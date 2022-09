Cele 15 produse care nu trebuie să lipsească din nicio bucătărie pentru mese rapide și hrănitoare

În toată agitația vieții cotidiene, puțini oameni mai au luxul de a putea petrece câteva ore în bucătărie. De cele mai multe ori suntem nevoiți să improvizăm seara o masă rapidă și hrănitoare.

Acest lucru este posibil dacă avem întotdeauna în bucătărie 15 produse sănătoase, de bază, cu un termen de valabilitate lung, ce pot fi depozitate cu ușurință în cămară și în congelator, potrivit healthline.com.

1. Fasole și linte (uscate/ la conservă)

Fasolea și lintea sunt printre cele mai sănătoase alimente pe care le puteți mânca. În plus, au o durată de valabilitate foarte lungă, ceea ce le face o alegere de top pentru alimente neperisabile de păstrat în bucătărie.

Fasolea și lintea sunt foarte hrănitoare, oferind o abundență de nutrienți, inclusiv fibre, magneziu, vitamine B și fier.

2. Nuci și semințe

Nucile și semințele sunt adevărate puteri nutriționale, oferind grăsimi sănătoase, proteine, fibre și o gamă largă de vitamine și minerale.

În funcție de tip, nucile și semințele pot fi păstrate la temperatura camerei timp de 1-4 luni.

Nucile și semințele pot fi folosite în multe feluri de mâncare, inclusiv fulgi de ovăz, iaurt și salate.

3. Cereale

Cereale sunt surse excelente de fibre și micronutrienți, inclusiv vitaminele B, manganul și magneziul, iar consumul lor poate ajuta la protejarea împotriva afecțiunilor precum bolile de inimă și anumite tipuri de cancer. Sunt ideale pentru micul dejun și pentru gustări.

4. Fructe și legume congelate

Multe fructe și legume proaspete se strică foarte repede, dar le puteți păstra în congelator fără nicio problemă pentru a vă asigura că le aveți mereu la îndemână. Din punct de vedere nutrițional, fructele și legumele congelate au același conținut de micronutrienți precum cele proaspete. Legumele pot fi transformate rapid într-o supă sau tocăniță, iar fructele sunt ideale pentru un smoothie.

5. Miere și sirop de arțar

Mierea și siropul de arțar sunt îndulcitori naturali care oferă beneficii pentru sănătate.

De exemplu, mierea are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatorii și conține antioxidanți puternici. Siropul de arțar este, de asemenea, bogat în antioxidanți și conține cantități mici de nutrienți precum magneziu, potasiu și mangan.

6. Oțet de mere

Cercetările au arătat că are proprietăți antidiabetice, antiinflamatorii, antioxidante și că promovează sănătatea inimii. În plus, salata nu are același gust fără el.

7. Grăsimi sănătoase pentru gătit

Anumite grăsimi, cum ar fi uleiul de cocos sau uleiul de măsline, pot fi păstrate fără probleme mult timp la temperatura camerei.

Aceste grăsimi sănătoase adaugă aromă preparatelor și îmbunătățesc absorbția vitaminelor, mineralelor și antioxidanților solubili în grăsimi din alimente.

8. Murături

Murăturile sunt delicioase, oferă beneficii pentru sănătate și pot fi servite alături de multe preparate. Cercetările au arătat că pot îmbunătăți sănătatea digestivă și pot ajuta la reducerea inflamației și a nivelului de zahăr din sânge. În plus, pot fi păstrate la temperatura camerei până la 18 luni.

9. Condimente și ierburi uscate

Pentru a da aromă preparatelor, este ideal să aveți un stoc de condimente. Turmericul, ardeiul cayenne, rozmarinul, scorțișoara, ghimbirul, oregano și chimenul oferă beneficii impresionante pentru sănătate și pot ajuta la reducerea inflamației și la reducerea riscului de anumite boli.

10. Usturoi și ceapă

Usturoiul și ceapa sunt vedetele multor rețete și pot fi păstrate mult timp.

De asemenea, s-a demonstrat că ambele ajută la reducerea riscului de apariție a diferitelor boli, inclusiv anumite tipuri de cancer, declin mental, boli de inimă și diabet.

11. Fructe și legume proaspete care nu se strică repede

Cartofii dulci, dovleceii, merele, sfecla, varza, rodiile, morcovii și citricele sunt doar câteva exemple de fructe și legume care se pot păstra câteva săptămâni sau mai mult, astfel că e bine să le aveți mereu în bucătărie.

12. Pește și carne congelate

Deși proaspete sunt perisabile, la congelator pot fi păstrate mult timp. Carnea poate fi păstrată până la un an în congelator, iar peștele până la cinci luni. Astfel, puteți pregăti mese sănătoase și bogate în proteine.

13. Condimente

O mâncare plictisitoare poate fi transformată în ceva senzațional cu ajutorul câtorva condimente: salsa, unt de cocos, muștar, oțet balsamic, sunt doar câteva exemple.

14. Ouă

Ouăle sunt un aliment versatil care poate fi savurat în orice moment al zilei. Sunt pline de proteine ​​și aproape toate vitaminele și mineralele de care corpul tău are nevoie pentru a se dezvolta, motiv pentru care sunt adesea denumite multivitamine ale naturii. De asemenea, rezistă până la 5 săptămâni în frigider.

15. Iaurt

Iaurtul poate fi folosit într-o varietate de moduri în bucătărie, astfel că este obligatoriu în orice frigider bine aprovizionat. Poate fi savurat cu fructe de pădure, adăugat la smoothie-uri, pus pe mâncăruri cu legume sau folosit în supe și sosuri.

Deși mulți oameni caută iaurt cu conținut redus de grăsimi, iaurtul plin de grăsimi, precum cel grecesc, este extrem de nutritiv și a fost asociat cu o serie de beneficii pentru sănătate.

De exemplu, consumul de iaurt plin de grăsimi poate proteja împotriva bolilor de inimă și a grăsimii abdominale, care este un factor de risc pentru multe afecțiuni, inclusiv diabet.

Iaurtul poate fi păstrat până la 3 săptămâni în frigider.

