Peștele pe care nu ar trebui să-l eviți din cauza contaminării cu mercur. Un expert face clasamentul celor mai sănătoase specii

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:05
Speciile mici, risc mai scăzut de contaminare FOTO Pexels

Peștele este, în teorie, una dintre cele mai sănătoase alimente, cu proteine de înaltă calitate. Asociația Americană de Cardiologie și ghidurile pentru alimentație sănătoasă recomandă consumul a două porții de pește sau fructe de mare pe săptămână. O mare problemă însă a acestui aliment este contaminarea cu mercur a unora dintre specii, care face ca consumul mare să aducă cu sine riscuri pentru sănătate.

Mihai Niculescu, expert în nutrigenetică, epigenetică nutrițională și nutriție de precizie, a publicat pe pagina sa de Facebook un clasament al celor mai contaminate specii. Acesta subliniază că printre cele mai mari riscuri le au specii prădătoare, cu durată lungă de viață și nivel trofic ridicat. Acestea acumulează concentrații mari de metil-mercur și alte substanțe persistente. Printre acestea sunt rechinul, peștele spadă, macroul rege sau tonul bigeye.

„Nu mai este un secret ca oceanele sunt contaminate cu diferite substanțe rezultate din activitatea industriala și din consumul uman al acestor produse (inclusiv folosirea oceanelor și marilor ca gropi de gunoi). Oceanele, de asemenea, preiau deversările toxice din râuri și fluvii. Practic, foarte multe din substanțele toxice utilizate de societatea umana se vor regăsi în final, în oceane. Trebuie, de asemenea, sa mai înțelegeți că, cu cât o specie de peste se află mai sus în lanțul trofic (sunt mai prădători, de dimensiuni mari), cu atât probabilitatea de contaminare este mai mare, deoarece în aceștia se acumulează toate contaminările acumulate de peștii mai mici pe care cei mari ii folosesc drept hrana”, scrie expertul.

Clasificarea speciilor în funcție de riscul de contaminare

Mihai Niculescu prezintă o evaluare care se bazează pe ceea ce se cunoaște în prezent despre contaminanții bioacumulabili, în special mercurul (în special metil-mercurul), PCB (bifenili policlorurați) și dioxinele, microplasticele și contaminanții emergenți (PFAS, etc.) și nNivelul trofic și zona de captură

Clasament:

𝑹𝑰𝑺𝑪 𝑹𝑰𝑫𝑰𝑪𝑨𝑻 – 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒂𝒕 𝒇𝒐𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒂𝒓

Specii prădătoare, cu durată lungă de viață și nivel trofic ridicat; acumulează concentrații mari de metil-mercur și alte substanțe persistente.

Rechin (toate speciile) - Metil-mercur, PCB Prădător de vârf, trăiește mult; concentrații extrem de mari.

Pește-spadă (swordfish) - Metil-mercur Printre cele mai ridicate niveluri măsurate (> 1 ppm).

Macrou rege (Scomberomorus cavalla) - Metil-mercur A nu se confunda cu macroul atlantic.

Tilefish (din Golful Mexic) - Metil-mercur Frecvent peste limita admisă FDA.

Ton bigeye, ton ahi - Metil-mercur Niveluri foarte mari, mai ales în specii pentru sashimi.

Marlin - Mercur, organocloruri Pește de top trofic, risc bioacumulativ ridicat.

𝑹𝑰𝑺𝑪 𝑴𝑶𝑫𝑬𝑹𝑨𝑻 – 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 𝒐𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒎𝒂𝒙. 1×/𝒔𝒂̆𝒑𝒕𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏𝒂̆)

Specii cu durată medie de viață și nivel trofic intermediar; acumulează cantități moderate de contaminanți.

Ton albacore (ton alb) - Metil-mercur ~0,35 ppm în medie; recomandat max. o porție/săptămână.

Dinte de mare chilian (Chilean sea bass / Dissostichus eleginoides) - Mercur, PCB Prădător de ape reci, adesea supraexploatat.

Halibut - Mercur Indivizii mari pot avea concentrații crescute.

Grouper (biban de mare tropical) - Mercur Variabil în funcție de regiune.

Bluefish - PCB, mercur Pește de coastă, gras; contaminare variabilă.

Homar (mai ales din zone industriale) - PCB, dioxine Specie bentonică; risc dependent de zonă.

𝑹𝑰𝑺𝑪 𝑺𝑪𝑨̆𝒁𝑼𝑻–𝑴𝑶𝑫𝑬𝑹𝑨𝑻

Specii cu viață mai scurtă, nivel trofic mai redus; pot conține PFAS sau microplastice, în funcție de mediu.

Macrou atlantic (Scomber scombrus) - Mercur redus, uneori PCB Mic, pelagic, în general sigur.

Sardine - Mercur scăzut, microplastice Dens în nutrienți; riscul depinde de zona de pescuit.

Hering - PCB (variabil) Recomandat din ape nordice curate.

Anșoa (anchovy) - Microplastice Raport omega-3/mercur foarte favorabil.

Somon de crescătorie - PCB, dioxine (în funcție de hrană) Cel nordic (Norvegia) mai sigur decât cel chilian sau asiatic.

Păstrăv (de apă dulce, de crescătorie) - Mercur scăzut, posibil PFAS. În general sigur dacă provine din acvacultură controlată.

𝑹𝑰𝑺𝑪 𝑭𝑶𝑨𝑹𝑻𝑬 𝑺𝑪𝑨̆𝒁𝑼𝑻 (𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕)

Pești mici, cu durată scurtă de viață, care se hrănesc cu plancton sau provin din acvacultură bine monitorizată.

Somon sălbatic de Alaska (sockeye, pink) - Mercur minim Conținut ridicat de seleniu și omega-3.

Sardine oceanice - Niveluri reduse de contaminanți Profil nutrițional excelent.

Anșoa - Mercur foarte putin Specie mică, trofic inferior.

Merluciu (hake) - Mercur scăzut Apele reci nordice sunt cele mai sigure surse.

Tilapia (de crescătorie certificată) - Metale grele minime Verificați certificarea hranei și a apei.

Somn american (catfish, U.S. farmed) - PCB și mercur reduse

Recomandările în ceea ce privește consumul

Astfel, expertul recomandă un consum diversificat al surselor de pește – nu consuma aceeași specie în mod repetat - și alegerea unor specii mici și cu durată scurtă de viață.

Consumul peștilor din clasa cu risc ridicat ar trebui să fie mai mic de o dată pe lună, iar aceste produse ar trebui evitate complet de femeile gravide sau cele care alăptează.

„Dacă există această informație (accesibilă): Ține cont de raportul seleniu:mercur (Se:Hg) – speciile cu raport > 1 (ex.: sardine, somon) oferă protecție parțială față de efectele mercurului”, mai subliniază expertul.

