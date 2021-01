Fostul senator USR-PLUS, Mihai Gotiu, insista cu candidatura la sefia Garzii de Mediu. Petitie adresata lui Barna si lui Ciolos

Postarea lui Mihai Gotiu

Fostul parlamentar a multumit celor aproximativ 3.000 de persoane care au semnat o petitie adresata lui Dan Barna USR , lui Dacian Ciolos , presedinte PLUS si membrilor Biroul National al USR. Petitia este intitulata "Il vrem pe Mihai Gotiu comisar general al Garzii Nationale de Mediu".Multumirile lui Gotiu vin dupa ce 308 membri USR-PLUS au semnat o scrisoare publica prin care ii cer demisia din toate functiile detinute in partid si din partid. Scrisoarea a aparut dupa ce Gotiu si-a depus initial CV-ul pentru competitia interna din partid in vederea ocuparii unor functii in ministere."PETITIE: VA MULTUMESC celor care ati semnat si celor care o sa semnati pentru sustinerea candidaturii mele la Garda Nationala de Mediu!Va multumesc tuturor celor care mi-ati transmis, in ultimele zile si saptamani si luni, increderea voastra! Si va multumesc pentru aceasta noua mobilizare, de sustinere a candidaturii mele pentru ocuparea functiei de comisar general al Garzii Nationale de Mediu.Mi-am depus candidatura in cadrul procedurilor interne din USR, considerand ca experienta si competentele pe care le-am dobandit in aproape doua decenii de lupta civica si apoi politica pentru apele si padurile noastre si pentru un aer curat ma recomanda si ma vor ajuta sa fac din Garda de Mediu principala institutie de protectie a viitorului nostru sanatos in Romania.Semnaturile voastre, cele de pana acum si cele care, banuiesc, se vor mai strange pe petitia de sustinere lansata pe platforma Declic, imi intaresc convingerea ca daca voi primi aceasta nominalizare o sa am in voi partenerii si colaboratorii necesari sa facem curatenie, la propriu si la figurat, in domeniul mediului!Va multumesc, asadar, inca o data. Pentru ca singur n-as avea cum sa duc lupta pentru apele, padurile si un aer mai curat pentru noi, copiii si nepotii nostri!"