Cum isi impart PNL, USR/PLUS si UDMR functiile de secretari de stat si de prefecti. Ce s-a negociat sambata din programul de guvernare - surse

Astfel, 42 de secretari de stat ii revin PNL, 26 USR -PLUS si 12 UDMR, sustin surse politice citate de adevarul.ro Cele trei formatiuni politice au reusit sa finalizeze, in cadrul negocierilor privind programul de guvernare, capitolele Economie, Finante, Energie, Mediu, Externe si Afaceri Europene. Aceleasi surse politice mai sustin ca, in cursul zilei de duminica, 20 decembrie, urmeaza sa fie discutat capitolul Justitie.In total, coalitia de centru-dreapta a stabilit un numar de 80 de secretari de stat, care vor activa in cadrul viitorului guvern . La prefecti s-a stabilit o impartire proportionala care sa revina fiecarei formatiuni politice, fara a fi stabilit ce judet ii revine fiecareia.Potrivit unor surse politice, USR va avea 14 prefecti, in timp ce PNL aproximativ 20 de de prefecti, iar restul UDMR.Aceleasi surse politice au mai precizat ca au fost impartite si cele 51 de agentii de stat, ajungandu-se la un consens in privinta presedintilor care revin fiecarui partid. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Functionarilor Publici, ar urma sa revina USR-PLUS.