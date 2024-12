Descoperire surpriză. Alimentul dulce bun pentru inimă, previne cancerul și riscul de diabet

Cercetătorii de la Universitatea de Medicină Harvard din Massachusetts, Statele Unite, au demonstrat că un singur aliment dulce, care conține o substanță specială ce provine din America De Sud, aduce mari beneficii pentru sănătate.

Fiind bogată în antioxidanți și plină de nutrienți, ciocolata neagră cu un conținut de cel puțin 70% cacao este excelentă pentru menținerea unei inimi sănătoase, au descoperit experții americani, în mod surprinzător.

Astfel, dacă este consumată în cantități mici zilnic, atunci ea aduce multe beneficii organismului uman, având un rol în prevenirea cancerului, în sănătatea inimii, dar și în îmbunătățirea funcției creierului și reducerea riscului de diabet de tip 2, potrivit Every Day Health.

Un alt studiu realizat de Harvard T.H. Chan School of Public Health, publicat în revista British Medical pe 11 decembrie 2024, a descoperit un beneficiu surpriză pentru sănătate la persoanele care consumă ciocolată neagră în fiecare săptămână. Consumul acestui aliment dulce a fost asociat cu un risc cu 21% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, conform Health.

Ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao, o substanță provenită în special din America de Sud, conține fitonutrienți numiți flavonoide, niște substanțe vegetale care acționează ca antioxidanți.

”Trebuie spus că în cacao există mulți antioxidanți, mai mult decât conțin ceaiul verde sau vinul roșu. Cu cât vei mânca mai multă ciocolată neagră, cu atât vei primi mai mulți antioxidanți, dar trebuie să existe un echilibru între consumul de ciocolată neagră și obținerea de beneficii pentru sănătate”, a spus Toby Amidor, autor de cărți de bucate și expert în nutriție de la Food Network.

Experții de la Universitatea de Medicină Harvard din Massachusetts, Statele Unite, recomandă alegerea unei ciocolate negre cu un conținut de cacao de 70% sau mai mult. Cele cu un procent mai mic de cacao au mai mult zahăr adăugat și grăsimi nesănătoase.

Oamenii de știință afirmă că pentru a evita creșterea în greutate și a avea toate beneficiile ciocolatei negre, trebuie consumată o cantitate zilnică de maximum 1 uncie (28,3 grame). Asta înseamnă că, dacă ați cumpărat o ciocolată neagră cu peste 70% cacao de 80 de grame, care are 10 pătrățele, atunci puteți mânca 3 pătrățele pe zi.

Experții americani de la Universitatea Harvard din Massachusetts, SUA, au enunțat care sunt principalele beneficii ale consumului de ciocolată neagră, cu un consum egal sau mai mare de 70% cacao.

1,2 milioane de oameni din SUA sunt diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2 în fiecare an, dar ar putea ciocolata neagră să contribuie la reducerea riscului de a dezvolta această afecțiune? Ciocolata neagră este un ”tratament” dulce pentru mulți americani și are, de asemenea, o serie de beneficii documentate pentru sănătate. Este bogată în conținut de cacao, care are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii și poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină.

Noul studiu, publicat miercuri, 11 decembrie 2024 în BMJ, a încercat să răspundă la această întrebare. Cercetătorii au colectat date de la peste 192.000 de persoane, care au completat sondaje pentru a detalia cât de des au mâncat diferite tipuri de ciocolată.

De-a lungul deceniilor de urmărire, rezultatele au arătat că persoanele care au mâncat mai mult de cinci bucăți de ciocolată neagră în fiecare săptămână au avut o șansă cu 21% mai mică de a dezvolta diabet, comparativ cu cei care nu au mâncat sau au mâncat rar ciocolată neagră.

Pe o perioadă medie de monitorizare de 25 de ani, peste 192.000 de adulți sănătoși au completat un chestionar privind frecvența alimentelor la fiecare patru ani, care a inclus câtă ciocolată au mâncat. Aproape 112.000 de participanți și-au urmărit individual consumul de ciocolată neagră și cu lapte. În total, 18.862 de persoane au dezvoltat diabet de tip 2. Au fost 4.771 de cazuri în rândul grupului care au documentat tipurile de ciocolată pe care le-au consumat.

