Modul de preparare a cartofilor care crește riscul de diabet. „Nu ar trebui să demonizăm alimentele fără a lua în considerare cum sunt gătite” STUDIU

Cartofii pot crește riscul de diabet de tip 2, dar depinde de modul de gătire FOTO Pexels

Cartofii conțin nutrienți precum fibre, potasiu și vitamina C – dar au și mult amidon, un tip de carbohidrat care se descompune în glucoză, ce oferă energie. Cartofii au fost asociați cu un risc mai mare de diabet de tip 2, hipertensiune arterială și creștere în greutate, dar cele mai recente descoperiri subliniază că modul în care ne pregătim mâncarea este foarte important pentru sănătatea noastră.

Consumul a trei porții de cartofi prăjiți pe săptămână ar putea crește riscul de a dezvolta diabet de tip 2 cu 20%, potrivit unui nou studiu, scrie Euronews. Dar iubitorii de cartofi nu trebuie să-și facă griji. Persoanele care au mâncat cantități similare de cartofi copți, fierți sau piure nu au avut un risc semnificativ mai mare de a dezvolta această afecțiune cronică, se arată în studiu.

„Asocierea dintre un consum mai mare de cartofi și un risc crescut de diabet de tip 2 este determinată în primul rând de consumul de cartofi prăjiți”, a declarat echipa condusă de Universitatea Harvard.

Studiul a inclus peste 205.000 de persoane din Statele Unite, iar cercetătorii le-au urmărit dietele timp de peste trei decenii. Pe parcursul acestui timp, peste 22.000 de persoane au fost diagnosticate cu diabet de tip 2.

Ads

Comparativ cu persoanele care rareori au mâncat cartofi, cei care au consumat cel puțin șapte porții de cartofi pe săptămână au avut un risc cu 12% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2, a constatat studiul.

Dar persoanele care au mâncat cartofi prăjiți de trei ori pe săptămână au avut un risc cu 20% mai mare de diabet, comparativ cu persoanele care i-au mâncat rar. La șapte porții pe săptămână, riscul a crescut la 27%.

Rezultatele sugerează că oamenii ar trebui să prioritizeze cerealele integrale și să limiteze cantitatea de alimente prăjite pe care le consumă, „chiar și atunci când vine vorba de opțiuni care inițial pot părea „sănătoase”, cum ar fi cartofii”, a declarat Cristóbal Morales, specialist în endocrinologie și nutriție la Spitalul Vithas Sevilla din Spania, care nu a fost implicat în studiu.

Ads

Ce înseamnă studiul pentru dietele sănătoase

Studiul are anumite limitări. În general, persoanele care au mâncat mai mulți cartofi au avut tendința de a fi mai puțin active, de a avea diete mai puțin nutritive și de a consuma mai multe calorii. Dieta lor era bogată în carne roșie, ouă, cereale rafinate și băuturi dulci.

Cercetătorii au încercat să țină cont de stilul de viață și de datele demografice, dar rezultatele ar putea fi în continuare influențate de acești factori.

Raportul nu stabilește, de asemenea, că mâncatul cartofilor prăjiți cauzează de fapt diabetul de tip 2 – doar că cele două sunt legate.

Descoperirile se adaugă dezbaterii științifice privind impactul cartofilor asupra sănătății noastre. Un studiu cu un design similar din 2015 a constatat că un consum mai mare de cartofi era legat de un risc mai mare de diabet, dar nu a făcut diferența între cartofii prăjiți și cartofii fierți, copți sau piure.

Ads

Iar în 2019, un grup de experți a recomandat ca oamenii să-și limiteze consumul de cartofi la aproximativ 350 de grame pe săptămână.

Dar alți cercetători au remarcat că de obicei cartofii sunt doar un element din farfurie – ceea ce înseamnă că nu ar trebui să primească toată vina. Americanii, de exemplu, au tendința de a asocia cartofii cu carne roșie sau procesată, care au fost, de asemenea, legate de diabetul de tip 2 și de alte probleme de sănătate.

Cele mai recente descoperiri întăresc ideea „că nu ar trebui să demonizăm alimentele integrale fără a lua în considerare modul în care sunt gătite, cu ce sunt însoțite sau cu ce sunt înlocuite”, a declarat Díaz Rizzolo, care nu a fost implicată în studiu.

Experții independenți au spus că persoanele care doresc să mențină o dietă sănătoasă ar trebui să ia în considerare atât modul în care sunt gătiți cartofii, cât și alternativele de pe masă.

De exemplu, cartofii prăjiți sunt adesea ultra-procesați, iar aceste tipuri de alimente au fost asociate cu o sănătate precară. Între timp, cartofii copți, fierți sau piure sunt de obicei minim procesați.

În general, Morales a spus că studiul are „un mesaj clar: prevenirea diabetului de tip 2 începe cu adoptarea și menținerea unui stil de viață și a unei alimentații sănătoase”.

Ads