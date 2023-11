Surpriza de care a avut parte Alibec la revenirea în Qatar, după calificarea României FOTO

Denis Alibec a marcat golul naționalei României în meciul cu Elveția, care a făcut ca tricolorii să termine pe primul loc în grupă d calificare la EURO 2024.

Fotbalistul s-a întors a doua zi în Qatar, la echipa de club, unde a avut parte de o surpriză din partea clubului la care este legitimat, care l-a așteptat cu un tort.

Tortul pe care Alibec l-a primit este unul galben, cu numele şi numărul atacantului inscrpiţionat, în forma tricoului său de la naţionala României.

Alibec a postat acest moment pe contul său de Instagram şi le-a mulţumit celor de la Muaither SC pentru acest gest.

„De la început am simţit că putem merge la EURO. Am zis că este şansa unei generaţii. Suntem o familie, ne bucurăm unul pentru celălalt, ne bucurăm pentru România. Speră să fiu la EURO şi să dau goluri. Putem să jucăm cu oricine, nu am preferinţe. Dedic golul familiei, au fost alături de mine în toată cariera mea. Să sperăm că o să colorăm Germnaia în galben şi să le dăm motive„, a spus Denis Alibec în exclusivitate la Antena 1.