Alianta USR-Plus si-a prezentat cei sase candidati pentru primariile de sector. Nasui: Negocierile cu PNL continua

"Avem candidati cu experienta, oameni care au realizari importante, unii dintre ei au participat la viata politica de pana acum, au fost membri in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, au fost secretari de stat. Sunt oameni care si-au aratat deja competenta si au dovedit cate se pot face in statul roman daca exista vointa, competenta si onestitate.Onestitatea este o conditie esentiala pentru a putea sa facem bine in Romania. Sectoarele din Bucuresti au cheltuit, in ultimii ani, zeci de miliarde de lei, bani care nu s-au vazut intr-o calitate mai buna a vietii", a declarat presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui.Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu afirma ca acesti candidati sunt rezultatul unui proces democratic, dinauntrul fiecarui partid si dinauntrul Aliantei USR PLUS."Suntem singura miscare politica care isi alege candidatii in mod democratic. Asteptam de la acesti candidati, in principiu, trei lucruri: sa fie integri, sa aduca langa ei alti oameni asemenea lor si sa inceapa treaba imediat, inca din prima zi de mandat. Si nu la machete, ci la proiecte reale, bine pregatite si bine implementate. Noi consideram ca politica din Romania are nevoie de oameni care nu au nevoie de politica. Adica, fiecare om care face pasul catre o functie publica sa poata demonstra ca a realizat ceva in viata, ca a reusit sa construiasca echipe. Este important sa nu vii in politica cu mana goala, ci sa fi demonstrat ca ai facut ceva inainte", a declarat Voiculescu.Raspunzand unei intrebari, Claudiu Nasui a declarat ca USR PLUS continua negocierile cu PNL pentru desemnarea unor candidati comuni la primariile de sector, insa a subliniat ca si candidatii liberali trebuie sa indeplineasca criteriile de integritate si competenta."Noi suntem deschisi acestor negocieri si acestor discutii, dar ele trebuie purtate pe oameni, pe persoane. Dupa cum vedeti, USR PLUS a fost extrem de transparent. Am prezentat oamenii pe care ii avem la fiecare sector. Isi cunosc foarte bine sectoarele, isi cunosc foarte bine potentialul si stiu ce trebuie sa faca din secunda doi de cand sunt in primarie. In momentul in care vom avea acest lucru si din partea PNL, vom vedea cu ce oameni vin ei si vom putea sa decidem daca vom merge la comun cu ei, dar baza sunt criteriile de integritate pe care noi le-am prezentat si de la care noi nu putem face rabat in niciun caz (...). Negocierile acestea continua si, pe masura ce o sa avem informatii, o sa vi le spunem. Deocamdata, noi am spus ce gen de persoane am sustine si cum putem sa ajungem la o astfel de intelegere.Discutia este de competenta si asupra oamenilor - si pentru USR PLUS lucrul acesta este foarte important. Noi nu trebuie sa-l schimbam pe x cu y. Doar ca nu este din PSD nu inseamna automat ca este bun. In Bucuresti, USR PLUS este prima optiune de vot si atunci nu trebuie sa dezamagim si nu vom prezenta nicio persoana asupra careia exista dubii de integritate sau competenta", a spus Nasui, citat de Agerpres. "Cu alte cuvinte: am inchis negocierile, am inchis poarta? Nu. Am deschis negocierile cu ei", l-a completat Vlad Voiculescu, indicandu-i pe cei sase candidati desemnati de USR PLUS.USR ii prezinta pe cei 6 candidati., candidatul USR PLUS la Primaria Sector 1, s-a nascut in Franta, dar este romanca prin casatorie si alegere. Inginer format la MIT si la Ecole Centrale din Paris, are peste 20 de ani de experienta in inginerie, consulting si management pentru companii, in prezent este europarlamentar USR PLUS, membru in Comisia de Bugete si in Comisia de Transport din Parlamentul European. Isi propune sa fie un adevarat primar al cetatenilor si sa aduca la Primaria Sector 1 un nou tip de administratie locala, unul eficient si necorupt., candidatul USR PLUS la Primaria Sector 2, conduce o firma care dezvolta aplicatii digitale si care are mai mult de jumatate din cifra de afaceri din strainatate, a fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene si a transparentizat in format de date deschise toate contractele de finantare si achizitii din fonduri europene. Candideaza la Primaria Sector 2 constient fiind ca pentru prea mult timp resursele sectorului au fost drenate spre interese private in loc sa fie folosite in interesul cetatenilor, iar sectorul a ramas murdar, cu cel mai putin spatiu verde, cel mai aglomerat trafic si cea mai mare poluare. Considera ca a venit timpul ca Sectorul 2 sa se schimbe, sa fie cu adevarat un sector dintr-o capitala a Uniunii Europene a secolului XXI., candidatul USR PLUS la Primaria Sector 3, este consilier municipal USR din 2016, a fost manager de proiect in cadrul Asociatiei Salvati Bucurestiul si s-a implicat direct in proiectele de protejare a spatiului verde si a patrimoniului construit al Capitalei. In calitate de consilier municipal, a coordonat eforturile USR in procesul privind companiile municipale infiintate de actualul primar general cu incalcarea legii, dupa cum a decis Curtea de Apel Bucuresti, a depus numeroase proiecte, precum cele care vizeaza salvarea parcului Brancusi, crearea unui parc nou in Sectorul 3 (in zona Vitan), consolidarea policlinicii Titan, rezervarea Pietei Victoria pentru manifestatii civice si sindicale, realizarea unui audit si sistem integrat de management la unitatile medicale din subordinea municipalitatii., candidatul USR PLUS la Primaria Sector 4, este avocat si are expertiza in domeniul achizitiilor publice si al drepturilor incalcate de autoritatile publice, s-a implicat in politica dupa tragedia de la Colectiv. Considera ca oamenii care nu au fost niciodata aserviti politic, oamenii cu pregatire profesionala si care sunt hotarati acum sa spuna "STOP" hotiei pot face diferenta. Propune oamenilor din Sectorul 4 o viziune in care administratia publica este una corecta, transparenta si care se consulta cu oamenii si si-a stabilit patru prioritati: educat si activ, verde si sanatos, atractiv si competitiv, accesibil si sigur., candidatul USR PLUS la Primaria Sector 5, este avocat si cetatean al Sectorului 5 si considera ca a venit momentul ca bunul-simt si empatia sa fie dominante in Primaria Sectorului 5, iar singura preocupare a primarului, a consilierilor locali si a functionarilor publici sa fie aceea de a face viata mai buna cetatenilor si de a le aduce bunastarea de care au cu adevarat nevoie. Considera ca a venit vremea pentru o administratie locala #pebune si ca oamenii buni sa conduca Sectorul 5!, candidatul USR PLUS la Primaria Sector 6, este absolvent ASE, geograf specializat in Geografia Mediului si activist civic, iar din 2016 este consilier municipal USR. A facut parte din echipa USR care a invins-o pe Gabriela Firea in instanta in cazul companiilor municipale infiintate ilegal, a scris si depus proiecte de hotarari referitoare, printre altele, la inventarierea si modernizarea statiilor STB din oras, crearea unor StraziNoi pentru interconectarea unor cartiere din sector, realizarea unui studiu de mediu pentru identificarea cauzelor si a solutiilor in cazul problemei poluarii aerului ce afecteaza N-V-ul orasului.