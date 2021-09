Irinel Darău susține că sunt în continuare probleme la votul intern din USR PLUS: „Am aflat deja cazuri concrete. Responsabilitatea echipei Barna-Ghinea”

Senatorul Irinel Darău, contracandidatul lui Dacian Cioloș și Dan Barna pentru șefia USR PLUS susține că alegerile interne din partid s-au realuat fără corectarea deplină a listelor de votanți. Acesta a criticat apoi echipa Barna-Ghinea despre care spune că aduce un prejudiciu de imagine pentru partid.

”În doar câteva minute, am aflat deja despre cazuri concrete, cu oameni din cinci filiale diferite, în care avem: persoană care nu a putut vota în iunie şi poate vota acum; oameni demisionaţi care pot vota; numeroşi suspendaţi din două judeţe care apar în registrul electoral şi pot vota, deşi nu au dreptul; om care are două drepturi de vot, fiind înregistrat cu două adrese de mail diferite. Ieri am solicitat oficial securizarea unui registrul electoral corect şi furnizarea lui către candidaţi, aşa cum se întâmplă în alegerile publice. Nu am primit niciun răspuns. Voi merge până la capăt”, a declarat declară Irineu Darău, într-un comunicat de presă.

Acesta anunţă că ia în calcul să ceară din nou suspendarea votului şi corectarea tuturor rorilor.

”Nu ne putem permite un asemenea prejudiciu şi sper ca nimeni din conducere să nu fie atât de inconştient încât să îşi asume acest risc. Deja documentez şi clasific exemple şi situaţii concrete care demonstrează procesul viciat de vot”, adaugă Irineu Darău.

Acesta explică faptul că, pentru ca un membru USR PLUS să fie eligibil pentru participarea la procesul electoral, trebuie să aibă cotizaţia plătită la nivelul lunii aprilie 2021 şi starea de membru activ, nu suspendat sau demisionat.

“Din păcate, azi vede toată ţara ce probleme avem pentru organizarea unui simplu vot intern, iar acesta este un prejudiciu uriaş pe care echipa Barna-Ghinea îl aduce imaginii partidului. De la fuziune, au avut la dispoziţie patru luni întregi să asigure un registru electoral corect şi complet pentru doar 50.000 de oameni. Responsabilitatea lor este totală, fiindcă ei controlează şi Biroul Naţional şi Secretariatul General şi o parte bună din Comisia Electorală (...) Au coborât destul brandul USR PLUS şi prin ceea ce fac cu procesul de vot riscă să ne doboare de tot. Şi totuşi mai vor încă 2-4 ani de putere, să îşi desăvârşească opera. Este timpul schimbării”, adaugă senatorul de Braşov.

Procesul electoral a fost suspendat, până joi, la ora 12.00, după ce au fost semnalate mai multe probleme în listele de votanţi.

Ads