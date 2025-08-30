Alibaba lucrează la proiectarea unui nou cip AI, în contextul tensiunilor dintre China și SUA. Beijingul apasă pedala în „cursa” semiconductorilor

Alibaba lucrează la un nou cip destinat aplicațiilor de inteligență artificială, potrivit unor surse citate de CNBC, în contextul în care companiile chineze accelerează dezvoltarea de semiconductori proprii pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, transmite CNBC.

Noul procesor este proiectat pentru inferență – rularea aplicațiilor AI – și nu pentru antrenarea modelelor de mari dimensiuni.

Grupul nu intenționează să vândă cipul către clienți externi, ci să ofere putere de calcul închiriată prin divizia sa de cloud.

Cel mai recent produs similar al Alibaba a fost Hanguang 800, lansat în 2019. Compania a anunțat investiții de peste 380 miliarde yuani (53 miliarde dolari) în infrastructura AI pentru următorii trei ani, iar veniturile diviziei de cloud au crescut cu 26% în ultimul trimestru, susținute de cererea explozivă pentru soluții AI.

Piața chineză a cipurilor AI este în plină expansiune. Rivali precum Baidu și Huawei dezvoltă, la rândul lor, semiconductori, în timp ce firme precum Cambricon au raportat creșteri spectaculoase – un avans de 4.000% al veniturilor în prima jumătate a anului.

Anunțul a impulsionat acțiunile Alibaba, care au urcat cu 12%, în timp ce titlurile Nvidia au pierdut peste 3%, pe fondul îngrijorărilor legate de restricțiile americane asupra exporturilor de tehnologie către China.

Ads