4 legume pline de vitamine pe care să le consumi toamna

Toamna este anotimpul roadelor bogate. Legume pline de vitamine trebuie acum introduse în dietă pentru a pregăti organismul pentru iarnă. Iată care sunt cele mai sănătoase legume de sezon:

Sfeclă

Una dintre cele mai sănătoase legume ale sezonului este sfecla. Această rădăcinoasă este bogată în nitrați naturali care îmbunătățesc circulația sângelui. În plus, este o sursă importantă de vitamina B9 (cunoscută și ca acid folic), vitamina C, potasiu, magneziu, fosfor și fier. În plus, 100 g de sfeclă conține doar 43 de calorii.

Varză

Varza nu este benefică doar siluetei, din cauza aportului caloric scăzut, de doar 25 de calorii la suta de grame. Varza este o legumă sănătoasă, fiind bogată în vitaminele A, C și K, potasiu, fosfor, magneziu, dar și în fibre și în compuși sulfurici care ajută la detoxifiere.

Praz

Prazul, care este ocolit de multe persoane, are rol antiseptic, stimulează imunitatea, scade riscul cancerului de colon, de prostată, de sân și de ovare, și favorizează eliminarea toxinelor din organism. În plus, este bogat în vitaminele B4, B9, A, C și K. De asemenea, conține o cantitate importantă de calciu, fosfor, magneziu, potasiu și sodiu. Iar aportul caloric este scăzut: doar 61 calorii la 100 de grame.

Gulie

Gulia scade riscul apariției anumitor tipuri de cancer și conține vitamina B4, B9, A, C și K, precum și calciu, fosfor, magneziu, potasiu și sodiu.

