Cum cheltuie averea de 135 de miliarde de dolari cea mai bogată femeie din lume: Unde are un apartament de 25 de milioane

Alice, fiica fondatorului Walmart, Sam Walton, este cea mai bogată femeie din lume. În noiembrie 2026, Forbes a estimat că averea sa netă era de aproximativ 135 de miliarde de dolari, în mare parte datorită participației moștenite la Walmart. Incluzându-i pe frații lui Walton, Jim și Rob, Walmart este listat ca sursa de avere a opt persoane în clasamentul Forbes 400 al celor mai bogați oameni din America.

Analiștii au aruncat o privire asupra averii lui Alice Walton și a modului în care ea își cheltuie uriașul său venit. Averea lui Walton, în vârstă de 77 de ani, crescuse cu 33 de miliarde de dolari în cele 12 luni precedente, acțiunile Walmart crescând cu 30%, a estimat Forbes în martie. Ea este a 14-a cea mai bogată persoană din lume, potrivit Business Insider.

În ciuda statutului înalt al familiei Walton, viața lor personală rămâne în mare parte privată. Iată ce știm despre cum își cheltuiește Alice Walton averea, de la colecționarea de artă scumpă până la construirea unei școli de medicină. Alice Walton, singura fiică a fondatorului Walmart, Sam Walton, este cea mai bogată femeie din lume. Spre deosebire de frații ei, Rob și Jim, Alice Walton nu a jucat un rol major în conducerea Walmart și, în schimb, a devenit o mecena a artelor.

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Walton s-a îndrăgostit de artă la o vârstă fragedă, potrivit unui profil al New Yorker. Când avea în jur de 10 ani, și-a cumpărat prima operă de artă: o reproducere a unui tablou Picasso pentru aproximativ 2 dolari.

După ce a absolvit Universitatea Trinity din San Antonio, SUA, în 1971, Walton a intrat pentru scurt timp în afacerea familiei, lucrând pentru Walmart ca și cumpărătoare de haine pentru copii, a declarat ea. Dar cariera ei a început cu adevărat în domeniul financiar, ceea ce a condus-o la fondarea Llama Company, o bancă de investiții, în 1988.

A fost căsătorită și divorțată de două ori și nu are copii. Walton are o imensă colecție de artă privată care include lucrări originale ale unor artiști americani legendari. „A colecționa a fost o adevărată bucurie și o parte atât de importantă a vieții mele în ceea ce privește admirarea artei și iubirea ei”, a declarat ea în 2011.

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În 2011, a deschis Muzeul de Artă Americană Crystal Bridges în Bentonville, Arkansas, cu colecția sa privată de artă. Walmart are, de asemenea, sediul central în Bentonville. Înainte de deschiderea muzeului, acesta avea o dotare de patru ori mai mare decât faimosul Muzeu Whitney din New York.

Apartament cu 52 de ferestre

În 2014, moștenitoarea Walmart a plătit 44,4 milioane de dolari pentru o operă de artă de Georgia O'Keeffe. La acea vreme, a fost cea mai scumpă vânzare a unei opere de artă realizate de o artistă din istorie, a relatat Observer. Walton a expus-o ulterior la muzeul ei din Arkansas. Crystal Bridges a cunoscut o extindere majoră în acest an. Extinderea a mărit amprenta Crystal Bridges cu 50%. Walton a alocat miliarde de dolari filantropiei.

Walton a contribuit cu peste 6 miliarde de dolari la cinci fundații caritabile familiale, care au distribuit aproximativ 2 miliarde de dolari din fondurile sale până în 2024, a relatat Forbes. În 2017, Fundația de Sprijin Caritabil al Familiei Walton a donat 120 de milioane de dolari Universității din Arkansas pentru a înființa o Școală de Artă. Walton are, de asemenea, propria organizație caritabilă, Fundația Alice L. Walton, care donează pentru cauze precum arte, educație și sănătate.

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În mod tradițional, ea a donat candidaților republicani și PAC-urilor, deși Walton a donat 353.400 de dolari către Fondul Hillary Victory, un comitet mixt de strângere de fonduri care o susține pe Clinton și alți democrați, în timpul ciclului electoral din 2016, potrivit Forbes.

Ea și-a cumpărat un apartament cu două etaje pe Park Avenue din New York City pentru 25 de milioane de dolari în 2014. Apartamentul, care a aparținut regretatului finanțator Christopher H. Browne, are 52 de ferestre mari cu vedere la Central Park și la oraș, precum și o sală media și o bibliotecă. Walton a fost activă în lumea creșterii cailor din Texas, dar în 2015, a spus că își va dedica mai mult timp Crystal Bridges. „Am fost întinsă în prea multe direcții și vreau să mă concentrez”, a spus Walton, potrivit Fort Worth Star-Telegram din 2017. „Am o casă în Fort Worth, așa că mă mut în oraș.”

În 2017, și-a vândut ferma din Millsap, Texas, pentru o sumă nedivulgată. Prețul inițial cerut pentru ferma Rocking W a fost de 19,75 milioane de dolari, dar ulterior a fost redus la 16,5 milioane de dolari. Walton a scos la vânzare și ferma sa Fortune Bend din Texas, cu o suprafață de 4.416 de acri, în 2015, pentru 28,7 milioane de dolari.

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