Motive să consumi măcriș, “ruda” mai puțin cunoscută a șteviei

Toată lumea a consumat măcar o dată spanac, lobodă, ștevie, leurdă, dar mult mai puțini au auzit sau au mâncat vreodată măcriș, o plantă comestibilă cu beneficii uluitoare pentru sănătate, ce poate fi consumată crudă sau gătită.

Măcrișul este o plantă perenă, ce crește spontan, asemenea șteviei, în special în zonele de deal și de munte. O cultură de măcriș nu necesită lucrări speciale de întreținere, planta răsărind în același loc, în fiecare primăvară, din rădăcină puternică ce se formează sub pământ.

Are un gust acrișor, plăcut, poate ușor astringent pentru unii și este o plantă excelentă pentru a acri ciorbele, dacă nu doriți să folosiți alte metode. Cel mai frecvent întâlnit este măcrișul mărunt, numit și "mica plantă de oțet", datorită gustului sau acru pronunțat.

Beneficiile măcrișului pentru organism

Măcrișul are efecte terapeutice, antiseptice și antiinflamatoare.

Cu un conținut bogat de fibre, cu foarte puține calorii și grăsimi, dar cu o cantitate semnificativă de vitamine (A, B6, C) și nutrienți precum fier, potasiu, calciu și magneziu, măcrișul este ideal pentru a fi consumat în cure de slăbire și diete prescrise de medici.

Ads

Are efecte benefice asupra digestiei, a tensiunii arteriale și a sănătății inimii, a sistemului osos și a celui imunitar; datorită conținutului ridicat de vitamina C, este un puternic antioxidant și un stimulator al celulelor imunitare. Vitamina A are un rol esențial în sănătatea pielii și a ochilor, iar vitamina B6 ajută organismul să asimileze proteinele. Flavonoizii, antocianii și polifenolii din compoziția sa previn îmbătrânirea și previn formarea de radicali liberi.

Consumul de măcriș previne anemia, datorită conținutului ridicat de fier, dar și problemele tractului urinar, prevenind și ajutând în tratamentul pietrelor la rinichi.

Totodată, această plantă-minune este eficientă în tratarea alergiilor, a astmului, a gripei și a bronșitei, iar conținutul ridicat de iod o face un excelent adjuvant împotriva problemelor provocate de disfuncțiile glandei tiroide.

Măcrișul este mult mai bogat în acid oxalic (5,27%) decât ștevia (2,77%), spanacul (3,6%) și loboda (3,2%). Acidul crizofalic îi conferă o calitate de laxativ natural.

Ads

Cele mai gustoase rețete cu măcriș

Din și cu măcriș se prepară supe, salate, sosuri, condimente, medicamente și gemuri. Frunzele se pot consumă crude sau gătite ori pot fi introduse în smoothie-uri.

Supa de măcriș se prepară extrem de simplu

Ai nevoie de 150 gr măcriș, 2 morcovi, o ceapă, un cățel de usturoi, ulei de măsline, sare și piper. Legumele se curăță, se spală și se fierb ca pentru orice ciorbă, dacă doriți puteți căli în prealabil ceapa și morcovul. Măcrișul se fierbe separat, timp de 10 minute, cu puțină sare, și abia apoi se strecoară, se toacă și se adaugă în oală alături de celelalte legume, adăugând sare și piper după gust.

Salată de măcriș, un adevărat medicament

Spălați, tocați și amestecați într-un bol 100 gr măcriș, zece frunze de leurdă, o jumătate de ardei gras, zeamă de lămâie după gust, sare, piper, ulei de măsline. Salata se poate consuma simplă sau ca garnitură la o friptură.