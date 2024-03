Un vechi aliat al regretatului lider al opoziţiei ruse Alexei Navalnîi a fost atacat în faţa casei sale din Lituania, transmite BBC.

Leonid Volkov a fost atacat cu un ciocan şi gaze lacrimogene, în timp ce se afla în maşina sa în Vilnius, marţi seară, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Navalnîi, Kira Yarmysh.

Presupusul agresor este necunoscut, la fel ca şi motivul acestuia. Poliţia lituaniană a fost informată despre incident şi investighează.

After the attack on Leonid Volkov, no journalist, political activist, or opposition figure can feel completely safe. pic.twitter.com/HkR2wfXuIM — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 12, 2024

Un alt membru al echipei lui Navalnîi, Ivan Zhdanov, a postat pe reţelele de socializare fotografii cu Volkov având partea inferioară a piciorului stâng însângerată şi ceea ce părea a fi o vânătaie la tâmplă.

NOW: #Navalny's Chief of Staff just attacked. Assailant smashed @leonidvolkov's car window then teargassed & beat him with hammer. Occurred at his home in #Lithuania just now. Ads Developing story at @meduza_en https://t.co/vTU0egB4q9 pic.twitter.com/hrP0KwJj3i — John Scott-Railton (@jsrailton) March 12, 2024

Întrebat dacă agresorul a strigat ceva, Zhdanov a spus: "Totul s-a întâmplat în tăcere".

"Bineînţeles că acesta este un atac politic clar, nu există nicio îndoială aici", a adăugat el.

Леонид Волков @leonidvolkov дома. Сломана рука ❤️‍🩹 «Участвуйте в полдне против Путина» pic.twitter.com/QCOjr337Ki — Команда Навального (@teamnavalny) March 12, 2024

Soţia lui Volkov a declarat că acesta s-a întors acasă de la spital cu o mână ruptă, adăugând că nu putea să meargă din cauza loviturilor de ciocan la picior.

"Vom munci cu toţii şi mai mult. Şi cu şi mai multă furie", a postat ea pe X.

Leonid Volkov a trăit în afara Rusiei timp de câţiva ani pentru propria siguranţă şi a fost şeful de cabinet al lui Navalnîi până când liderul opoziţiei a murit subit în închisoarea din Arctica rusă luna trecută, în timp ce îşi ispăşea o pedeapsă de 19 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru acuzaţii care au fost motivate politic.

Leonid Volkov, în vârstă de 43 de ani, se confruntă, de asemenea, cu diverse acuzaţii de natură politică în Rusia.

El a fost preşedinte al Fundaţiei Anticorupţie a lui Navalnîi până anul trecut, când a demisionat în urma dezvăluirii faptului că a semnat scrisori prin care cerea Uniunii Europene să renunţe la unele sancţiuni impuse Rusiei.

În ciuda faptului că locuieşte în afara Rusiei, el s-a asigurat, de asemenea, că activismul lui Navalnîi şi al echipei sale ar putea continua.

Acest lucru a inclus anchete anticorupţie, videoclipuri pe YouTube şi transmisiuni în direct în timpul protestelor şi evenimentelor majore din Rusia.

Mulţi alţi activişti s-au mutat pentru a i se alătura dlui Volkov în străinătate în 2021, după ce întreaga organizaţie politică a lui Navalnîi a fost etichetată drept "extremistă" şi interzisă în Rusia.

Mai mulţi membri ai fostei echipe a lui Navalnâi se află acum în închisoare, la fel ca şi unii dintre avocaţii săi.

Cu ocazia alegerilor prezidenţiale din acest weekend, văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, a făcut apel la opozanţii lui Vladimir Putin să se prezinte duminică la prânz la secţiile de votare din Rusia, într-un act de protest politic paşnic.

A fost o idee susţinută de Alexei Navalnîi înainte de a muri.

Atacul a fost condamnat de europarlamentarul Guy Verhofstadt. ”Sper ca autoritățile lituaniene vor face tot ce le stă în putere să găsească și identifice atacatorii din spatele acestui atac mișelesc, chiar dacă există o bănuială a implicării rușilor”, scrie acesta pe X.

I condemn the disgraceful assault of Navalny’s advisor, @leonidvolkov. I hope that Lithuanian authorities do all they can to find and identify the perpetrators behind this cowardly attack, even as there is little doubt of Russian involvement! pic.twitter.com/wgybGOhxLU — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 12, 2024

