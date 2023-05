Descoperirea șocantă făcută de muncitori într-o canalizare: ”Un motiv în plus pentru a nu coborî” VIDEO

O echipă de muncitori din Florida a introdus un robot echipat cu o cameră într-o conductă pentru a afla de ce apar constant cratere în șoseaua care trece pe deasupra canalizării orașului Oviedo, relatează New York Post.

Când au urmărit filmarea, ei au făcut o descoperire terifiantă.

În conducta plină cu nămol trăia un aligator de peste 1,5 metri.

”La inspecția de vineri, după cum veți vedea în filmare, au dat peste un aligator de 1,5 metri!”, a transmis administrația orașului Oviedo, într-o postare devenită virală.

”Doar un alt motiv pentru a nu coborî în conducte! Slavă Domnului că echipajele noastre au un robot”, mai scrie în postare, potrivit Știrile PROTV.

At first, they thought it was a toad...but, it turned out to be much bigger!

Watch the full video and learn how a stormwater crew came face-to-face with this gator, here --https://t.co/yIOMK4K8xn

(Video Credit: Oviedo City Government via Storyful) pic.twitter.com/QkBiPh6UnA