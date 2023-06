Cum va influența rotativa guvernamentală alegerile din 2024. De ce riscă PSD să ajungă la mâna PNL și scenariile pentru alianțele de anul viitor ANALIZĂ

Rotativa guvernamentală dintre PNL și PSD va marca nu doar schimbul fotoliului de premier, dar și demascarea unor jocuri politice odată cu apropierea celor patru rânduri de alegeri din 2024.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri seară, 31 mai, că negocierile privind rotativa guvernamentală vor reluate după criza din educație și a subliniat că este „foarte pregătit” să preia funcția de șef al Executivului.

„După cum vedeţi sunt la fel de activ ca şi până acum. Sunt foarte pregătit şi nu am nicio problemă”, a afirmat Ciolacu.

Conform analiștilor contactați de Ziare.com, chiar dacă Marcel Ciolacu se pune mai rapid într-o poziție care l-ar putea eroda înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, partidul se află într-o situație foarte dezirabilă și are de departe cele mai mari șanse să câștige parlamentarele din 2024. De cealaltă parte, PNL-ul este împărțit în două tabere: cei care vor să se dezică de alianța cu PSD înaintea alegerilor din 2024 și cei care ar dori o apropiere mai mare pentru a se asigura că rămân la guvernare.

„La PSD nu sunt tulburări. Sunt într-o situație în care au ajuns la putere, nu mai sunt criticați tocmai că Iohannis i-a pus la putere. Nici Iohannis nu poate, sunt în perioada cea mai roz a vieții lor. Au sacii plini, nimeni nu poate să-l conteste pe Marcel Ciolacu. În mentalitatea lor vor fi la guvernare într-o formă sau alta și în următorii patru ani și nu se joacă cu focul.

Ads

Ceea ce nu e cazul la PNL. Mereu au fost mai recalcitranți în interior. Acolo, din păcate sunt cel puțin două tabere. Unii care ar vrea să meargă cu PSD-ul până în pânzele albe, și-ar dori și liste comune dacă se poate, pentru că ar fi o garanție că vor fi la guvernare. Și sunt unii care își dau seama că asta e sinucidere pe termen lung, absolut sinucidere și încearcă să se elibereze de PSD iar unii cochetează cu ideea de reconsiderare a alianței cu USR. Care nu e imposibilă, pentru că oricum ai da-o, niciun partid nu poate avea majoritate absolută, e imposibil. Ori PSD va fi pe primul loc mai mult ca sigur la următoarele parlamentare, dar problema este cum poți să faci 51%. Dacă se ceartă cu PNL-ul e greu să faci un asemenea procent, cu USR-ul e foarte greu să faci o asemenea alianță și nu mai rămân decât AUR și UDMR”, consideră politologul Alfred Bulai.

Ads

Probleme sunt și în cazul unui scenariu de alianță PSD-AUR, întrucât nu există șanse garantate că cele două partide vor aduna 51%, iar adăugarea UDMR în această ecuație este din start exclusă, ținând cont de profilul celor două partide. Mai mult, conform analistului, PSD ar putea avea probleme și cu familia politică europeană dacă merge într-o alianță cu AUR, care este văzut drept un partid extremist. Șanse extrem de mici sunt și pentru o alianță între USR și AUR, iar singura variantă realistă în afară de PNL-PSD o reprezintă o alianță PNL-USR-UDMR, adică în vechea formulă din timpul erei Orban.

„Singura alianță care pare că funcționează este fix asta, contra naturii, dintre PNL și PSD, însă nici ea nu este 100% funcțională și mărul discordiei o să apară în partea a doua a acestui an când își vor pune problema candidaților la prezidențiale. E foarte greu de crezut că PNL-ul va susține un pesedist. Pentru că acolo problema e vorba că nu susține partidul, e că nu susțin simpatizanții PNL. PSD-ul nu va înghiți ideea să nu aibă deloc candidat, să sprijine un candidat comun, adică să fie al altcuiva pentru că ei consideră că sunt principalul partid”, a mai relatat politologul.

Ads

Jucătorii încă nu s-au afișat

Acesta din urmă mai remarcă faptul că există și alți actori care vor putea încurca prin candidaturile lor, de exemplu candidatul USR sau cel de la AUR

„Mizez că ar putea să apară un candidat, doi sau chiar trei de care nu a aflat nici dracu până acum. Vedeți ce a pățit Geoană dacă și-a anunțat candidatura. Cumnatul său care e căutat. Ar fi scris cineva dacă nu era candidat? Probabil era doar o știre de agenție. Dar în momentul în care te anunți candidat nu te iartă nimeni pe chestia asta. Adevărații jucători e posibil să fie abia anul viitor tocmai că mulți se anunță doar pe ideea să se dea importanți. Să poată negocia în partid”, mai explică analistul.

În ce privește candidatul PSD la prezidențiale, tot mai multe voci din partid au ieșit în spațiul public pentru a-l arunca în cursă pe Ciolacu. Fostul ministru al Apărării Vasile Dîncu afirma în urmă cu câteva luni că, în prezent, Marcel Ciolacu este varianta potrivită de candidat al partidului pentru prezidențialele din 2024. Acesta a adăugat că liderul social-democraților are toate calitățile necesare pentru a fi candidatul partidului. De cealaltă parte, Ciolacu nu a confirmat niciodată că vrea să candideze, însă analiștii notează că asta este cea mai bună șansă a sa pentru a candida.

Ads

„În general, șefii de partide nu rezistă prea mult. Dvs dacă ați fi acum șef de partid, iar după alegeri șansa e aproape de zero să mai fiți șef de partid, unii sunt dați afară cu totul. Asta e însă șansa dvs în viață să fiți candidat la președinție. De ce să o ratați? Pentru unul ca Ciolacu e singura șansă în viață. Să ne înțelegem, el va fi înlăturat la un moment dat. Pentru că și PSD-ul o să calce strâmb, mai ales dacă ești și mâna dreaptă de la guvernare”, arată politologul.

Întrebat despre scenariul unui candidat comun PNL-PSD pentru prezidențiale, Alfred Bulai notează că ar avea șanse uriașe din start, deoarece de regulă votanții se feresc să pună ștampila pe șefii de partide.

„E posibil să existe de exemplu și varianta în care și PNL-ul și PSD-ul renunță la un om și propun pe cineva aparent independent ca o formulă agreată de ambele partide. Ăla are șanse reale să fie președinte.

De exemplu, Sorin Oprescu era pesedist. Dar s-a lepădat de Satana, adică de PSD. A avut și norocul uriaș că a fost dat afară din partid, deci a fost perfect, și a luat un vot de i-a rupt în două pe pesediști. Tocmai că el era iubit așa, dar lumea spunea 'păcat că e pesedist'. Șansa e dată și de performanța reală a acelei persoane. Ideea este să nu fie cel care conduce un partid mare. În general, în afară de Iliescu, în situația specială a anilor 90’, Constantinescu era reprezentantul unei asociații transformate în partid, Băsescu al cărui partid avea 7% în momentul ăla iar Klaus Iohannis la începutul anului nici nu știa unde e sediul PNL. N-avea treabă cu partidul, a intrat în PNL cu puțin timp înainte de alegeri, nu era legat.

Cam asta e regula, explicația este foarte simplă. Trebuie să aduni voturi, iar în turul 1 câștigi cu partidul tău, însă în turul doi trebuie să iei de la ceilalți candidați suficiente voturi. PSD are drama că de regulă nu are cum să adune acele voturi, are o problemă mare. În afară de Iliescu toți s-au lovit de chestia asta”, a conchis analistul.