Surpriza? Noul partid al dreptei s-ar putea naste direct intr-o alianta

Noul partid care va rezulta din foarte probabila fuziune intre Partidul Forta Civica si Partidul Miscarea Populara va face deja parte dintr-o alianta politica, cea alcatuita acum din FC si PNTCD, spune presedintele celei din urma, avocatul Aurelian Pavelescu.

"PNT nu va intra in niciun fel de fuziune pe partea de dreapta. Daca Forta Civica si Miscarea Populara fac fuziune, e un pas inainte in unificarea dreptei. Putem colabora sub forma unei aliante, in viitor. Exista Alianta DA, e un pas care s-a facut deja. Strict juridic, daca aceasta fuziune va avea loc, partidul care va rezulta poate sa ramana in Alianta DA, ca succesor al Fortei Civice. Logic, juridic, asta inseamna", a spus Pavelescu pentru Ziare.com.

Secretarul general al Fortei Civice, Stefan Pirpiliu, a declarat si el pentru Ziare.com ca nu este exclusa o asemenea varianta, insa spune ca in acest moment depinde si de genul de fuziune pe care il vor face Forta Civica si Miscarea Populara.

Pirpiliu a mai informat ca deja a avut loc o prima discutie pe fuziune intre cele doua parti si acum urmeaza ca juristii sa-si spuna cuvantul despre aceasta si ce ar insemna din punct de vedere legal, de acolo putandu-se vedea care va fi legatura noului partid cu Alianta DA, nefiind obligatoriu sa faca parte in continuare din aceasta.

PNTCD ar putea merge si singur

Aurelian Pavelescu spune ca, daca nu se ajunge la niciun acord cu partenerii in privinta candidaturilor la europarlamentare, partidul sau poate merge pe liste proprii la aceste alegeri.

"PNT a sustinut de la bun inceput unificarea dreptei si am si facut acest pas, cu Alianta DA. Vom vedea cum se vor derula lucrurile, dar nu depinde numai de noi, ci si de cum partenerii nostri vor gandi formula electorala de la anul. In functie de negocieri, vom ajunge la o formula. Daca exista alte tendinte din partea partenerilor nostri, PNTCD e gata sa mearga si singur la alegerile europarlamentare", a declarat seful taranistilor.

