Secretul puștoaicei din România care la 14 ani a intrat în Cartea Recordurilor pentru pilotaj. ”A trecut cu brio licențierea” VIDEO FOTO

O adolescentă din România este regina Motorsportului mondial. La numai 14 ani a intrat în Cartea Recordurilor, fiind cel mai tânăr pilot profesionist de drift licențiat din lume. Este vorba despre Alice Ene, fiica cea mare a lui Sorin Ene, campionul național și vicecampionul european la drift.

Alice vine dintr-o familie pentru care Motorsportul este un stil de viață. De fapt mama ei, Cosmina Ene, știe cel mai bine lista performanțelor fiicei sale. Este mândră de ea, de sora ei mai mică Sara - care pare să devină unul dintre cei mai buni mecanici- și de tatăl fetelor.

Performanțele fiicei campionului de drift

Cosmina Ene ne-a povestit despre performanțele pe care Alice le-a obținut până acum în scurta sa carieră. Alice este în acest moment singurul sportiv din Motorsportul Românesc care este în Guinness World Records.

”La 13 ani, pe 13 noiembrie 2020, Alice a trecut cu brio examenul de licențiere, devenind astfel cel mai tânăr pilot profesionist de drift licențiat, la nivel mondial.

La doar 14 ani, anul ei de debut în drift, reușește să câștige titlul de Campioană Europeană 2021 - Drift Queen of Europe, performanță care de altfel va fi recunoscută și încadrată oficial de către Cartea Recordurilor "GUINNESS WORLD RECORDS".

2021 Locul 1 Brno Circuit - Câștigătoarea Finalei Campionatul Cehiei de drift, desfășurată pe circuitul BRNO.

În Germania, NURBURGRING DRIFT CUP 2021 - dintr-un total de 108 piloți înscriși doar 32 de piloți se pot califica. Alice s-a calificat și a terminat pe locul 22, atrăgând aprecierea si simpatia atât a publicului prezent dar și a organizatorilor care au făcut posibilă o derogare de vârstă, fiind de acum încolo cel mai tânăr participant în cadrul celui mai puternic Drift Grand Prix din Europa.

Iar în 2022 reușește să obțină medalia de bronz în România la clasa Juniori și clasa Pro 2, fiind cea mai mică dintre participanți.

Toate aceste rezultate și recorduri sunt și meritele tatălui său care îi este și trainer.

Pentru familia noastră, Driftul ca activitate este mai mult decât un mod de viață pentru noi și dorim să facem performanță mai departe si să ridicăm steagul României pe cele mai înalte podiumuri”, a explicat Cosmina Ene, mama lui Alice.

Performanța lui Alice a fost semnalată pe site-ul Guinness World Records.

”Cel mai tânăr pilot care a câștigat un eveniment Drift King International Series are 14 ani și 79 de zile și a fost obținut de Alice Ene (România), pe 30 mai 2021.

Pe lângă locul 1 în prima etapă a Drift King International Series, ea a ocupat locul 2 în etapa a treia și locul 2 în etapa a patra. Alice a terminat pe locul 3 în finală înainte de a trece la Seria Europeană Pro2, terminând pe locul patru în general în campionat. Toate acestea au fost realizate înainte de a împlini 15 ani”, este mesajul postat pe site-ul guinnessworldrecords.com.

Sorin Ene: ”Alice nu este unică. Este doar puțin mai norocoasă decât alți copii”

Sorin Ene, tatăl lui Alice ne-a dezvăluit ”secretul” performanțelor fiicei sale. Campionul consideră că sunt mulți copii talentați care ar fi putut să aibă aceste rezultate notabile. Deși motorsportul pare să fie un sport destinat mai mult băieților, fetele lui nu au absolut nicio problemă să-l practice și să facă din el un mod de viață.

”În primul rând eu consider că Alice nu este unică. Din contră, aș spune, este puțin mai norocoasă decât ceilalți copii. Poate răspunsul meu o să-i surprindă pe mulți dar voi argumenta imediat.

Are într-adevăr anumite calități în domeniul automobilistic dar este un pic mai norocoasă pentru că ea s-a născut într-o familie de oameni, nu pasionați, dincolo de limita pasiunii, iubirii pentru motor sport. Iar aici vorbesc despre mine și despre soția mea, Cosmina, omul din spatele succesului nostru. Și mai nou, Sara, fetița noastră cea mică și sora lui Alice care acum are 10 ani și care acum și ea este extraordinar de implicată în acest fenomen și iubește enorm motor sportul și cu atât mai mult driftul.

Ajutând un copil de la vârste fragede să-și descopere calitățile, performanța aceasta este din punctul meu de vedere un parcurs normal al lucrurilor. Iar aici vorbește trainerul din mine, nu părintele Sorin Ene”, a spus campionul.

Sorin Ene este de părere că pentru a ajunge la astfel de performanțe copiii trebuie să fie susținuți de părinți din toate punctele de vedere, iar Motorsportul consumă foarte multe resurse atât emoționale cât și materiale.

”Cei care mă cunosc știu că eu am pornit în urmă cu 12 ani un proiect și l-am dezvoltat continuu. Se numește ”Școala de drift Sorin Ene”. Este un proiect care se adresează pasionaților, este o școală de drift, de derapaj controlat, în cadrul căreia oamenii pasionați de acest sport își pot descoperi calitățile așa cum a făcut și Alice.

Ea a avut acest noroc să fie copilul meu, să aplic pe ea tot ceea ce știu, așa cum am făcut și cu ceilalți copii care vin la această școală pentru că nu doar ea a stabilit niște performanțe notabile ci am și alți elevi, care la vârste fragede, precum Claudiu Adam, care la 13-14 ani și-a obținut licența de pilot profesionist, este cel mai tânăr campion al României la drift. În anul lui de început a obținut niște performanțe senzaționale. Îl am pe Eduard Niță campion național la Pro2. Sunt mulți copii talentați.

Alice a avut din partea noastră toată susținerea morală, profesională dar și materială, pentru că ea a preluat de la mine și portofoliul de parteneri care ne-a ajutat să ne dezvoltăm și să se dezvolte pentru că motor sportul este foarte scump și necesită bugete care pentru unii oameni sunt imense. Dar noi am reușit cu ajutorul partenerilor și sponsorilor noștri fără ajutorul cărora nu puteam să facem acest lucru.

Altfel spus, către Alice a venit un pachet complet care a ajutat-o să se dezvolte și să obțină performanțe într-o perioadă foarte scurtă de timp. Era un copil când a stabilit aceste performanțe. A câștigat Campionatul European de Drift la doar 14 ani, iar după îndelungi dezbateri și îndelungi etape această performanță a fost încadrată ca un record de Guinness World Records. Este primul pilot de 14 ani și 79 de zile care câștigă un eveniment de drift la nivel european.

Însă, subliniez, Alice nu este cu nimic deosebită de alți copii, de alți adolescenți, pentru că are aproape 16 ani acum, dar a avut acest noroc să fie ajutată din timp să-și dezvolte pasiunea, lucru care nu se întâmplă cu mulți alți foarte mulți copii, iar acesta o spun cu părere de rău. Sunt foarte mulți copii talentați, poate mult mai talentați decât Alice care nu beneficiază de ceea ce a beneficiat ea”, a mai povestit Sorin Ene.

Sara, fetița lui Sorin Ene care ”face cât 10 băieți”

Fetița cea mică a lui Sorin Ene, Sara, are doar 10 ani. Și ea are în sânge pasiunea pentru mașini. Însă în alt mod față de sora ei mai mare.

”Cel de-al doilea copil al meu aș putea să spun că este băiețel dar ca întruchipare este fetiță. Sara este cât 10 băieți la un loc, un copil absolut senzațional care îndrăgește foarte mult acest fenomen. Dar îndrăgește nu neapărat mașinile - până la această vârstă i-a fost teamă de mașini, de zgomotul pe care îl produc- dar este foarte pricepută și asimilează foarte ușor cunoștințele tehnice.

Sara, acum are 10 ani dar la vârsta de 7-8 ani știa să schimbe anvelope, să folosească pistolul pneumatic, știe să alimenteze. O atrage mai mult partea mecanică, din ce sunt alcătuite mașinile etc. Eu o mai țin pe la garaj când lucrez, pe la locațiile unde avem mașini. Copiii fiind curioși din fire, întotdeauna ei întreabă și eu le răspund și nu trebuie să-i spun de mai multe ori un lucru pentru că ea îl reține imediat și este un lucru îmbucurător”, a mai spus Sorin Ene.

De la ce vârstă pot copiii să vină la drift

Sunt mulți copii talentați care iubesc mașinile. Unii merg la carting, alții conduc doar mașinile părinților, în poligoane sau în parcări, până la vârsta la care pot obține permisul. Însă este bine să se știe că pot practica motorsportul de la vârsta la care merg în clasa întâi la școală.

”Nu există limită de vârstă. Important este ca ei să aibă câteva cunoștințe de bază elementare în ceea ce privește manevrarea și mânuirea automobilului. Aici mă refer la elementele de bază la plecarea de pe loc, la schimbarea treptelor de viteză, la frânare, la manevrarea volanului. Ceea ce dezvolt alături de ei este o tehnică de pilotaj care are la bază caracterul supravirator, este un pic diferită de celelalte tehnici în care se folosește aderența, nu ruperea de aderență. Deci principala condiție ca un copil să vină la școala e drift este să știe să conducă mașina cât de cât. Că a făcut carting, că a mai fost ajutat prin diferite locații sigure și legale - parcări, poligoane - de părinți, de apropiați, ne ajută foarte mult.

De un an și ceva pregătesc doi copii, unul este din Bistrița Năsăud, celălalt din județul Constanța, când am început cu ei aveau 7-8 ani. A fost mai greu pentru că sunt mici de statură și trebuie să le punem pernițe sub șezut, la spate, etc, să poată să ajungă la volan și să aibă o poziție eficientă.

Pragul de vârstă a coborât foarte mult și mă bucur pentru că părinții au văzut acest avantaj de a investi în copil. Și-au pus copilul pe un drum la capătul căruia ei vor avea satisfacții foarte mari așa cum și noi le avem acum. Nu este un drum foarte ușor, are multe suișuri și coborîșuri, sunt mai multe momente neplăcute decât cele plăcute dar satisfacțiile sunt pe măsură în momentul în care ai și rezultate”, a spus pilotul de drift.

De la adrenalină pură la muzică

Sorin Ene și fetele lui mai au o alta pasiune: folclorul autentic românesc. El și Alice sunt absolvenți ai Scolii de Arte Populare București.

”La polul opus pasiunii noastre principale se află o altă pasiune care necesită alt tip de sentimente, de trăiri, de exprimare și anume folclorul autentic românesc. Am urmat cursurile de canto-muzică populară patru ani la Școala de Artă Populară împreună cu Alice, fetița mea. Am absolvit, am făcut și o specializare. Este o a doua pasiune, este la nivel de hobby însă. Nu am dezvoltat-o atât de mult pentru că driftul ne ocupă foarte mult timp dar ne place foarte mult. Am toată consultația autentică de la Liviu Vasilică.

Eu am copilărit în județul Teleorman într-o localitate care se numește Gratia. Este la aproximativ 70 de kilometri de București. Am avut o copilărie pe care nimeni, de 20-25 de ani încoace nu o mai poate trăi, la noi. Adevărata copilărie cu zăpadă de cel puțin 1 metru, iarna, cu geruri de -20, -25 de grade, cu colinde pe uliță, cu toate obiceiurile, cu tăierea porcului, cu vacanțele de vară, cu toate jocurile. Tot filmul copilăriei mele am impresia că s-a întâmplat ieri. Fiind crescut acolo, bunica mea din partea mamei, Ioana Manole, și bunicul meu m-au crescut cu această muzică. Acolo, la țară, orice om avea un aparat de radio. Îl avem și acum și funcționează foarte bine.

Când se trezeau să meargă la animale băgau aparatul de radio în priză și era o emisiune ”Antena satelor”, dacă rețin bine, unde se difuza folclor românesc. Iar Liviu Vasilică și Floarea Calotă, cu stilul lor mai aparte, erau cei mai difuzați în partea aceasta. Și mi-a rămas în suflet și în minte acest folclor. În urmă cu 4-5 ani am decis să merg cu Alice la Școala de Artă Populară. Nici noi nu știam de existența acestei școli. Pe această cale îndrum pe toți părinții care vor să facă ceva cu adevărat pentru copiii lor să meargă la această școală pentru că are foarte multe activități nu numai canto - muzică populară ce am absolit eu și fetița mea.

Dar au dansuri contemporane, cursuri de actorie, pot studia instrumente muzicale, etc. Nu sunt puțini cei pe care îi vedem la televizor acum, vedetele, care au la bază această școală de stat. Ai la mâna o diplomă autentică ce te poate ajuta să te dezvolți pe mai departe”, a conchis Sorin Ene.

Derapajul controlat al mașinii sau drift-ul este probabil cea mai spectaculoasă componentă a sporturilor cu motor. Acum 20 de ani nimeni nu știa că drift-ul este un sport, cu atât mai puțin unul sub egida federației Române de Automobilism Sportiv. Și poate că și azi ar fi fost la fel dacă nu era Sorin Ene sau, pentru cunoscători, B69HAI, scrie life.ro.

Sorin Ene a moștenit pasiunea pentru mașini de la tatăl și bunicul lui, însă nu s-a oprit la plăcerea de a conduce. A vrut să obțină mai mult de atât. În timpul facultății participa la cursele ilegale de noapte din București, acele liniuțe organizate ad hoc pe bulevardele din Capitală. Când poliția a încadrat aceste curse ca fiind infracțiuni, organizatorii au căutat soluții să intre în legalitate, fără să renunțe la marea lor pasiune. S-au organizat asociații și cluburi sportive și astfel s-au putut ține cursele sub o formă sigură și controlată. Dar nu era suficient. Sorin având o mașină cu tracțiune pe spate, inițial a derapat involuntar, după care și-a dat seama că poate obține mai mult de la mașina asta. Așa s-a născut drift-ul în România și curând a luat naștere primul Campionat Național de drift.

