Șase alimente "mai sănătoase" care, de fapt, te vor face să te îngrași rapid. "Pot duce la pofte excesive"

Dacă vrei să slăbești, probabil că eviți chipsurile, pizza și orice altceva dulce, dar ar trebui să adăugați și alte alimente mai puțin evidente pe această listă.

Dieteticienii au avertizat că unele dintre cele mai calorice alimente care sunt cauze comune ale creșterii surprinzătoare în greutate sunt adesea considerate alternative "sănătoase".

Într-un nou raport, experții în nutriție de la site-ul de analiză a dietelor, Eat This Not That, au evidențiat o serie de alimente "înșelătoare" care sunt bine cunoscute pentru sabotarea planurilor de pierdere în greutate sau de menținere a greutății.

Deoarece unele alimente sunt considerate sănătoase, cei care țin dietă cred că dacă le consumă din belșug nu vor schimba prea mult linia taliei. Dar s-ar înșela.

Unele dintre cele mai comune vinovate de această înșelătorie includ sucurile de fructe, iaurtul, batoanele energizante și fructele uscate, potrivit nutriționitului Yelena Wheeler, dietetician în domeniul fitness.

Iată șase alimente pe care le mănânci și care, probabil, te fac să acumulezi kilograme fără ca tu să știi.

Ads

O gustare cu nuci adaugă cu ușurință până la 800 de calorii

Ni s-a spus că gustările cu nuci sunt mult mai bune decât alternativele ultra-procesate, cum ar fi chipsurile și ciocolata.

Dar, din perspectiva pierderii în greutate, acest lucru nu este tocmai adevărat.

În timp ce nucile sunt pline de micronutrienți utili, moderația este cheia, a declarat pentru Yahoo Kimberley Gomer, un dietetician care conduce un cabinet privat. Și, în mod crucial, sunt foarte ușor de mâncat în exces, a spus ea.

De exemplu, "există 826 de calorii într-o cană de migdale și este foarte ușor să mănânci o cană". Pentru comparație, se estimează că există 156 de calorii într-o pungă de chipsuri de cartofi. Ceea ce înseamnă că ar trebui să mănânci aproximativ cinci pungi și jumătate din clasica mâncare nesănătoasă pentru a ajunge la caloriile dintr-o cană de migdale.

Ads

Grăsimile "sănătoase" din untul de nuci

"Experții" de pe rețelele de socializare adoră să îl adauge în bolurile lor de mic dejun frumos pregătite - și susțin că este plin de grăsimi "sănătoase".

Cu toate acestea, consistența cremoasă a unturilor de nuci înseamnă că este ușor să mănânci mult - și asta înseamnă o grămadă de calorii. Mulți oameni depășesc recomandările, a spus Gomer.

'Există 188 de calorii în două lingurițe de unt de arahide și probabil că veți mânca dublu sau triplu față de această cantitate doar înmuind un măr în el', a spus Gomer.

Aceste produse sunt bogate în grăsimi. De exemplu, există 16 grame de grăsime într-o porție de unt de arahide și 13 grame de grăsime într-o tabletă de ciocolată cu lapte.

Granola pentru un mic dejun de 500 de calorii...și asta înainte de cafea

Porția recomandată de cereale este de aproximativ 1 ceașcă, potrivit Asociației Americane a Inimii.

Dar experții în nutriție spun că, în cazul anumitor cereale, este necesară o porție redusă pentru a preveni creșterea în greutate. Dar prea puține persoane care țin dietă știu acest lucru.

Ads

De exemplu, eticheta de pe Nature's Path Organic Gluten Free Gluten Free Coconut and Cashew Butter Granola precizează că o porție reprezintă doar 1/3 dintr-o ceașcă, ceea ce înseamnă 150 de calorii.

Cu toate acestea, nutriționiștii spun că este puțin probabil ca americanii să servească o porție atât de mică - deoarece sunt obișnuiți cu porții mai mari la alte cereale.

Iar dacă ar fi să mănânci o cană de produs, ai consuma 450 de calorii înainte de a adăuga măcar laptele.

Multe mărci diferite au încercat să transforme cerealele într-o opțiune sănătoasă pentru micul dejun, dar în general acest produs tinde să fie lipsit de valoare nutritivă, a declarat Wheeler.

'Multe sunt sărace în fibre și bogate în zahăr', a spus Wheeler.

Înghețată cu conținut scăzut de zahăr care te face să mănânci prea mult

În timp ce înghețatele cu conținut scăzut de zahăr, "mai sănătoase", pot fi mai sărace în calorii sau în zahăr, acestea te pot păcăli să mănânci în exces alte alimente, a declarat pentru Yahoo Lifestyle Sheri Berger, nutriționist dietetician înregistrat.

Ads

Atunci când ai poftă de dulciuri și încerci să îți satisfaci această poftă cu o "versiune mai sănătoasă", este posibil să mănânci mai mult pentru a-ți satisface pofta, a spus Berger.

Studiile arată că îndulcitorii artificiali din aceste tipuri de produse pot interfera cu semnalele noastre naturale de foame și pot duce la pofte excesive de alimente dulci.

'Atunci când un aliment pe care îl cunoaștem cu toții și pe care îl iubim este redus în grăsimi sau zahăr, identificăm gustul cu care suntem obișnuiți ca nefiind acolo și putem mânca mai mult, gândindu-ne că în cele din urmă vom avea acel gust', a spus Berger.

Dacă puteți, rămâneți la laptele de vacă pentru a evita grăsimile adăugate

Dacă aveți intoleranță la lactoză, nu disperați. Cu moderație, dieteticienii spun că laptele de nuci este bun.

Cu toate acestea, "conține o mulțime de elemente care îl fac altfel o provocare pentru talie", a spus Wheeler.

Ads

De asemenea, unele dintre aceste elemente conțin adaosuri de zaharuri și grăsimi pentru a spori aroma produsului.

Deși aceste articole sunt considerate sigure de către organizațiile naționale de siguranță alimentară, unii cercetători leagă aceste produse, în special carboximetilceluloza și polisorbat 80, de probleme intestinale.

O porție de Oatly extra cremos conține nouă grame de grăsime, ceea ce reprezintă de peste trei ori cantitatea de grăsime din laptele cu un procent.

Fără gluten, dar mai bogat în calorii

S-ar putea să vă îndreptați spre produsele fără gluten, presupunând că sunt mai sănătoase decât cele care conțin gluten.

Wheeler a detaliat că unele versiuni fără gluten sunt mai dense din punct de vedere caloric decât cele obișnuite.

De exemplu, un brand de produse de panificație bine cunoscut pentru prăjiturile crocante, are versiuni fără gluten și normale ale multora dintre bunătățile lor. În aroma lor crocantă cu nucă de cocos, există 150 de calorii în versiunea obișnuită și față de 170 de calorii în versiunea fără gluten, scrie Dailymail.

Ads