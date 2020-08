INTERVIU Adrian Wiener, candidatul Aliantei USR PLUS la Primaria Arad: Principalul lucru cu care am iesit in fata aradenilor este construirea unui nou spital municipal (PUBLICITATE ELECTORALA)

De-a lungul carierei sale, Adrian a ocupat functii administrative si manageriale in cadrul Spitalului Judetean Arad, unul dintre cele mai mari spitale din tara, indeplinind, pe rand, functia de director medical (2011-2015), purtator de cuvant si manager general (2015-2016).Din martie 2020, de cand a inceput pandemia de COVID-19 in tara noastra, Adrian a preluat conducerea spitalului care trateaza pacienti infectati cu COVID-19 Gradiste din Arad.Acum, Adrian este hotarat sa ofere, alaturi de echipa sa, si un proiect de modernizare a administratiei Aradului. Alte prioritati, indreptate catre nevoile cetateanului, competenta si onestitate. Adrian nu vrea doar sa inlocuiasca niste oameni cu altii in administratia Aradului, ci sa schimbe felul in care e administrat. Proiecte concrete pentru binele orasului.Intr-un interviu electoral pentru Ziare.com, Adrian Wiener vorbeste despre datoria sa morala fata de semenii sai, ca fiinta umana si membru al comunitatii in care s-a nascut, a crescut si s-a format - Aradul. Nu poarta povara intereselor economice de grup. Singura sa loialitate este fata de principiile pentru care a intrat in politica: transparenta decizionala, respect fata de banul public, oprirea clientelismului politic, reforma institutionala. Singurul sau obiectiv: Aradul."Primaria nu s-a implicat mai deloc in sistemul local de sanatate public, e momentul sa o faca!", sustine Adrian Wiener. El spune ca iubeste Aradul si ca doreste sa se implice in reconstruirea sa ca primar. Senatorul spune ca isi propune sa le castige increderea aradenilor, care nu mai cred in politicieni, "prin onestitate, prin a nu-i minti, prin a fi deschis". In viziunea sa, la urmatoarele alegeri "este nevoie, intr-adevar, de o revolutie a votului".Functia este una de coordonare medicala, a fost una practic de asumare a unei situatii foarte grave. Nu am semnat niciun contract de achizitii, nu am fost parte in procesul de angajari a cuiva, nu am avut nicio responsabilitate administrativa. Singurul lucru pe care l-am facut: am coordonat din punct de vedere medical si ca medic m-am implicat in efortul asta colectiv, la rugamintea si la insistentele conducerii Spitalului Judetean Arad si a conducerii PNL a Consiliului Judetean. Nu are nicio legatura cu apartenenta politica, ci cu calitatile mele profesionale pe care le-am dovedit in mai multe instante, ocupand si in anii trecuti, inainte de a intra in politica, functii manageriale in spital.Sistemul de sanatate public si-a aratat limitele. Popularea cu personal este insuficienta, infrastructura de sanatate nu face fata. Adaptabilitatea sistemului la presiuni este limitata. Nu mai vorbesc de specialistii foarte putini in Sectii de Terapie Intensiva, asta este principala vulnerabilitate a sistemului in context COVID. Acolo se va vedea pentru prima data cand sistemul, sa zic, va da pe afara in Sectiile de Terapie Intensiva. Sunt foarte, foarte multe probleme de sistem, politizarea excesiva.In principiu, sistemul de sanatate public este undeva intr-o zona intermediara. In 2010 a inceput descentralizarea sistemului, o mare parte dintre spitale au trecut de la Ministerul Sanatatii in grija autoritatilor locale, fara a fi urmata de o modificare de viziune in ceea ce priveste descentralizarea fiscala si decizionala in sistem. O mare parte dintre autoritatile locale, si aici ma refer la primariile de mari municipii, care de obicei au bugete de doua/trei ori mai mari decat consiliile judetene, nu au preluat niciun spital in acest proces de descentralizare, le-au considerat o vulnerabilitate si de imagine, si o povara financiara. Exact asta este si cazul Aradului.Astfel, reforma sistemului, refacerea infrastructurii, investitiile au fost foarte lente. Acest lucru trebuie sa se schimbe! Evident, Primaria Municipiului Arad are o responsabilitate in ceea ce priveste sanatatea propriilor cetateni. Sunt foarte multe lucruri care trebuie facute si in geometria financiara, trebuie crescute cotele defalcate pentru autoritatile locale astfel incat sa poata intr-adevar reforma fiecare substructura a sistemului. Primaria trebuie sa isi asume o mare parte din aceste investitii, care trebuie particularizate in functie de profilul social, patologic al fiecarei unitati administrativ-teritoriale.Simtul de responsabilitate fata de comunitatea si localitatea in care m-am nascut, m-am format care, din punctul meu de vedere, este o feuda, este condusa de 16 ani de aceiasi oameni. S-a structurat politico-economic in interesul unei clientele de partid si acest lucru, pentru orasul nostru, este o frana in dezvoltarea lui. Cred ca a fost o decizie, pana la urma, fireasca datorita deciziei pe care am luat-o acum patru ani de a ma implica in politica, in momentul in care simtul meu civic s-a transformat in instinct politic.Aradenii stiu exact despre ce vorbesc. Administratia Falca, repet, care de 16 ani conduce destinele acestui oras. Practic a nivelat si Aradul institutional, a politizat absolut toate institutiile, clientela de partid este impartita intre PSD si PNL in ceea ce priveste toate deconcentratele, descentralizatele din Arad. Proiectele care se dezvolta sunt facute cu firme de casa. Societatea civila a fost in permanenta anexata politic, media este una anexata politic. Lucrurile in Arad se destrama sub aceasta administratie si este evident structurata piramidal exact ca o feuda. Aradenii nu au reusit niciodata sa creeze o masa critica care sa aduca schimbarea.Sunt mai multe motive. Pe de-o parte este neincrederea generala in decidentii politici, intr-o clasa politica care, timp de 30 de ani, s-a dovedit a manipula, a-si arata limitele prin faptul ca in permanenta viitorul Romaniei este furat. S-a pierdut o mare parte din comunicarea cu votantii. Vedem cum oamenii politici trec cu atata usurinta de la un partid la altul, ca nu exista principii, nu exista perseverenta in ceea ce priveste decenta de a reprezenta, pana la urma, pe cel care te-a votat cu onestitate in orice structura te-a votat sa il reprezinti.Pe de-o parte exista aceasta neincredere de fond, iar de pe de alta parte, sigur, cum spuneam, in momentul in care independenta presei este cum este in Romania, in momentul in care posibilitatile de exprimare ale societatii civile sunt, printr-un mijloc sau altul, ori anexate politic, ori decredibilizate prin masinariile de partid, sigur ca acest lucru este foarte dificil. Este nevoie, intr-adevar, de o revolutie a votului. Pe de alta parte, avem o masa inerta de romani care sunt practic dependenti de promisiunile oamenilor politici, care in fond nu schimba nimic: nu duce la dezvoltare durabila, nu duce la perspective mai bune pentru tineri altfel incat ei sa ramana in localitatile lor.Doar prin onestitate, prin a nu-i minti, prin a fi deschis. Nu cred ca trebuie facute eforturi extraordinare in sensul asta, ci de a promova oameni onesti, prin depolitizarea institutiilor, prin faptul ca nu mai este necesar sa fii membru de partid pentru a te implica in constructia institutionala din Arad sau din Romania, prin transparenta decizionala, prin faptul ca oamenii ar trebui sa se simta implicati, prin respectul fata de banul public. Toate aceste lucruri la un loc cred ca, in timp, pot sa castige increderea oamenilor.In principiu exista niste lucruri generale de care un primar sau orice reprezentant democratic al unei comunitati ar trebui sa tina cont. E vorba de transparenta, onestitate, sa nu furi si sa nu minti oamenii. Onestitatea unei administratii si faptul ca ea este in totalitate orientata catre interesul public trebuie sa il dovedesti zi de zi prin profesionalizarea institutiilor, prin digitalizare, prin aducerea administratiei publice din Romania in secolul 21.Pe langa schimbarea felului in care se face administratie in Romania, prin transparentizarea tuturor deciziilor, prin implicarea cetatenilor, prin buget participativ, prin depolitizarea institutionala, pe langa aceste lucruri, trebuie stratificate niste nevoi imediate pentru care trebuie incepute toate demersurile. Principalul lucru cu care am iesit in fata aradenilor este constructia unui nou spital municipal, actuala cladire este absolut improprie actului medical, parti din ea au 240 de ani, o cladire in care nu se pot face foarte mari investitii. Primaria, cum spuneam, nu s-a implicat mai deloc in sistemul local de sanatate public, e momentul sa o faca!De la felul in care sunt asfaltate strazile, de la gaurile de canal, lucruri care pot parea triviale, dar sunt un cosmar pentru orice aradean. Siguranta oamenilor pe strada, Aradul nu mai este un oras sigur, nu mai este cum il stiam cand eram copil sau adolescent. Aradul e devenit un oras nesigur, strazile din Arad nu mai sunt o destinatie in sine pentru aradeni, sunt doar zone de tranzit dinspre locuinte spre serviciu sau invers.Nu se opreste nimeni in Arad, desi are un potential turistic urias. Avem o cetate foarte frumoasa care daca ar intra in circuitul civil si ar fi reabilitata, ar fi un centru de atractie extraordinar. Muresul care este o destinatie in sine, cu parc natural, cu Lunca Muresului, are toate premisele pentru a deveni o destinatie de city break, un loc in care sa iti faca placere si daca nu esti aradean sa vii.Trebuie ca cetatea sa intre in circuitul civil si sa inceapa a fi amenajata in parteneriat public-privat si cu fonduri nerambursabile astfel incat sa devina un nou centru al Aradului. Gandim si un campus preuniversitar ethnic in care sa se dezvolte pentru piata muncii o parte din tinerii Aradului. Foarte multe dintre scoli au mobilierul acela vechi de 30 de ani, ne gandim chiar la dublarea sumei prin care primaria participa la finantarea complementara a sistemului de educatie. Trebuie refacute foarte multe lucruri in ceea ce priveste infrastructura de transport public. Avem un program de guvernare locala pe care vrem sa il punem in practica si pe care noi am inceput sa il comunicam capitol cu capitol.Reactia este una pozitiva. Foarte multora dintre aradeni cred ca le-am castigat increderea prin faptul ca de ani ma implic activ si imi asum lucruri, in virtutea acestui simt civic si a faptului ca imi iubesc semenii si orasul, sentimentul este unul care imi da incredere si curaj. Mi-am asumat in totalitate aceasta candidatura si sper sa conving cat mai multi dintre aradeni.Eu sper sa avem un nou spital municipal construit in Arad, in care oamenii sa fie tratati decent de catre medici si personalul medical, carora sa le faca placere sa lucreze in aceasta cladire. Sper sa nu mai avem treceri la nivel in care sa ne rupem masinile, sper ca strandul sa devina din nou o atractie, sa avem poate un aquapolis nou in care si iarna aradenii, datorita faptului ca avem apa termala, sa poate sa iasa din casa si, in general, oamenilor sa le faca mult mai multa placere sa iasa din casa in orasul lor decat se intampla acum.