Planul uitat al aliaților: cum intenționau britanicii și americanii să bombardeze nuclear Rusia, la doar doi ani după încheierea războiului

Au fost descoperite detalii despre un presupus plan britanic și american de a lansa un atac nuclear asupra Rusiei la doar doi ani după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Planurile despre care se zvonea, schițate în 1946, ar fi prevăzut ca avioanele aliate să bombardeze pozițiile sovietice din Germania și Europa de Est pentru a preveni un atac rus preconizat.

Ca parte a forței, până la 400 de bombardiere Mosquito – renumite pentru faptul că erau fabricate din placaj – ar fi fost echipate cu bombe atomice.

Obiectivul britanicilor și americanilor, potrivit oficialilor militari elvețieni care au redactat „anexa”, era acela de a „paraliza punctele de plecare” ale unei ofensive sovietice pentru o perioadă de până la 45 de zile.

Dosarul care descrie complotul pretins, care, potrivit elvețienilor, nu ar fi fost gata de lansare până cel puțin în vara anului 1947, a fost descoperit de Daily Mail în Arhivele Naționale de la Kew, în vestul Londrei.

„Anexa II” a fost discutată într-o ședință la care au participat prim-ministrul Clement Attlee și predecesorul său din timpul războiului, Winston Churchill, în Parlament, în noiembrie 1946.

Dosarul, care a fost respins ca „în întregime fictiv” de Attlee, fusese înmânat lui Sir Winston în timpul vizitei sale în Elveția cu doar câteva săptămâni înainte.

Indiferent de îndoielile cu privire la acuratețea afirmațiilor din dosar referitoare la planurile Aliaților, acesta oferă o perspectivă remarcabilă asupra prăbușirii dezastruoase a relației cu Rusia lui Iosif Stalin, la mai puțin de doi ani după ce fuseseră aliați împotriva Germaniei naziste.

Un atac nuclear, pus pe hârtie de... elvețieni?

Documentul, intitulat „Anexa II”, le-a fost înmânat britanicilor de către un ofițer elvețian cu acordul Statului Major din Berna. Acesta detalia un plan în două etape: prima, ce urma să dureze o zi, viza infrastructura-cheie din Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia, Austria și Ungaria; cea de-a doua, întinsă pe trei zile, prevedea atacuri aeriene concentrate asupra Poloniei.

Miza era ca, într-un interval de 45 de zile, Occidentul să poată mobiliza trupe capabile să țină piept unei eventuale invazii sovietice. 400 de bombardiere Mosquito — renumite pentru faptul că erau fabricate din placaj — urmau să transporte până la 200 de bombe atomice. În sprijinul acestora, ar fi fost mobilizate mii de bombardiere grele și avioane de vânătoare.

Churchill, îngrijorat de „ce va face Rusia”

Documentul a fost discutat la 5 noiembrie 1946, într-o întâlnire restrânsă la Parlamentul britanic, în biroul lui Attlee. Prezent a fost și Winston Churchill, liderul care condusese Marea Britanie în timpul războiului și care, deși ieșise din funcție în 1945, continua să joace un rol activ în politica externă. Churchill le-a citit celor prezenți o telegramă expediată în mai 1945 către președintele american Harry Truman, în care întreba retoric: „Ce se va întâmpla cu Rusia?”, îngrijorat de retragerea trupelor americane din Europa și de posibilele ambiții ale lui Stalin.

Churchill nu-i reproșa nimic succesorului său, dimpotrivă: afirma că orice guvern britanic ar fi procedat la fel. „Democrațiile trebuie să se demobilizeze. Despotismele, nu”, spunea el.

Ficțiune strategică sau avertisment geopolitic?

Attlee a respins imediat conținutul documentului, afirmând că nu există niciun plan concret de acest tip și că forțele disponibile ale aliaților erau deja angajate în zone precum Grecia, Palestina și Indonezia. Mai mult, în 1946, Statele Unite dețineau doar nouă bombe atomice, iar Marea Britanie — niciuna. Abia în 1952 Londra avea să-și testeze cu succes prima armă nucleară.

Cu toate acestea, istoricul britanic Damien Lewis consideră că Churchill a luat documentul în serios. „Faptul că a fost adus în atenția celui mai înalt nivel guvernamental arată că nu a fost tratat ca simplă speculație. Poate că era vorba de o exagerare elvețiană, dar discuția despre un război nuclear în Europa, încă din 1947, era suficient de alarmantă”, a explicat Lewis pentru Daily Mail.

Dincolo de „Unthinkable”

Planul din 1946 nu este singurul document de acest tip. Cu un an înainte, Churchill ordonase elaborarea „Operațiunii Unthinkable” („De neconceput”) — un atac-surpriză asupra Uniunii Sovietice, imediat după înfrângerea Germaniei. Planul, ținut secret decenii întregi, prevedea chiar reînarmarea trupelor germane. El a fost respins categoric de comandanții britanici și americani, fiind considerat „sinucigaș” și „inacceptabil din punct de vedere politic și moral”.

„Este imposibil pentru liderii unor democrații să ia în calcul o asemenea acțiune”, nota generalul Ismay, unul dintre apropiații lui Churchill.

Din arhivele trecutului, umbrele unui război care n-a fost

Documentul elvețian — real sau nu — este o amintire grăitoare a modului în care, după 1945, pacea s-a transformat rapid într-un nou război, rece de data aceasta, dar cu mize uriașe. În absența încrederii, chiar și foștii aliați ajung să se teamă unii de ceilalți — și, uneori, să își imagineze cele mai sumbre scenarii.

Iar ceea ce, pentru unii, părea o ficțiune strategică, pentru alții putea deveni un plan de urgență.

