarea de pe Facebook.Anterior, acesta a anuntat, tot pe Facebook, ca programul de Revelion de la TVR 1 a costat 140.000 de euro."Teatrul ieftin de Revelion a costat statul roman 140.000 euro. Enorm. TVR trebuie sa fie reformat sau sa fie desfiintat. Alte optiuni nu avem. Eu sustin prima varianta. Si lupt pentru asta", a mai scris Bulai pe Facebook.TVR 1 a prezentat de Revelion un program in care s-a regasit "Vacanta Mare", de la 23.00, cu Mugur Mihaiescu, actor si antreprenor din sectorul HoReCa ce a particpat la protestele anti-masca din Piata Victoriei.La programul special din noaptea dintre ani a fost prezent si Dan Bittman, coronasceptic vocal in anul care a trecut.Potrivit paginademedia.ro, programul de Revelion de la TVR 1 a fost urmarit de 509.000 telespectatori, fiind pe locul cinci in topul audientelor.