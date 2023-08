Hrănește-ți mintea: ce trebuie să incluzi în dietă pentru o memorie și o funcție cognitivă optime

Creierul uman este un organ complex, care necesită o dietă echilibrată și hrănitoare, pentru susținerea funcției cognitive, a memoriei și a sănătății mintale în general. Descoperă mai jos care sunt nutrienții esențiali pentru sănătatea creierului și ce ar trebui să consumi zilnic pentru ca acesta să funcționeze în mod adecvat.

Proteinele de calitate înaltă

Acestea furnizează aminoacizii necesari pentru producerea de neurotransmițători, mesagerii chimici care facilitează comunicarea dintre celulele creierului. De exemplu, aminoacizi ca tirozina și triptofanul sunt precursori ai neurotransmițătorilor precum dopamina și, respectiv, serotonina. Corpul uman poate să sintetizeze anumiți aminoacizi (numiți neesențiali, precum glutamina), în timp ce alții pot fi obținuți doar din consumul anumitor alimente (aminoacizi esențiali, ca lizina și metionina). În general, o dietă echilibrată, bogată în proteine de calitate, poate asigura organismului - și implicit creierului - necesarul de aminoacizi pentru buna sa funcționare. În anumite situații, de exemplu, în cazul persoanelor care au un regim sărac în proteine, necesarul de aminoacizi poate fi acoperit și din suplimentele alimentare, cum este Neuro Optimizer 60 de capsule.

Complexul de vitamine B

Vitaminele B joacă un rol esențial în susținerea sănătății creierului. Ele sunt implicate în producerea de neurotransmițători și sunt importante pentru prevenirea declinului cognitiv, pentru îmbunătățirea memoriei și a toleranței la stres și pentru creșterea nivelului de energie. Printre alimentele cele mai bogate în vitamine B se numără carnea, peștele, organele, lactatele, ouăle, dar și cerealele integrale, soia și drojdia de bere. O dietă echilibrată și variată poate acoperi necesarul de vitamine B, dar unele persoane prezintă un risc de deficit. Este vorba mai ales de cele cu vârsta de peste 50 de ani sau care suferă de anumite afecțiuni, precum celiachia, maladia Crohn sau alte tulburări digestive, care urmează o dietă vegetariană sau sunt însărcinate. În acest caz, suplimentele cu vitamine B pot ajuta la prevenirea riscului de deficit.

Acizii grași Omega-3

Acizii grași Omega-3, în special acidul docosahexaenoic (DHA), sunt extrem de importanți pentru sănătatea creierului, pentru că ajută la menținerea structurii membranelor celulare și la promovarea comunicării între celulele, esențială pentru memorie și funcția cognitivă. Acizii grași Omega-3 se găsesc în pește și fructe de mare, nuci, semințe, uleiuri din plante, ca inul, soia și rapița, dar și în ouă și iaurt. De asemenea, în cazul unui deficit de acizi grași Omega-3, se poate apela la suplimente alimentare din surse naturale.

Antioxidanții

Aceștia combat stresul oxidativ și inflamația, ambele fenomene putând contribui la declinul cognitiv. Ei protejează celulele creierului de daunele cauzate de radicalii liberi, promovând îmbătrânirea sănătoasă a creierului și reducând riscul afecțiunilor neurodegenerative. Vitaminele C și E, beta-carotenul, zincul și seleniul sunt printre cei mai importanți antioxidanți care pot să susțină funcțiile cerebrale. De asemenea, curcuminul, compusul activ din turmeric, posedă puternice proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. A fost asociat cu îmbunătățirea memoriei și a funcției cognitive, fiind un plus valoros într-o dietă pentru stimularea creierului. Află totul despre cum se foloseste turmericul și include-l în cât mai multe rețete. Fructele de pădure și citricele, bogate în vitamina C, uleiurile vegetale și fructele oleaginoase, cu un conținut mare de vitamina E, fructele și legumele de culoare portocalie și verde închis, în care abundă beta-carotenul, fructele de mare, bogate în zinc, ouăle, bananele și nucile braziliene, ce conțin seleniu, se numără printre sursele cele mai bune de antioxidanți.

Fierul

Acest mineral este necesar pentru transportul oxigenului către celulele creierului. O bună oxigenare a acestui organ este vitală pentru o performanță cognitivă optimă. Carnea, inclusiv peștele și fructele de mare, organele, mai ales ficatul, ouăle, leguminoasele, spanacul, broccoli, tofu, fructele și semințele oleaginoase sunt surse importante de fier.

Cum ar trebui să arate un meniu zilnic pentru buna funcționare a creierului

O dietă echilibrată, care să susțină funcțiile creierului, ar trebui să includă zilnic proteine de calitate, multe legume și fructe cât mai colorate, surse de carbohidrați sănătoase, precum cerealele integrale, uleiuri bogate în acizi grași Omega-3, precum și condimente.

Iată un exemplu de regim alimentar zilnic care încorporează nutrienți ce stimulează creierul:

Micul dejun:

omletă cu spanac și roșii (bogate în vitamine B, fier, antioxidanți)

pâine prăjită din cereale integrale (carbohidrați complecși, pentru energie susținută)

fructe de pădure sau un castron mic de iaurt grecesc cu afine și miere (antioxidanți)

Pranzul:

salată cu somon sau tofu la grătar cu verdețuri și condimente (acizi grași Omega-3, proteine)

quinoa (carbohidrați complecși)

legume precum broccoli și ardeiul gras (vitamina B, antioxidanți)

Cina:

pui la cuptor cu turmeric și ierburi (proteine slabe, antioxidanți)

legume fierte la abur (vitamina B, antioxidanți)

orez brun sau cartofi dulci (carbohidrați complecși)

Gustări:

o mână mică de nuci sau migdale (acizi grași Omega-3, grăsimi bune, antioxidanți)

un măr (fibre și zaharuri naturale pentru energie)

bastonașe de morcov cu hummus (vitamine B, antioxidanți)

ceai verde (antioxidanți și l-teanină, care poate susține starea de veghe)

De asemenea, este indicată evitarea sau limitarea consumului de alimente care pot avea un impact negativ asupra funcției cognitive: zahărul, grăsimile trans, care se găsesc în alimente prăjite, produse de patiserie și unele margarine, alimentele foarte procesate și carbohidrații rafinați, ca cei din pâinea albă.

Creierul este un organ remarcabil, care merită cea mai bună îngrijire posibilă. O dietă echilibrată, bogată în nutrienții prezentați mai sus, poate susține memoria, funcția cognitivă și sănătatea generală a creierului. Dacă incluzi în dieta zilnică alimente care stimulează creierul și le eviți pe cele care pot împiedica performanța cognitivă, poți lua măsuri proactive pentru a menține la cote maxime sănătatea acestui organ cât mai mult timp.

