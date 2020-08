BEC Bucuresti a aprobat protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS in Capitala. Vlad Voiculescu va fi viceprimar, daca Nicusor Dan va castiga alegerile

Alianta

Conform protocolului incheiat intre USR PLUS, PNL si Nicusor Dan Vlad Voiculescu va fi viceprimar, daca Nicusor Dan va castiga alegerile.Alianta USR PLUS anunta, joi, printr-un comunicat de presa, ca Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat in unanimitate protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al Sectoarelor."Bucurestenii si-au dorit foarte mult oameni noi in politica. Si noi, si colegii din PLUS am inteles acest mesaj si am venit cu liste comune de candidati in alegerile locale. Bucurestenii vor putea vota oameni noi pe listele Aliantei USR PLUS si vor putea alege primari sustinuti de frontul anti- PSD ", a declarat Claudiu Nasui, presedinte USR Bucuresti."Oameni cinstiti, oameni care au demonstrat deja in domeniile in care profeseaza, o alternativa curata si competenta la clasa politica de pana acum. Este inceputul unei transformari fundamentale la nivelul administratiei Bucurestiului si a tarii", a subliniat Vlad Voiculescu, presedintele PLUS Bucuresti.USR si PLUS au participat impreuna, ca alianta electorala, in alegerile europarlamentare si prezidentiale. Cele doua partide au solicitat in 2019 inregistrarea ca alianta politica, iar pe 24 iunie 2020, Tribunalul Bucuresti a admis aceasta cerere.Alianta USR PLUS si PNL au decis sa sustina candidati comuni pentru primariile din Bucuresti, astfel: Clotilde Armand (USR PLUS, Sectorul 1), Radu Mihaiu (USR PLUS, Sectorul 2), Adrian Moraru (PNL, Sectorul 3), Simona Spataru (USR PLUS, Sectorul 4), Cristian Bacanu (PNL, Sectorul 5), Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) si Nicusor Dan (independent, Primaria Capitalei).Conform protocolului incheiat intre cele trei partide si candidatul la PMB, Vlad Voiculescu va fi viceprimar, cu atributii in domeniile: sanatate, educatie, asistenta sociala, mediu (calitatea aerului, apei), centre pentru varstnici, centre pentru copii, sport si agrement, precum si implementarea conceptului OMS Healthy City la nivelul Capitalei.