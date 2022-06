Inalta Curte a admis, vineri seara, contestatia depusa de USR si PLUS, in urma deciziei BEC care nu a permis inregistrarea Aliantei 2020 pentru alegerile europene. Astfel, cele doua partide vor candida ca alianta la alegerile pentru Parlamentul European.

Sentinta este definitiva.

Sedinta ICCJ a fost programata pentru vineri seara, la cateva ore dupa ce cele doua partide au depus oficial contestatia.

Procurorul de sedinta a sustinut pozitia USR PLUS si a cerut anularea deciziei BEC, care ar incalca principiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, potrivit unor membri ai PLUS, aflati in sala.

Aflati la Timisoara, liderii celor doua partide au salutat decizia, prin aplauze.

Dacian Ciolos a scris un mesaj pe pagina de Facebook: "Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge la europarlamentare!

Asa cum ne asteptam, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au votat in favoarea Aliantei noastre!"

De altfel, vineri, mai multi lideri europeni au trimis mesaje de sustinere, pentru ca Alianta 2020 sa poata candida.

Verzii europeni au transmis ca este un motiv serios de ingrijorare faptul ca Alianta 2020 USR-PLUS este impiedicata sa participe la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European.

Copresedinta Verzilor din Parlamentul European, Ska Keller, si eurodeputatul olandez, Bas Eickhout, au facut apel pentru ca aliantei sa i se permita sa participe la alegerile europarlamentare din luna mai.

Si Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, a transmis un mesaj de sustinere pentru alianta USR-PLUS, in cazul careia Biroul Electoral Central (BEC) a respins cererea de inscriere pentru alegerile europarlamentare.

"Autoritatile romane nu trebuie sa constranga democratia prin crearea unor obstacole absurde in calea inregistrarii unei aliante. Daca va continua obstructionarea USR si PLUS, Romania se va indeparta si mai mult de principiile democratice europene",a transmis Guy Verhofstadt, intr-un mesaj postat pe Twitter.

Amintim ca juristii USR si PLUS au contestat, vineri, la Inalta Curte decizia BEC prin care s-a interzis participarea Aliantei 2020 la alegerile europarlamentare pe motiv ca presedintii celor doua formatiuni, Dan Barna si Dacian Ciolos, nu figureaza in Registrul Partidelor politice de la Tribunalul Bucuresti.

Dan Barna si Dacian Ciolos au criticat imediat decizia BEC. Barna a denuntat ca BEC tratat subiectul dupa un "criteriu pur formal", luand in calcul doar "un act administrativ" si fara a se citi tot dosarul depus de cele doua partide care si-au dorit sa inscrie alianta electorala in competitie.

"Daca ar fi citit, n-ar fi existat niciun dubiu. Ambele partide au decis fara echivoc realizarea acestei aliante (...) Avem incredere ca Inalta Curte va intelege acest lucru, o sa ducem toate semnaturile de care este nevoie", a mai subliniat Dan Barna, dand asigurari ca pana la urma se va gasi o solutie, indiferent de decizia pe care o va lua maine Inalta Curte - daca valideaza sau nu decizia BEC privind respingerea inregistrarii aliantei.

La randul sau, deputatul USR Catalin Drula a atras atentia asupra faptului ca in decizia BEC nu se face referire nici macar la un articol de lege care sa fi fost incalcat, asa cum ar fi fost firesc.

"Nu este specificat in niciun articol de lege ceea ce spun dumnealor. Noi am mers cu toate documentele, nici macar nu s-au uitat peste ele. Adevarata judecata va fi maine, la IICJ", a mai punctat el, printre altele.

Intr-un comunicat de presa remis ulterior Ziare.com sub semnatura lui Dan Barna se precizeaza ca echipa formata din 6 juristi si avocati, atat din USR cat si din PLUS, a depus la ICCJ o contestatie care are "18 pagini de argumente juridice".

"Avem incredere ca nu le va fi luat romanilor dreptul de a vota Alianta 2020 USR PLUS pe 26 mai. Decizia ICCJ va juca un rol fundamental in viitorul democratiei din Romania. Dincolo de orice tehnicalitati si hibe din lege, noi mergem mai departe cu increderea ca acesta este doar un hop in calea victoriei noastre.

Depunerea protocolului Aliantei 2020 USR PLUS la BEC a fost o actiune temeinic pregatita si sustinuta. Am depus un intreg set de documente care sa elimine orice dubiu asupra reprezentarii legale din partea celor doua partide. Din pacate, membrii BEC nu au luat in considerare argumentele noastre juridice si au expediat in 5 minute o decizie foarte grava, aceea de a interzice participarea in alegeri a unei formatiuni politice sustinuta de sute de mii de romani.

Avem incredere ca acesta eroare va fi corectata de Inalta Curte de Casatie si Justitie printr-o decizie favorabila maine, 9 martie", se arata in comunicatul citat.

Reamintim ca Biroul Electoral Central a respins joi, cu majoritate de voturi, inscrierea in alegerile europarlamentare a Aliantei electorale USR-PLUS, din cauza faptului ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu figureaza ca si presedinti in Registrul Partidelor politice. Acest lucru se intampla in cazul USR din cauza unui proces castigat pe fond, dar care a ajuns in faza de apel, iar in cazul PLUS din cauza unor intarzieri birocratice.

