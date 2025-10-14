Ce să mănânci pentru a ameliora constipația cronică: „O văd la copii mici, la școlari, la adulți. Deci este ceva comun”

Noile ghiduri alimentare ale Asociației Britanice de Dietetică recomandă kiwi — împreună cu pâinea de secară și anumite suplimente — pentru ameliorarea simptomelor constipației. Când vine vorba de cele mai bune alimente pentru constipația cronică, ai kiwi pe lista ta de cumpărături?

Noile ghiduri, publicate luni, susțin că kiwi, pâinea de secară și anumite suplimente pot îmbunătăți simptomele constipației. Autorii spun că acestea reprezintă primele recomandări bazate pe dovezi pentru tratarea constipației prin dietă, nu prin medicamente.

Constipația cronică afectează aproximativ 16% dintre adulți la nivel mondial, iar constipația reprezintă motivul a aproape 2,5 milioane de vizite la medic anual în SUA, potrivit Colegiului American de Gastroenterologie.

Eirini Dimidi, autoare principală a ghidurilor, a spus că recomandările existente pentru gestionarea constipației cronice sunt în mare parte axate pe medicamente.

Puținele recomandări alimentare existente — „mănâncă mai multă fibră, bea mai multă apă” — sunt ambigue și adesea nu au cercetări care să le susțină.

„Îmi amintesc că m-am uitat la ghiduri și mi-am dat seama că sunt foarte limitate în numărul de recomandări alimentare pe care le fac”, a spus Dimidi, dieteticiană înregistrată și profesor asociat în departamentul de științe nutriționale de la King’s College, Londra.

Pentru a elabora noile ghiduri, autorii au analizat studii clinice și au evaluat eficacitatea fiecărei metode în gestionarea constipației. Recomandările au fost publicate împreună în Journal of Human Nutrition & Dietetics și Neurogastroenterology & Motility.

Ce este constipația cronică?

Constipația — definită prin mai puțin de trei scaune pe săptămână — este considerată cronică dacă durează mai mult de trei luni.

Simptomele pot varia de la o persoană la alta, dar cele mai frecvente sunt scaunele tari sau cu bulgări, durerile abdominale și greața. Simptome mai grave includ sânge în scaun, febră și vărsături.

Constipația poate fi cauzată de dietă, stil de viață, anumite boli și leziuni sau unele medicamente. Este extrem de frecventă, afectând persoane de toate vârstele, genurile și rasele.

„Văd constipație cronică în toate categoriile,” a spus Sue-Ellen Anderson-Haynes, dieteticiană înregistrată și purtătoare de cuvânt a Academiei de Nutriție și Dietetică. „O văd la copii mici, la școlari, la adulți. Deci este ceva comun.”

Constipația cronică poate afecta grav viața oamenilor și le poate limita capacitățile fizice, scăzând calitatea vieții și productivitatea la muncă.

„Dacă suferi de constipație cronică, poate nu vei putea participa la activități fizice, pentru că te simți balonat, ai dureri, te simți obosit și s-ar putea să-ți afecteze și starea de spirit”, a spus Anderson-Haynes, care deține și practica de nutriție și sănătate 360 Girls and Women, în Boston.

Cum se tratează constipația cronică?

Dr. William Chey, profesor de gastroenterologie la Universitatea din Michigan și viitor președinte al Colegiului American de Gastroenterologie, a spus că majoritatea studiilor privind tratarea constipației cronice s-au concentrat pe suplimente de fibră, precum psyllium, și medicamente precum bisacodyl, senna și amitiza. El a adăugat că ghidurile americane „se concentrează destul de mult pe terapiile medicale pentru constipația cronică.”

Tratamentele tradiționale includ creșterea aportului de fibre prin alimente precum prunele și alte fructe și legume, consumul de mai multă apă și folosirea diferitelor tipuri de laxative.

Deși noile ghiduri includ anumite alimente bogate în fibre și suplimente de fibră, nu oferă îndrumări pentru o „dietă bogată în fibre” în general.

„Când am construit aceste ghiduri și am analizat literatura, ne așteptam la mult mai multe dovezi privind dieta bogată în fibre, dar pur și simplu nu există suficiente studii pentru constipație”, a spus Dimidi.

„Există multe dovezi că o dietă bogată în fibre este foarte benefică pentru sănătatea generală și pentru sănătatea intestinală, cum ar fi reducerea riscului de cancer colorectal”, a adăugat ea. „Dar, când vine vorba de constipație, nu avem suficiente dovezi pentru a spune că îmbunătățește constipația.”

Care sunt noile recomandări?

Chey, care nu a fost implicat în elaborarea ghidurilor, a spus că recomandările „oferă o hartă valoroasă pentru lucrurile pe care oamenii le pot încerca în timp ce așteaptă să ajungă la medicul de familie.”

El a adăugat că persoanele cu constipație mai severă ar putea avea nevoie să consulte un gastroenterolog.

Recomandările includ:

Suplimente de fibră: Peste 10 grame pe zi de suplimente de fibră, precum psyllium, pot îmbunătăți frecvența și consistența scaunului și pot reduce efortul la defecație.

Suplimentele trebuie introduse treptat, iar doza crescută gradual.

Probiotice: Anumite tulpini, inclusiv B. lactis și Bacillus coagulans Unique IS2, pot ajuta unele persoane. Pacienții trebuie să urmeze instrucțiunile producătorului pentru cel puțin patru săptămâni.

Suplimente de oxid de magneziu: 0,5-1,5 grame pe zi pot ajuta la frecvența și consistența scaunului, reduc balonarea și durerile abdominale și îmbunătățesc calitatea vieții. Doza trebuie începută cu 0,5 grame/zi și crescută gradual.

Kiwi: Trei pe zi, cu sau fără coajă, pot îmbunătăți frecvența scaunului, dar nu consistența.

Pâine de secară: 6-8 felii pe zi pot ajuta frecvența scaunului, dar nu consistența. Autorii notează că această cantitate poate fi nerealistă pentru unele persoane.

Apă cu conținut ridicat de minerale: În combinație cu alte tratamente, 0,5-1,5 litri/zi pot ajuta. Magneziul din apă este un laxativ cunoscut, scrie nbcnews.com.

Singura recomandare asupra căreia Chey are rezerve este cea privind probioticele. „Microbiomul oamenilor variază mult în funcție de dietă, genetică și mediu, așa că e dificil să faci afirmații generale despre utilizarea anumitor probiotice.”

Totuși, în ansamblu, el consideră că „acest tip de recomandări va fi foarte util.”

Dimidi speră ca publicarea ghidurilor să ajute persoanele cu constipație cronică:

„Sperăm că ghidul va face ca medicii să fie bine informați și să ofere sfaturi personalizate foarte eficiente pacienților lor. Dar și ca oamenii cu constipație să aibă acces la informații bazate pe dovezi, să se simtă în control și să îmbunătățească o afecțiune care afectează foarte mult calitatea vieții.”

