Șoriciul, între delicatesă, beneficii pentru sănătate și risc de îmbolnăvire. Cât să consumi pentru a nu deveni un pericol pentru organism

Șoriciul este una dintre delicatesele de pe masa de Crăciun. Acest aliment tradițional și absolut delicios are numeroase beneficii pentru sănătate, dacă este consumat cu moderație. În caz de exces poate prezenta un risc crescut de îmbolnăvire.

Beneficiile șoriciului pentru organism

În ciuda faptului că șoriciul are un conținut mare de grăsimi și este caloric, acesta nu conține carbohidrați și are un conținut mare de colagen. În plus, șoriciul conține grăsimi sănătoase, mai ales acid oleic, care se găsește și în uleiul de măsline și care are numeroase beneficii pentru sănătatea inimii.

Deoarece nu conține carbohidrați, șoriciul poate fi consumat și de persoanele diabetice.

În plus, având un conținut mare de colagen, șoriciul ajută la redobândirea elasticității pielii și sprijină sănătatea oaselor și a articulațiilor. Este recomandat persoanelor care suferă de probleme articulare.

Cu toate acestea, șoriciul trebuie consumat în cantități mici și, de preferat, ca și gustare între mese, recomandă nutriționiștii. De asemenea, nu trebuie să consumi mai mult de 50 de grame de șorici pe zi.

Șoriciul, de la beneficii la pericol pentru sănătate pentru unele persoane

Deși șoriciul are o mulțime de beneficii, pentru unele persoane poate fi periculos. Este vorba despre persoanele care sunt hipertensive și cele care au colesterolul mare, deoarece are un conținut mare de grăsimi care pot provoca daune în organism.

Ads

De asemenea, șoriciul nu este recomandat persoanelor care se confruntă cu probleme hepatice, biliare sau pancreatice, deoarece este greu digerabil.

Șoriciul, pericol de îmbolnăvire cu Trichinella spiralis, Salmonella sau E.coli

Principala boală pe care o poți lua mâncând șorici este trichineloza, cauzată de viermele Trichinella spiralis. Viermele este distrus în momentul în care alimentele sunt preparate termic la cel puțin 70 de grade Celsius.

Acesta nu este însă singurul pericol care te paște. Porcul poate fi contaminat cu bacterii din specia Salmonella, E.coli, Listeria monocytogenes sau stafilococul auriu. Toate acestea pot avea consecințe extrem de grave asupra sănătății.

Dacă porcul nu este pârlit suficient astfel încât toate bacteriile și toți paraziții să moară, riscul de a te îmbolnăvi în momentul în care consumi șorici de porc este foarte mare.

Ads