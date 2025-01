Spionaj alimentar? Cea mai tare rețetă pentru slăbit! Cum poți să scapi de 20 de kilograme într-o lună!

"Arta războiului" îndeamnă la cunoaștere! În fața amenințărilor, a spionajului omniprezent, a petardelor și fumigenelor aruncate în piață și a kilogramelor acumulate pe fond de stres, cum reușim să ne păstrăm pacea interioară și greutatea optimă?

Realitatea nu trebuie ascunsă după ușă!

Problemele legate de stima de sine și de sănătate, dar și de stilul de viață reflectă lipsa unor politici eficiente și educația insuficientă a populației. România poate progresa dacă își regăsește optimismul, tradițiile sănătoase și prioritățile economice, stima de sine fiind deosebit de importantă pentru fiecare dintre noi!

Astfel, potrivit “Open Sources”/ protv.ro, “în ultimii 5 ani, 37% dintre români au declarat că au ținut dietă, media fiind de 1,8 ori. Astfel, 29% dintre respondenți au menționat că au ținut dietă de două ori sau o singură dată, 10%, au ținut dietă de 3 ori; 5% de cinci ori, 2% de patru ori și 1% de zece ori” În acest sens, preferința românilor se îndreaptă către dietele sănătoase, eficiente și ușor de urmat, dar care să fie aprobate și atestate medical. Astfel 33% dintre români vor că dieta pe care o adoptă să fie sănătoasă, 19% vor să fie eficientă, 17% își doresc să fie ușor de urmat, 16% au nevoie să fie echilibrată nutrițional, în timp ce 9% vor să se prepare ușor și rapid.

Ads

Ce înseamnă să mănânci și să slăbești? Deficitul caloric este cheia!

Pemtru a pierde 1 kg de grăsime corporală este necesar un deficit caloric de aproximativ 7.700 de calorii! Reducerea zilnică cu 500-1000 calorii/zi, poate duce la pierderea a aproximativ 0,5-1 kg/săptămână.

O dietă sănătoasă într-o țară cu provocări economice trebuie să devină o prioritate!

Dacă înainte de 1989, românii erau nevoiți să își asigure aportul caloric din gheare de pui și adidași de purcel, producția internă a României fiind orientată spre export pentru plata datoriei externe, astăzi până și varză a devenit un lux!

Factori care influențează pierderea în greutate sunt multiplii, de la metabolismul individual, nivelul de activitate fizică, respectiv exerciții intense care accelerează arderea caloriilor, tipul și calitatea alimentelor consumate, până la frământările cotidiene care ne marchează viata!

Deși "economia duduie" în capul unora, iar partidele vorbesc de creșteri economice istorice, ce înseamnă un regim de viață sănătos, în condițiile în care România a devenit o piață de desfacere pentru produse îndoielnice, pline de aditivi alimentari, cunoscuți drept "E-uri"?

Ads

Puțini români știu că "sarea chinezească, monoglutamatul de sodiu (E 621) este unul dintre cele mai periculoase E-uri care se găsesc în alimente de larg consum, de la condimente, mezeluri semipreparate, chipsuri, până la pufuleți și supe la plic, acest aditiv acționând ca o adevărată otravă la nivelul celulelor, degradând, în special, neuronii"!

Această situație ridică întrebări: cum putem adopta un stil de viață sănătos când magazinele oferă în principal produse nesănătoase?

Dacă, potrivit "Codului bunelor maniere", într-un restaurant, plătește ultimul care rămâne la masă, de ce în istoria faptelor noastre imediate, trebuie să plătim pentru produse care, sub ochii adormiți ai autorităților, ne îmbolnăvesc?

Cum a ajuns comisionul la "afaceri" "parolă" pentru România de mâine? Cine își mai aduce aminte de "chintesența democrației" exprimată prin "ciocul mic! Noi suntem la putere"?

De ce România a devenit o țară în care pensionarii și asistații sociali sunt aduși mereu în prim planul atenției? Cum poate fi înțeles faptul că se vorbește de "majorări de pensii" cu 10 -20%, dar autoritățile uită să amintească și faptul că prețurile la produsele de bază, precum pâine, ulei, zahăr, carne sunt în continuă creștere?

Ads

De ce brânză și roșiile, apreciate în trecut drept "mâncarea săracului" au ajuns tot mai rar pe masa românilor?

Explicabil sau nu, fuga după "reduceri de preț" la marile magazine devine un sport național! Vede cineva? Cine vrea să vadă și să înțeleagă?

Cum este posibil să vorbim despre viitor și de un regim sănătos de viață, în condițiile în care România a ajuns dintr-o țară producătoare de bunuri exportate în întreaga lume, într-o țară de desfacere, în care peste 80% din hrana românilor provine din import?

Obezitatea, o realitate dură a stilului de viață modern “a fost asociată cu diverse complicații de sănătate, cum ar fi diabet de tip 2, boli cardiovasculare, accidentul vascular cerebral și unele tipuri de cancer”.

În România, rata obezității a crescut în ultimele decenii, dar țara rămâne sub media europeană în ceea ce privește prevalența obezității. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Eurostat: Aproximativ 20-25% dintre adulții români sunt obezi, o rată mai mică decât în țări precum Germania sau Marea Britanie.

Ads

Potrivit "Open Sources", în Statele Unite, "obezitatea a atins niveluri alarmante "! Conform statisticilor OMS, "peste 1 miliard de oameni sunt obezi, dintre care 650 de milioane sunt adulți, iar 340 de milioane sunt copii și adolescenți", fapt posibil în urma consumului excesiv de alimente bogate în calorii, zahăr și grăsimi; sedentarismului, respectiv ceștererii timpului petrecut la birou sau în fața ecranelor, alimentelor procesate adesea mai accesibile decât cele sănătoase, dar și “predispoziției genetice sau stresului cronic”.

De ce românii nu se îngrașă?

Românii au tradițional o dietă bogată în grăsimi și carbohidrați, mai ales în zonele rurale, dar stilul de viață activ de altădată compensa acest lucru. Pe măsură ce activitatea fizică a scăzut, problemele de greutate au crescut. Frământările constante, adică tendința de a te gândi excesiv și repetitiv la probleme sau situații negative ajută la menținerea greutății sau la "epuizarea mentală"?

Frământările declanșează răspunsul de "luptă sau fugi" al corpului, crescând nivelurile de cortizol, cunoscut "hormonul stresului". Stresul și cortizolul ridicat asociate cu frământările pot afecta sistemul imunitar, crescând riscul de boli, dar și probleme cardiovasculare, hipertensiune și alte afecțiuni legate de stresul cronic.

Ads

În aceste condiții, gândirea constantă la eșecuri sau probleme accentuează sentimentele de neajutorare și lipsă de speranță.

Nu cumva consumul de produse procesate, sufocate de aditivi alimentari, dar și frământările existențiale duc la izolarea socială și prăbușirea stimei de sine? Cât de mult afectează acestea starea de bine a românilor și determină “bulimia”, inclusiv îngrășare excesivă?

Daniel David, profesor de psihologie și autor al lucrării „Psihologia poporului român: Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală”, vorbește despre "tendința spre negativism și pesimism" a românilor! Daniel David observă că “românii au o orientare generală mai pesimistă, care poate contribui la o predispoziție către stări depresive. Acest pesimism se manifestă printr-o încredere scăzută în instituții, teamă de viitor și o evaluare mai negativă a propriei condiții de viață”. Românii tind să se gândească excesiv la problemele lor, un proces numit ruminație. Aceasta poate accentua și menține stările de depresie, deoarece gândurile negative sunt perpetuate și amplificate. Fără să arunc cu piatră cât de adevărat este că pe fondul unui sentiment de neputință, respective de pesimism și stimă de sine scăzută, avem tendința să consumăm mâncare în exces și cât mai multe dulciuri? Cât de adevărat este că, “consumul excesiv de dulciuri și alimente procesate contribuie la o creștere alarmantă a cazurilor de diabet”?

Ads

Ce se poate face pentru a alunga aceste riscuri?

Daniel David subliniază că educația emoțională și psihologică poate ajuta la combaterea acestor tendințe, fiind importante: promovarea unui stil de gândire mai rațional și optimist; dezvoltarea unor strategii de coping active și nu în ultimul rând, creșterea stimei de sine colective prin accentuarea succeselor culturale și istorice ale românilor, asociate cu minim 30 minute pe zi mișcare în aer liber.

Spre deosebire de Daniel David, la începutul secolului al XX-lea, Constantin Drăghicescu, sociolog și filosof român, a abordat în În lucrarea sa „Din psihologia poporului român” (1907) caracterul și trăsăturile definitorii ale poporului român, printre care optimismul și ospitalitatea. Constantin Drăghicescu analizează trăsăturile psihologice colective ale românilor, încercând să explice aceste calități prin prisma istoriei, geografiei și structurii sociale. Constantin Drăghicescu consideră că “optimismul românilor derivă dintr-un spirit de adaptare la condițiile dificile ale vieții”. Istoria marcată de greutăți, invazii și dominații externe i-a determinat pe români să își dezvolte o atitudine de încredere în viitor, deși adesea îmbinată cu resemnare. Acest optimism se manifestă prin umor, prin capacitatea de a găsi soluții practice, dar și prin tendința de a spera la un viitor mai bun, chiar în momente grele. Să fier acestea dovada unui “stil de viața sănătos” specific, în trecut, în mod deosebit țăranilor români?

Ads

În condițiile în care salariile și pensiile rămân înghețate, iar prețurile la produsele de bază au crescut de la un an la altul, sărăcia rămâne ingredientul de bază într-o rețetă garantată pentru slăbit?

Frământările nu ne ajută să aflăm soluții, ci ne consumă energia. Gestionarea lor este esențială pentru a ne proteja sănătatea mentală și fizică. Supă de varză este o soluție?

În mod cert, supă de varză este o metodă clasică de slăbit rapid. Aceasta se bazează pe consumul unei cantități mari de supă de varză timp de 7 zile, combinată cu anumite alimente specifice în fiecare zi. Este important să reții că această dietă este restrictivă și nu este recomandată pe termen lung.

În acest sens, sunt necesare: 1 varză albă medie; 2-3 cepe mari; 2 ardei grași (roșii sau verzi); 4-5 roșii (sau 1 cutie de roșii tocate în suc propriu); 3 morcovi; 1 țelină mică (rădăcină sau apio); 1 legătură de pătrunjel sau mărar; 1-2 căței de usturoi (opțional); sare, piper, condimente după gust (evită condimentele grele); 2-3 litri de apă

Mod de preparare este simplu: tocam legumele în bucăți mici sau medii; așezăm toate legumele într-o oală mare cu apă rece; fierbem la foc mediu până când legumele sunt moi (aproximativ 30-40 de minute); adaugăm sare, piper și condimentele preferate. La final, punem pătrunjelul/mărarul tocat.

Plan alimentar pentru 7 zile

• Ziua 1: Supă de varză și fructe (exceptând bananele).

• Ziua 2: Supă de varză și legume crude sau fierte (fără mazăre, fasole uscată sau porumb). La cină, poți adăuga un cartof copt cu puțin unt.

• Ziua 3: Supă de varză, fructe și legume (fără cartofi sau banane).

• Ziua 4: Supă de varză, banane (maxim 3-4) și lapte degresat.

• Ziua 5: Supă de varză și 200-300 g carne slabă (pui sau vită) sau pește. Poți adăuga și până la 6 roșii.

• Ziua 6: Supă de varză, carne slabă și legume verzi (spanac, broccoli, salată verde).

• Ziua 7: Supă de varză, orez integral, legume și suc de fructe natural, fără adaos de zahăr.

Echilibrul dintre corp și minte este cheia unui viitor mai sănătos pentru fiecare dintre noi!

Considerând toate cele prezentate, slăbitul rapid este posibil, dar pentru a menține rezultate pe termen lung este esențial să adoptăm un stil de viata sănătos. Ce trebuie sa facem in acest sens?

Pentru a schimba direcția, la nivel național, trebuie să promovăm producția locală, accesul la alimente de calitate, dar și dezvoltarea unei mentalități optimiste și echilibrate.

Dar cine are interesul sa asigure romanilor un stil de viata sănătos și benefic pentru corp si minte?

Cine are "misiunea" sa încurajeze importul de gogoșari din Argentina, cartofi din Arabia Saudita, grâu din Venezuela și carne de porc din țările dezvoltate ale UE?

De ce a ajuns România o "piața de desfacere "pentru produse de consum, multe SH, îndoielnice prin cantitatea de E-uri, în condițiile în care țăranii români, putini câți mai sunt, nu au nicio șansă să își vândă roșiile la piață?

Dacă "salamul cu soia" a ajuns un produs de consum de lux, cat de mult va rezista "varza româneasca" pe piață?

Fără sa îndemn la atitudini neconforme cu respectul fata de lege, mesajul transmis prietenilor văzuți și nevăzuți obligă la reflecții!

Aparentele înșală! Important este sa învățăm sa citim printre rânduri! Partea cea mai dificilă după o "dietă" este menținerea greutății, conform “Open Sources”/ digi24.ro.

În aceste condiții, cum poate fi explicat faptul că peste 9o% dintre persoanele care țin o dietă se îngrașă la loc?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads