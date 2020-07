Alianta USR PLUS propune in Parlament ca alegerile locale din toamna sa se desfasoare pe parcursul a doua zile

Parlamentarii USR vor depune, la proiectul de lege al Guvernului privind alegerile locale, care va intra in dezbaterea comisiilor din Parlament, o serie de amendamente, dintre care cel mai important vizeaza desfasurarea votului pe mai multe zile, mentioneaza sursa citata.Alianta USR PLUS transmite ca aceasta masura este recomandata si de catre expertii in materie de alegeri, deoarece, daca se mentine o singura zi pentru alegerile locale, in conditiile in care accesul in sectiile de votare se va face mai dificil, pentru ca trebuie respectate masurile de distantare, multi dintre cetateni nu vor apuca sa voteze."Desfasurarea votului pe mai multe zile va ajuta enorm la facilitarea votului. Votul pe mai multe zile a fost deja practicat pentru diaspora la alegerile prezidentiale, iar evaluarile arata ca a functionat. Ne dorim ca un numar cat mai mare de romani sa isi poata exercita dreptul de a vota, in siguranta.De asemenea, noile autoritati alese ale administratiei publice locale au nevoie de cat mai multe voturi pentru legitimitate, mai ales ca alegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene se face intr-un singur tur", a declarat Florina Presada, senator USR, potrivit comunicatului.Alianta USR PLUS considera ca este necesara, de asemenea, clarificarea prevederilor privind cresterea numarului de sectii de votare, prin amenajarea in structuri usoare de tip container, cu respectarea conditiilor de siguranta, dar si extinderea procesului de votare cu urna mobila pentru cetateni aflati in izolare sau carantina, acestia neputandu-se deplasa la sectii ca sa voteze, mai arata sursa citata.