Irinel Darău, senatorul USR PLUS ieșit pe locul 3 la alegerile interne: „Nu voi susține niciun candidat în turul 2”

Irinel Darău, cel care a pierdut joi, 23 septembrie, primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS, a anunțat că în turul doi nu-l va susține nici pe Dacian Cioloș și nici pe Dan Barna, acuzându-i pe cei doi că au „atentat la democrație”.

„Nu văd un viitor cu Dan Barna președinte al partidului și eventual candidat la alegerile prezidențiale. Dan Barna nu a obținut 50% și sunt mulțumit de acest lucru”, a mai afirmat Darău într-o intervenție la Digi24.

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS, la câteva procente distanță de Dan Barna, principalul său contracandidat. Dacian Cioloș a obținut 46%, Dan Barna 43,9% iar Irinel Darău 10%.

Înainte de anunțul rezultatului, Irinel Darău a explicat pe Facebook că candidatura sa a fost un manifest după ce „am văzut cât de mult s-a îndepărtat partidul de valorile sale fondatoare”. Senatorul acuză că procedura internă de vot s-a dovedit „profund viciată” și susține că „nu a existat niciun fel de voință de a o repara - nici din partea actualei conduceri nici din partea copreședinților”.

Mai departe, Darău subliniază că nu va susține pe niciunul în turul doi al alegerilor.

„În acest context, vreau să anunț chiar înainte de calcularea rezultatelor votului intern că nu voi susține niciun candidat în turul 2, dacă acesta va exista. Nu pot susține un candidat care atentează la democrație, după cum nu pot susține un candidat care se uită la această agresiune fără să facă nimic”, a subliniat Darău.

Potrivit liderului deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, azi va avea loc o ședință de Birou Național, de la ora 16.00, în care se va discuta despre organizarea turului doi al alegerilor. Conform calendarului inițial, al alegerilor USR PLUS, turul doi ar fi trebuit să înceapă joi, 23 septembrie și să se încheie pe 30 septembrie.

Noul președinte al USR PLUS va fi validat ulterior la congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo. În cadrul aceluiași eveniment, delegați ai filialelor din toată țara vor alege șo membrii Biroului Național al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de președinte.