Reactie din USR-PLUS dupa promovarea lui Laurentiu Cazan la sefia Jandarmeriei Prahova: "Numirea este condamnabila. Nu e in regula, stimati colegi"

Precizarile MAI

Postarea lui Nicu Falcoi

"Consider ca, indiferent de justificarile oficiale menite sa faca sa para acceptabila aceasta numire, e condamnabila (inclusiv din motive ce tin de constiinta si onoare!), desemnarea lui Laurentiu Cazan intr-o pozitie de conducere, inainte ca asupra acelui episod las de represiune impotriva unor protestatari pasnici (multi dintre ei varstnici, femei si copii) sa se faca lumina," mai scrie Nicu Falcoi, pe Facebook Parlamentarul USR -PLUS afirma ca nu steu daca numirea "a fost planificata inca de pe vremea domnului ministru Marcel Vela sau e o decizie luata imediat dupa numirea domnului ministru Lucian Bode , dar tot ce pot sa spun este ca nu e in regula, stimati colegi. Nu e in regula deloc."Ministerul Afacerilor Interne a facut mai multe precizari miercuri seara privind aceasta numire. "Decizia a fost luata pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unitati, ca urmare a trecerii in rezerva a fostului comandant [...]. Locotenent-colonelul Laurentiu Cazan a fost detasat la IJJ Prahova si imputernicit pe o perioada de 6 luni pe o functie echivalenta cu cea detinuta in cadul Jandarmeriei Bucuresti", se arata in reactia MAI.Potrivit sursei citate, ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Romane privind aceasta imputernicire a fost semnat in data de 21.12.2020."Mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevarul.Stiu ca suntem intr-o coalitie de guvernare, dar asta nu-nseamna ca nu voi spune adevarul si ca nu voi critica, ori de cate ori va fi ceva de criticat. Asa mi se pare corect si asa voi face si de-acum incolo, pentru ca pentru asta am intrat acum patru ani in politica, nu ca sa-nchid ochii la greseli si lucruri revoltatoare, si nici ca sa pun batista pe tambal in schimbul unei linisti prost intelese.Asa ca o sa trec direct la subiect acum si-o sa spun ca numirea lui Laurentiu Cazan, coordonatorul actiunii de represiune din 10 august, in functia de inspector sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova este absolut revoltatoare.Decizia in sine reprezinta o imensa sfidare la adresa miilor de oameni nevinovati care-au avut de suferit atunci de pe urma interventiei brutale a jandarmilor, fiind batuti si gazati pentru unica vina de-a fi indraznit sa protesteze impotriva regimului infractorului Liviu Dragnea Faptul ca purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane a invocat ca acuzatiile la adresa lui Laurentiu Cazan au fost clasate, ca seful DIICOT a infirmat solutia, iar ordonanta de infirmare se judeca acum la Inalta Curte nu reprezinta argumente indeajuns de solide care sa justifice desemnarea lui Laurentiu Cazan pentru ocuparea unei pozitii de conducere.Cel putin nu inainte ca evenimentele grave petrecute atunci, in 10 august, sa fie clarificate pe de-a intregul si inainte ca acelora care au avut atunci de suferit sa li se faca dreptate. Nu de alta, dar stim bine cu totii sub ce presiuni uriase a fost nevoita sa functioneze justitia in ultimii ani si de cat de ezitante si disfunctionale s-au dovedit a fi unele dintre institutii.Acesta e motivul pentru care consider ca, indiferent de justificarile oficiale menite sa faca sa para acceptabila aceasta numire, e condamnabila (inclusiv din motive ce tin de constiinta si onoare!), desemnarea lui Laurentiu Cazan intr-o pozitie de conducere, inainte ca asupra acelui episod las de represiune impotriva unor protestatari pasnici (multi dintre ei varstnici, femei si copii) sa se faca lumina.Nu spune nimeni ca lt. col. Laurentiu Cazan n-ar fi putut in tot timpul asta sa-si faca meseria. Nu. Ar fi putut foarte bine sa-si faca munca, fiind pus la dispozitia superiorilor ierarhici, pana la clarificarea celor intamplate. Numai ca (repet, ca sa fim bine intelesi!): o dovada de minim respect din partea decidentilor (fiindca de la lt. col. Cazan, care-a condus atunci represiunea n-am niciun fel de asteptari!) ar fi impus evitarea desemnarii acestuia intr-o pozitie de conducere.Nu stiu daca numirea a fost planificata inca de pe vremea domnului ministru Marcel Vela sau e o decizie luata imediat dupa numirea domnului ministru Lucian Bode, dar tot ce pot sa spun este ca nu e in regula, stimati colegi. Nu e in regula deloc."