Schimbă-ți obiceiurile alimentare și crește-ți imunitatea

În timpul sezonului de gripă și răceală, oamenii se îndreaptă adesea către suplimentele de vitamine sau către alimentele bogate în elemente despre care se crede că pot crește imunitatea. Vitamina C și citricele, supa de pui sau ceaiul cu miere sunt doar câteva dintre cele mai comune exemple în acest sens. Cu toate acestea, organismul uman, împreună cu sistemul nostru imunitar sunt elemente extrem de complexe, care sunt influențate de o mulțime de factori care trebuie să se afle în echilibru perfect, care nu țin întotdeauna doar de dietă, cu atât mai puțin de un singur aliment-minute. Totuși, o alimentație echilibrată, compusă dintr-o gamă largă de vitamine și minerale, alternată cu un stil de viață sănătos, susținut de factori precum un somn echilibrat, sport și eliminarea factorilor de stres, cu siguranță pot acționa ca o adevărată barieră împotriva bolilor de sezon și nu numai, întărindu-ne sistemul imunitar.

Ce este sistemul imunitar?

Pentru a înțelege mai bine rolul pe care alimentația îl joacă în protejarea sănătății noastre, este important să avem o bază de cunoștințe esențiale despre corpul nostru. Zilnic, suntem expuși unor factori microbieni de risc de tot felul, iar sistemul nostru imunitar, o rețea complexă de căi și sisteme, ne protejează împotriva multora dintre factorii de risc și împotriva anumitor boli provocate de aceștia. Sistemul imunitar are capacitatea de a recunoaște elementele străine din corpul nostru, precum bacteriile, virusurile și paraziții, acționând instantaneu pentru eliminarea lor.

Ads

Rolul alimentelor pentru imunitate

Consumul unui număr mare de nutrienți, ca parte a unei diete variate este extrem de important pentru buna funcționare a tuturor celulelor, în special a celor de imunitate. Anumite planuri alimentare au capacitatea de a pregăti mai bine corpul pentru atacurile microbiene, însă este important de știut că nu există neapărat o “rețetă sigură a succesului” pe care o putem avea în vedere pentru a ne crește imunitatea. În același timp, cu siguranță nu există un aliment individual ce are capacitatea de a oferi un plus de protecție specială. De-a lungul timpului au fost identificate mai multe tipuri de nutrienți care sunt considerați critici pentru întărirea și buna funcționare a celulelor pentru imunitate, iar printre acestea se numără vitamina C, vitamina D, zinc, seleniu, fier și proteină (inclusiv aminoacid glutamina).

Există destul de multe persoane care, din diferite motive, precum programul încărcat care nu permite organizarea unor mese regulate și complete din punct de vedere al elementelor nutritive, fie din alte motive, nu pot urma dietele echilibrate. Pentru cei care se află într-o situație similară, aceștia pot opta pentru suplimente de imunitate, care funcționează ca niște simple suplimente alimentare, care nu necesită eliberarea pe bază de rețetă, fiind un simplu ajutor pentru aportul vitaminelor și mineralelor necesare.

Ads

Când vorbim despre suplimentele de imunitate, în centrul atenției se află vitamina D, care are rolul de a regula sistemul imunitar, iar studiile oamenilor de știință sugerează că deficiența vitaminei D poate contribui la dezvoltarea sclerozei multiple, a diabetului de tip 1 și a bolilor autoimune (care determină sistemul imunitar să atace propriile organe și țesuturi). Specialiștii recomandă un aport crescut de vitamina D pentru a crește capacitatea de apărare a sistemului imunitar pentru a putea lupta împotriva bolilor infecțioase, precum tuberculoza sau gripa sezonieră.

Alimente care dăunează sănătății

O dietă care nu beneficiază de alimente variate și produse slabe în nutrienți, precum cele care sunt compuse în principal din alimente ultra procesate, pot avea un impact negativ asupra sănătății sistemului imunitar și în definitiv asupra sănătății noastre. Acest lucru ne face susceptibili la mai multe boli, în special răcelile și gripa, în sezonul acestora. De asemenea, specialiștii în nutriție sunt de acord că alimentația bogată în zahăr rafinat și carne roșie, care nu include fructe și legume, poate provoca tulburări ale microorganismelor intestinale, ce poate provoca inflamarea cronică a intestinului și suprimează imunitatea. Pentru a evita astfel de probleme se recomandă introducere în dietă a alimentelor ce acționează ca prebiotice naturale și susțin flora intestinală, precum și prebioticele ce conțin fibre și oligozaharide, care mențin sănătatea bacteriilor benefice. Iată câteva dintre alimentele cu proprietăți prebiotice eficiente: Kefir, iaurt, usturoi, ceapă, sparanghel, banane, praz, anghinare, fasole.

Ads

Folosirea suplimentelor pentru imunitate

O deficiență a unei singure grupe de nutrienți poate afecta răspunsul imunitar al organismului. Studiile realizate pe animale au arătat că deficiențele de zinc, seleniu, fier, cupru, acid folic și a vitaminelor A, B6, C, D și E poate da peste cap sistemul imunitar și capacitatea sa de a lupta împotriva factorilor dăunători. Acest lucru se datorează faptului că vitaminele, mineralele și nutrienții enumerați anterior ajută sistemul imunitar pe mai multe planuri: funcționează drept antioxidanți pentru a proteja celulele sănătoase, susținând dezvoltarea și activitatea celulelor imunitare, rezultând în final în producerea de anticorpi. Studiile epidemiologice din ultimii ani au arătat că persoanele care nu beneficiază de o dietă bogată și variată în alimente naturale se află într-un risc mai mare de a dezvolta infecții virale, bacteriene și alte tipuri de infecții.

Ads