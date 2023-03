Imagini teribile cu românca Alice Ardelean, campioană în ring și pe OnlyFans: și-a distrus adversara VIDEO

Românca stabilită în Birmingham, luptătoare profesionistă de MMA (Mixed Martial Arts), a câștigat un nou meci.

Alice Ardelean a învins-o pe Jessica Mouneimne chiar acasă la ea, în Africa de Sud, după o luptă încheiată de doctor la capătul primei reprize.

Ardelean, care a concurat cu echipament în culorile României, a devenit campioană la categoria EFC Strawweight Women (Extreme Fighting Championship), iar la final a primit centura cuvenită.

Pe TikTok, ea s-a filmat având pe corp sângele adversarei învinse.

Alice Ardelean a declarat într-o discuție cu reporterii tabloidului britanic Daily Star că are cont pe Only Fans, ceea ce o ajută să câștige banii necesari pentru antrenamente. Ea încasează aproximativ 10.000 de lire sterline lunar din contribuțiile fanilor.

”Desigur, sunt foarte criticată, îmi spun că nu am demnitate, dar demnitatea nu-ți plătește facturile. Unde e demnitatea când lucrezi de la 8 la 17 toată viața, până mori?

Unii oameni au mintea închisă. Înainte de asta, nu puteam să-mi permit să mă antrenez cum trebuie, acum am între 4 și 6 sesiuni de pregătire în fiecare zi”, a spus Alice Ardelean.

Înainte de a-și face cont pe Only Fans, Ardelean (30 de ani) muncea la o firmă de securitate.

Românca spune că primește foarte multe propuneri pe rețelele sociale de la bărbați. "Citesc cam toate mesajele. Apoi mă uit pe profilurile lor și dacă văd că are prietenă sau soție, îi răspund: Sigur, putem să ieșim să bem ceva, dar nu ar trebui să o întrebăm și pe soția ta? În alte cazuri, le-am scris direct prietenelor sau soțiilor ca să știe cu cine au de-a face".

The doctor stops it after round 1 and Alice Ardelean is your new Strawweight Champion 👊#EFC101 #AndNew pic.twitter.com/hArZjCVWkp