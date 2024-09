Postul de televiziune Prima TV va avea o nouă prezentatoare în echipa Focus, Alice Stroescu urmând să să se ocupe de știrile din sport.

Conform Paginademedia.ro, Alice Stroescu este fostă prezentatoare de ştiri la Aleph News, iar la Prima TV va face echipă cu Marina Niţoiu la Focus Sport.

„Eu nu mi-am dorit de mică să ajung la televizor. Habar n-aveam ce-mi doresc, dar cumva pare că mama ştia, şi, parcă numele mi-a fost predestinat. Mama admira, înainte să mă nasc, o prezentatoare pe nume Alice. Atât de mult îi plăcea de ea încât m-a botezat şi pe mine astfel.

Ani mai târziu, eu, Alice Stroescu, am ajuns să prezint ştirile. Nu ştiu prea multe despre mine. Aflu lucruri noi în fiecare zi iar asta e fascinant. Ce ştiu sigur însă e că îmi place mult iubirea şi iubesc să fiu în faţa camerelor, iubesc platourile, iubesc natura, iubesc oamenii, iubesc animalele. Pentru mine jurnalismul e ca un microb, m-am lăsat “infectată” şi nu vreau să mai scap de el”, mărturiseşte Alice.

”Într-un fel, Prima TV e motivul pentru care am făcut primul pas ca să intru în lumea televiziunii. În timpul pandemiei mă uitam la TV şi o vedeam pe prietena mea, proaspăt angajată, cum dădea live-uri de pe teren, la Focus 18. Atunci mi-am zis „E clar, simt că asta trebuie să fac!”. Şi asta am făcut. Din acel moment a început o călătorie de 4 ani care acum m-a adus aici, la voi în redacţie, şi unde am cunoscut o echipă dedicată, relaxată, şi mai presus de toate, o echipă formată din OAMENI”, a mai spus jurnalista, conform sursei citate.

