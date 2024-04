3 ani de guvernare PSD-PNL: 3 ani de taxe mărite, inflație și sărăcie. Care sunt soluțiile puse pe masă de alianța Dreapta Unită

Pentru orice om din țara asta, cu sau fără studii economice, este limpede că trăim din ce în ce mai prost. Și este doar începutul! De la 1 ianuarie, fiecare român s-a trezit cu taxe mai mari. Ca și când asta nu ar fi fost suficient, Guvernul PSD-PNL a făcut și face în numele lui datorii mari, continuă să cheltuie bani mulți pe care nu îi are, din împrumuturi, cu cele mai mari dobânzi de până acum.

La fiecare 4 lei încasați, Guvernul PSD-PNL mai cheltuie un leu pe care nu-l are. Și mai are nevoie de încă un leu pentru a plăti datoriile făcute. Altfel spus, e ca într-o familie în care cei doi soți ar aduce lunar acasă 4.000 de lei, dar ar avea cheltuieli lunare de 6.000 de lei. Ar lua împrumut, ca să trăiască, 2.000 de lei pe lună. Cât credeți că o poate duce așa această familie și cum o să ajungă? Din păcate, familia asta e România. Suntem noi.

Cum arată economia românească astăzi, pe scurt, după 3 ani de guvernare PSD-PNL? Câteva cifre și date concrete, nu speculații:

La începutul anului, fiecare român avea de plătit 8.815 euro pentru datoriile făcute cu nesăbuință și nepăsare de Ciolacu și Ciucă, pentru a susține un aparat de stat greoi și să plătească pensii speciale pentru protejații Partidului Unic PSD-PNL.

Avem cele mai mari scumpiri din toată Europa. Asta reiese, lună de lună, din rapoartele Eurostat. Și tot aceeași sursă arată că România a ajuns pe locul 1 la inflație, iar oamenii trăiesc din ce în ce mai greu.

La începutul acestui an, România s-a trezit cu un deficit mamut. 1,7% din PIB sau 29 de miliarde de lei sau 4.000 de lei pentru fiecare gospodărie. Dublu față de anul trecut. Oficialii români nu doar că nu explică aceste cifre, ci spun doar jumătăți de adevăr și evită să-și asume responsabilitatea pentru o economie pe care au făcut-o mai fragilă de la zi la zi. Greșesc ei, plătesc oamenii care muncesc. În ritmul de acum, 2024 se va încheia cu noi cifre record pe deficit și grad de îndatorare a țării.

Cifrele seci arată că acum, cu economia deschisă, România se împrumută mai mult și la dobânzi mai mari decât a făcut-o în pandemie , când economia fusese pusă pe pauză. Doar în ianuarie și februarie anul acesta împrumuturile au crescut la sume record și am ajuns la 60 de miliarde de lei sau 8.000 de lei pe fiecare gospodărie.

România nu mai este atractivă pentru investitorii străini. Anul trecut, investițiile străine au scăzut cu aproximativ 35% față de anul anterior. Practic, investițiile străine directe acoperă cel mai puțin din deficit din ultimii 12 ani.

Pe 2023, România nu a luat nici măcar un euro din PNRR , iar marile proiecte se lasă așteptate. Guvernul PSD-PNL a părut mai preocupat de împrumuturi și de jocuri politice decât de luat măsurile corecte.

România are cea mai drastică taxare pentru salariile mici din toată Europa. Practic, de la primul leu câștigat, statul are grijă să îți ia jumătate. Poate și de aceea suntem la coada Europei când vine vorba de rata de participare la forța de muncă în Uniunea Europeană. Taxele sunt atât de mari încât unii români preferă să nu muncească sau să muncească în alte țări, unde taxele sunt mai mici.

Ce soluții are alianța Dreapta Unită?

Pe scurt, trei ani de guvernare PSD și PNL înseamnă trei ani de taxe mărite, inflație și sărăcie. Se poate și altfel, există soluții, dar asta înseamnă că deciziile trebuie luate de oameni care se pricep, care și-au făcut școala la timp și care nu se gândesc doar la binele lor și al apropiaților.

Statul trebuie să se oprească din a mai cheltui iresponsabil, din a mări sistemul bugetar fără a aduce beneficii în plus cetățeanului plătitor de taxe și impozite. Marcel Ciolacu și-a asumat de acum un an o reformă a statului-obez. A făcut-o doar pe vorbe. În realitate, a umflat și mai mult aparatul bugetar. A mai pus 14.000 de angajați în plus. Exemple de unde se pot face reduceri sunt pe site-ul https://oprimjaful.ro/.

Oprirea numirilor pe pile în funcții publice. Dacă ne uităm la recenta numire a unui hairstylist la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, ne putem întreba câte astfel de exemple avem prin instituții: oameni fără pregătire profesională puși marionete, pe bani publici mulți, în funcții-cheie. Un alt exemplu de notorietate e numirea făcută de PSD la ANCOM - Valeriu Zgonea. Un om care nu are nicio treabă cu zona comunicațiilor și care se pregătește acum să înființeze Miliția Internetului.

Reducerea taxelor pe muncă. Munca cinstită trebuie răsplătită corect, iar salariile trebuie să crească astfel încât oamenii să facă față scumpirilor.

Atragerea celor 28 de miliarde de euro din PNRR pentru construirea, dotarea și digitalizarea de școli, pentru spitale noi și finalizarea autostrăzilor. Guvernul PSD-PNL riscă să piardă acești bani pentru că refuză să facă reformele necesare.

Mai multe investiții, mai puține împrumuturi. România are nevoie de un buget echilibrat. Guvernul trebuie să împrumute mai puțin, iar banii să-i direcționeze în investiții.