Criza economică se acutizează în Rusia, odată cu sancțiunile internaționale impuse Moscovei, iar acest fapt duce la scumpirea accelerată a prețurilor.

Devalorizarea rublei, la pachet cu creștere prețurilor produselor de bază, conduce la o înmulțire a numărului de furturi înregistrate în magazinele alimentare din Rusia.

Din acest motiv, mai multe imagini surprind o măsură fără precedent în lume, umilitoare pentru cetățenii de rând ai Rusiei.

"Invazia prost concepută de Putin a Ucrainei și sancțiunile care au urmat au făcut ca prețurile să crească în magazinele rusești, ducând la dotarea celor mai banale alimente - precum untul, brânzeturile sau conservele - cu dispozitive de protecție antifurt", arată Julia Davis, jurnalist la Daily Beast, într-o postare pe Twitter.

Putin’s ill-conceived invasion of Ukraine and the sanctions that followed have caused the prices to go up in Russian stores, leading to the simplest of foods—like butter, cheeses or canned goods—to be outfitted with anti-theft protection devices. pic.twitter.com/wiogjlaskV