Alibec spune lucrurilor pe nume. Cum a jucat România contra Israelului

Atacantul Denis Alibec consideră că echipa naţională de fotbal a României a făcut un meci prost cu Israelul, în preliminariile EURO 2024, retrăgându-se mult prea repede după ce el a reuşit deschiderea scorului în minutul 27.

"Cred că am făcut un meci prost. După ce am marcat ne-am retras un pic şi au controlat jocul, după 1-0. Chiar dacă puteam să câştigăm, s-a întâmplat să luăm gol şi nu am reacţionat cum ar fi trebuit. Pentru noi era foarte importantă această victorie, dar nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe să câştigăm cu Kosovo şi apoi să câştigăm cu Andorra şi Belarus. Cred că ne-am retras prea repede, au pus ei presiunea pe noi poate... Dacă nu luam golul ăla aşa repede reuşeam să câştigăm marcând şi golul doi", a spus Alibec la Prima TV.

Atacantul se aşteaptă la un final strâns în lupta pentru calificarea la Campionatul European.

"Cu siguranţă va fi un final foarte strâns de grupă. E important este să câştigăm cât mai multe meciuri şi să rămânem pe primele două locuri. Cu Kosovo sper să joc mult mai bine decât am făcut-o în această seară şi să îmi ajut mult mai bine echipa decât am făcut-o în această seară", a mai spus Denis Alibec.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu reprezentativa Israelului, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România rămâne în cursă pentru locul al doilea după acest egal, iar marţi va juca, tot la Bucureşti, cu Kosovo, care a smuls egalul cu Elveţia, 2-2.

