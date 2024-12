Cum să mănânci mai sănătos și cu buget redus. Ponturile unui expert în diete: "Nu trebuie să cheltuim atât de mulți bani"

Fost președinte al comitetului de coordonare a nutriției de la Institutul Național de Sănătate, Dr. Simopoulos este fondator și președinte al Centrului pentru Genetică, Nutriție și Sănătate din Washington, o organizație non-profit axată pe educația nutrițională.

Aceasta a scris într-un articol publicat de Business Insider despre povestea ei, dar și ce a descoperit în cariera sa de 68 de ani studiind dieta și bolile cronice.

"Mi-am dedicat viața studiului și consumului de mâncare bună. Este subiectul cel mai drag mie. Din punct de vedere științific, nu există nicio confuzie despre cum să mănânci pentru a promova sănătatea și longevitatea. Cred că toate sfaturile conflictuale și supraevaluate despre diete au fost create strict din motive financiare și politice."

"În Grecia, dietele tradiționale includeau produse proaspete, pește din mare, mult ulei de măsline și pâine cu maia"

"Sper ca aceste informații să vă ajute să alegeți alimente care să vă hrănească organismul într-un mod accesibil, sustenabil și delicios. Crescând în Kalamata, pe marginea sud-vestică a peninsulei Peloponez, găseam mâncare proaspătă peste tot. În weekenduri, mergeam la ferma familiei, la aproximativ 15 minute în afara orașului. Tradițional, majoritatea grecilor aveau un loc de acest fel, fie propria fermă, fie un târg zilnic.

La fermă aveam măslini, smochine, rodii, nuci, orice vă puteți imagina. Era foarte ușor să avem pe masă legume, fructe și pește din Golful Messenian. Grecii sunt foarte mândri de mâncarea lor și preferă să o pregătească foarte proaspătă. Acest lucru era cu atât mai adevărat în anii 1940 și 1950, când nu existau multe frigidere în afara orașelor mari.

Completam alimentele locale cu pește gras din conserve din Norvegia, precum hering sau cod afumat. Acestea erau utile mai ales vinerea, când majoritatea grecilor, urmând tradiția Bisericii Ortodoxe Grecești, nu mâncau carne. Dar, în general, dieta noastră avea un conținut redus de carne. Mâncam cantități mici de miel și puțin pui. Nu exista carne de vită. Baza dietei noastre erau leguminoasele, precum năutul, fasolea neagră și fasolea albă, excelente pentru supe și salate reci, plus multă pâine cu maia. Oamenii mai vânau și mâncau păsări sălbatice, bogate în fier, care ajutau la o hemoglobină sănătoasă. Aveam și gustări bogate în proteine, precum boabele de lupin, pe care oamenii le transformau deseori într-o gustare murată, cu puțină sare. Desertul meu preferat era o smochină uscată din Kalamata, umplută cu nuci și migdale."

"Ce șoc a fost când am ajuns în America pentru a urma facultatea!"

"Când am ajuns în SUA pentru a face facultatea, am fost șocată să găsesc făina albă peste tot. Când am ajuns în New York, zăpada nu era singurul lucru nou, pufos și alb strălucitor. Am descoperit că făina albă era omniprezentă în dieta americană. Fursecuri cu ciocolată, și pâine care avea gust de bumbac. Nu eram obișnuită cu asta și mi-a fost greu să mă adaptez.

În Grecia, am crescut cu sosuri mai subțiri făcute cu lămâie, ulei de măsline, vin alb și, poate, puțin unt. Toată această mâncare bogată, groasă și făinoasă din SUA era atât de diferită. Nu puteam mânca jumătate din mesele servite în cămin. Uneori, cinam cu doar câțiva biscuiți suedezi de secară și niște brânză. În weekenduri, studenții greci mergeau cu metroul în centrul orașului, la un restaurant din apropierea Times Square numit „The Pantheon”. Ne distram împărțind feluri de miel și cartofi, mari salate grecești proaspete și fructe la desert.

Când m-am mutat la Boston pentru facultatea de medicină, a fost mai ușor să găsesc mâncare proaspătă și bună. Existau multe piețe grecești la distanță de mers pe jos, iar eu aveam propria mică chicinetă unde îmi puteam pregăti mesele."

"Istoria ne arată că poți mânca sănătos și economisi bani"

"De mii de ani, oamenii din întreaga lume au găsit modalități de a mânca o dietă echilibrată, bogată în nutrienți și aliniată cu genetica lor. Deși este adevărat că planul tradițional de alimentație grecesc este grozav pentru sănătate și longevitate, prevenind în mod natural multe boli cronice, grecii nu sunt singurii care au descoperit cum să-și procure alimente locale benefice pentru sănătatea inimii și minții lor.

În America de Sud, există semințele de chia, iar în China, arborii de camellia.

Elementul cheie comun în aceste planuri alimentare tradiționale este accentul pus pe alimentele proaspete, precum verdețurile bogate în omega-3, o mulțime de alte legume și o bază de leguminoase pentru proteine. Majoritatea dietelor tradiționale sunt completate cu cantități mici de carne și pește gras, precum și cu o mulțime de nuci.

Este o modalitate ieftină și sustenabilă de a mânca. Nu trebuie să cădem pradă tuturor acestor alternative fără carne foarte procesate sau gustări vegane și fără gluten ambalate, care nu sunt alimente sănătoase."

"Sfatul meu pentru o dietă sănătoasă"

"Le spun mereu prietenilor mei să aleagă cea mai proaspătă carne și pește local pe care le pot găsi. Unii se plâng că aceasta este o soluție costisitoare, așa că le spun: „mâncați jumătate din cantitate”. Nu trebuie să cheltuim atât de mulți bani. Înlocuiți o treime din carnea pe care o consumați cu leguminoase pe farfurie.

Ar trebui să fim mult mai conștienți și să respectăm mâncarea. Dezechilibrul, reprezentat de grămezile de ulei, zahăr și făină albă din tot ceea ce mâncăm, este, în opinia mea, cauza principală a epidemiei de boli cronice moderne din SUA. Alimentele noastre procesate sunt de vină."

"Nu vreau ca oamenii să-și piardă speranța"

"Puteți adopta o dietă sănătoasă. Mă asigur, de exemplu, că ouăle mele sunt bogate în omega-3 — un acid gras esențial de care creierul nostru are nevoie pentru a prospera.

La sfârșitul anilor 1980, am realizat câteva studii comparând ouăle de pui americane cu ouăle grecești de la ferma mea și am descoperit că raportul dintre acizii grași esențiali, care ar trebui să fie 1:1, era complet echilibrat pe fermă, în timp ce în SUA era mai mare de 20:1! Nu-mi venea să cred.

Chiar și în Grecia lucrurile se schimbă rapid, și este foarte trist. Trebuie să revenim cu toții la dietele bazate pe plante.

Sfatul meu simplu: adăugați ulei de măsline în dieta voastră — îl puteți chiar amesteca cu unt."

"Recomandarea mea: gătiți leguminoase de cel puțin două ori pe săptămână"

"Luați gustări cu nuci și semințe în loc de alimente procesate pline de zahăr și făină albă, care sunt lipsite de nutrienții și compușii vegetali de care corpurile noastre au nevoie pentru a funcționa bine.

Și dacă puteți începe cu un singur lucru, pot să vă recomand unul dintre trucurile mele preferate pentru gătit acasă? Amestecați untul sau uleiul de rapiță într-un raport de 1:1 cu ulei de măsline extra-virgin.

Amestecul meu de unt și ulei de măsline este o excelentă pastă sănătoasă pentru pâine prăjită, iar amestecul meu de uleiuri pentru gătit, 50% ulei de rapiță organic și 50% ulei de măsline extra-virgin, este o metodă susținută științific pentru a echilibra nutriția prin îmbunătățirea compoziției de polifenoli a meselor și a proprietăților antiinflamatorii ale felurilor de mâncare".

